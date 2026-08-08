Через бары, напитки и ночную жизнь вы увидите настоящий Лондон — не город королей и парламентов, а место иммиграции, музыки и человеческих историй. Мы пройдём от паба 14 века, где прятались от полиции, до джазового клуба, помнящего игру Майлза Дэвиса. Вы заглянете в бар, в котором Эми Уайнхаус пила до последнего, и попробуете идеально холодный мартини в Мэйфэре.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В Холборне заглянем в один из самых атмосферных пабов столицы, спрятанном в узком переулке. Здесь поговорим о том, почему в Англии бар всегда был больше, чем просто заведение.

В Сохо пройдём по улицам ночного города — с подвальными клубами, итальянскими кафе, джазом и художниками. Район, где всегда находили место те, для кого в «приличном» Лондоне его не было.

В Чайнатауне поговорим о том, почему китайский квартал появился именно здесь, как он связан с послевоенной миграцией и британским представлением об экзотике.

В районе Пикадилли посетим бар, где чувствуется американское влияние. Здесь ждут ар-деко, джаз и коктейльный гламур.

В Мэйфэре окунёмся в атмосферу дорогих отелей, частных клубов и идеально холодного мартини.

Мы будем заходить в бары и смотреть на интересные места снаружи. Точный набор остановок может меняться в зависимости от дня, загрузки заведений, вашего темпа и предпочтений.

Организационные детали