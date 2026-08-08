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Бар как зеркало Лондона (18+)

Старый паб, джазовый клуб, подвальные бары Сохо, коктейли мирового уровня и элегантный Мейфэр
Через бары, напитки и ночную жизнь вы увидите настоящий Лондон — не город королей и парламентов, а место иммиграции, музыки и человеческих историй.

Мы пройдём от паба 14 века, где прятались от полиции, до джазового клуба, помнящего игру Майлза Дэвиса.

Вы заглянете в бар, в котором Эми Уайнхаус пила до последнего, и попробуете идеально холодный мартини в Мэйфэре.
Бар как зеркало Лондона (18+)
Бар как зеркало Лондона (18+)
Бар как зеркало Лондона (18+)

Описание экскурсии

В Холборне заглянем в один из самых атмосферных пабов столицы, спрятанном в узком переулке. Здесь поговорим о том, почему в Англии бар всегда был больше, чем просто заведение.

В Сохо пройдём по улицам ночного города — с подвальными клубами, итальянскими кафе, джазом и художниками. Район, где всегда находили место те, для кого в «приличном» Лондоне его не было.

В Чайнатауне поговорим о том, почему китайский квартал появился именно здесь, как он связан с послевоенной миграцией и британским представлением об экзотике.

В районе Пикадилли посетим бар, где чувствуется американское влияние. Здесь ждут ар-деко, джаз и коктейльный гламур.

В Мэйфэре окунёмся в атмосферу дорогих отелей, частных клубов и идеально холодного мартини.

Мы будем заходить в бары и смотреть на интересные места снаружи. Точный набор остановок может меняться в зависимости от дня, загрузки заведений, вашего темпа и предпочтений.

Организационные детали

  • Маршрут охватывает 16 баров, в меню которых есть стоящие внимания коктейли. Я буду рассказывать про каждое место, а вы сами решаете, куда заходить
  • Напитки оплачиваются дополнительно — ~ 100 фунтов (11000 ₽) за чел.
  • У экскурсии нет фиксированной длительности — гуляем столько, сколько хочется
  • Дресс-код: смарт-кэжуал (спортивные штаны не подойдут)
  • Экскурсия 18+

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В 7 минут ходьбы от метро «Фаррингдон»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 112 туристов
Я студент Политической экономики и истории в King’s College London. В Англии живу более шести лет. Моя страсть — это современная история и исследование того, как политика и экономика влияют
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на культуру и архитектуру стран. Лондон — это город, в котором переплетаются сотни культур и традиций, что делает его очень интересным. Надеюсь, я смогу поделиться с вами невероятными эмоциями, которые сам испытываю от этого города.

Входит в следующие категории Лондона

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