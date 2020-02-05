4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Праздничная атмосфера и традиции

Рождество для англичан — особый праздник, к которому они начинают готовиться уже в конце октября. Вы познакомитесь с интересными традициями, мифами и легендами, связанными с Рождеством, погрузитесь в атмосферу торжества и сможете приобщиться к праздничной культуре англичан. А также вы узнаете, когда и почему в Англии в течение 13 лет было запрещено праздновать Рождество, как называют этот праздник в других регионах королевства, и почему торговцы больше не предлагают глинтвейн уже у входа в магазин.

Главные достопримечательности 🏛️ в рождественском обрамлении

В ходе прогулки вы побываете на Трафальгарской площади, где каждый год устанавливают главную рождественскую ёлку, увидите вальяжную Риджент-стрит и площадь Пикадилли, которая по своей популярности соперничает с Таймс-сквер в Нью-Йорке; вы дойдете до богемного Ковент-гарден с его уличными кудесниками и лавочками с сувенирами ручной работы. Вы услышите историю 📖 достопримечательностей, побываете на площади Лестер-сквер, настоящей мекке развлечений, и прогуляетесь 👣 по улице Пикадилли с её стильными витринами, открытыми ещё 100 лет назад и напоминающими о любви англичан к стабильности и роскоши. Порой маршрут будет отклоняться, позволяя вам заглядывать в скрытые торговые пассажи с бутиками. А еще вы зайдёте в старейший книжный Лондона и магазин, который столетиями поставляет чай и сладости на стол королевы. Прогулка завершится на самой большой рождественской ярмарке города, расположенной в Гайд-парке, где вы сможете согреться глинтвейном или горячим шоколадом и попробовать местные лакомства.

Организационные детали