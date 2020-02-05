4 отзыва оставили туристы

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Волшебство британского Рождества

Знакомство с достопримечательностями и традициями рождественского Лондона

4
4 отзыва
Дарья
Дарья – Гид из Лондона
Отправившись на эту экскурсию ⛳, вы увидите, как в преддверии сказочного зимнего праздника столица ⭐️ Великобритании приобретает яркий окрас, в витринах магазинов появляются рождественские декорации, на улицах продают глинтвейн и повсюду мерцают огни гирлянд.

Вы узнаете историю 📖 лондонских достопримечательностей 🏛️ и почувствуете, что в воздухе, несмотря на отсутствие снега, царит атмосфера наступления зимнего чуда, а суетящийся город 🏙️ оккупирует пабы и бегает в поисках подарков.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • £150 за экскурсию

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Волшебство британского Рождества
Волшебство британского Рождества

Что вас ожидает

Праздничная атмосфера и традиции
Рождество для англичан — особый праздник, к которому они начинают готовиться уже в конце октября. Вы познакомитесь с интересными традициями, мифами и легендами, связанными с Рождеством, погрузитесь в атмосферу торжества и сможете приобщиться к праздничной культуре англичан. А также вы узнаете, когда и почему в Англии в течение 13 лет было запрещено праздновать Рождество, как называют этот праздник в других регионах королевства, и почему торговцы больше не предлагают глинтвейн уже у входа в магазин.

Главные достопримечательности 🏛️ в рождественском обрамлении
В ходе прогулки вы побываете на Трафальгарской площади, где каждый год устанавливают главную рождественскую ёлку, увидите вальяжную Риджент-стрит и площадь Пикадилли, которая по своей популярности соперничает с Таймс-сквер в Нью-Йорке; вы дойдете до богемного Ковент-гарден с его уличными кудесниками и лавочками с сувенирами ручной работы. Вы услышите историю 📖 достопримечательностей, побываете на площади Лестер-сквер, настоящей мекке развлечений, и прогуляетесь 👣 по улице Пикадилли с её стильными витринами, открытыми ещё 100 лет назад и напоминающими о любви англичан к стабильности и роскоши. Порой маршрут будет отклоняться, позволяя вам заглядывать в скрытые торговые пассажи с бутиками. А еще вы зайдёте в старейший книжный Лондона и магазин, который столетиями поставляет чай и сладости на стол королевы. Прогулка завершится на самой большой рождественской ярмарке города, расположенной в Гайд-парке, где вы сможете согреться глинтвейном или горячим шоколадом и попробовать местные лакомства.

Организационные детали

  • Встреча у места вашего проживания или по договорённости в центре города
  • Питание и напитки не входят в стоимость экскурсии
Волшебство британского Рождества
Волшебство британского Рождества
Волшебство британского Рождества
Волшебство британского Рождества
Волшебство британского Рождества
Волшебство британского Рождества
Волшебство британского Рождества
Волшебство британского Рождества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Приветствую Вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если Ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучением каждой достопримечательности этого неповторимого города. Уже 10 лет я живу его кипящей социальной жизнью, принимаю участие в городских мероприятиях, посещаю выставки, просвящаюсь о последних и исторических событиях и изучаю особенности культуры англичан. С огромным удовольствием я знакомлю туристов с прославленными и менее известными, но уникальными достопримечательностями города, делюсь свежими новостями и погружаю в историческое прошлое, наполняя экскурсию живыми и интересными фактами. Давайте знакомиться: знакомиться с Лондоном, с «Туманным Альбионом», с монаршей семьёй, с историей, с привычками, обычаями, традициями и странностями англичан! Жду Вас в Лондоне!
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4 отзыва оставили туристы

5 февраля 2020
Не тратьте деньги оно того не стоит ищите другого гида мы нашли и нам понравился в 10 раз
Оксана
3 декабря 2019
Нам с мужем очень понравилось! Даша потрясающий рассказчик, плюс у неё очень хорошие знания, она рассказывает много интересного не только по теме экскурсии (чего многие другие гиды делать не любят, предпочитая отмалчиваться). Маршрут очень интересный, будучи в Лондоне в третий раз нас провели по абсолютно новым и интересным местам. А любителям Рождества экскурсия просто обязательна для посещения! Сам никогда не найдёшь столько красивых и интересных Рождественских локаций. Даша, спасибо Вам большое!
29 декабря 2018
Интересная прогулка, не обремененная тяжелыми пешеходными переходами.
3 декабря 2018
It was amazing and wowonderful! Must have in visiting London! Daria the best!!! Это было восхитительно! Маст-хев в Лондоне! Дарья лучшая!

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