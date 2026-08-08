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было не различить. Эта прогулка для тех, кто уже знаком с городом и хочет открыть его новую, необычную сторону. Для тех, кто любит легенды, истории и неспешные прогулки по красивым улочкам.



А еще для тех, кто ценит вкус: ведь в маршруте будут крепкий турецкий кофе и десерты с османскими корнями.