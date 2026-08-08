Представьте Будапешт с минаретами и куполами, шумными базарами и лавками восточных сладостей.
Было время, когда над Будой звучали голоса муэдзинов, а Восток и Запад переплетались так тесно, что границу между ними
Было время, когда над Будой звучали голоса муэдзинов, а Восток и Запад переплетались так тесно, что границу между ними
Описание экскурсииМы будем говорить о временах, когда Буда была османской крепостью, и искать следы Востока среди привычных европейских улиц — купальни, действующие уже четыреста лет, мечети, превращённые в церкви, мавзолей турецкого дервиша, куда и сегодня приходят паломники. Мы коснёмся древних стен, узнаем о венгерском десерте, пришедшем из османских времён, попробуем кофе или чай по-турецки, а заодно — множество легенд и тайн. Чем на досуге занимались венгерские аристократы? За какие заслуги можно воздвигнуть памятник завоевателю? Что превращает генерала в революционера? Как Венгрия связана с православием? Как живёт сегодня наследие османских времён и как к нему относятся современные венгры? Мы узнаем ответы на все вопросы! В ходе прогулки вы увидите:
- старейшую купальню «Рудаш», действующую почти пять веков;
- уютный район Табан, где когда-то селились беглецы от османского владычества;
- башню паши Каракаша;
- будайский фуникулёр — проект венгерского аристократа и инженера, впоследствии реформатора Стамбульской пожарной службы;
- готическую церковь Матяша, которая была при турках мечетью;
- памятник паше Абдуррахману, последнему турецкому правителю Буды;
- венские ворота, свидетелей падения османской обороны в 1686 году;
- купальню «Кирай», известную также как Королевская;
- памятник генералу Йозефу Бему, польскому военному, ставшему венгерским революционером и османским полководцем;
- мавзолей Гюль-Бабы — самую северную в мире мусульманскую святыню, окружённую садом роз. Важная информация: Просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Cтарейшая купальня «Рудаш»
- Уютный район Табан
- Башня паши Каракаша
- Будайский фуникулёр
- Готическая церковь Матяша
- Памятник паше Абдуррахману
- Венские ворота
- Купальня «Кирай»
- Памятник генералу Йозефу Бему
- Мавзолей Гюль-Бабы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Еда, напитки и сувениры (по желанию).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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