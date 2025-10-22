Семь лучших смотровых площадок, с которых можно увидеть чудо города 🔺 ГОРА ГЕЛЛЕРТ /вид на север/ Здесь вы убедитесь, что прибыли в один из самых красивых городов мира. Это одна из самых известных смотровых площадок города. Она возвышается в самом центре Будапешта и открывает прекрасный вид на Будайский замок, Маргитсигет, здание Парламента и центр Пешта. 🔺 ГОРА ГЕЛЛЕРТ /вид на юг/ Отсюда открывается великолепный вид на купальню Геллерт, Центральный рынок, Мост Свободы, Технический университет и Мост Петефи. 🔺 ПАМЯТНИК ГЕЛЛЕРТУ И ВОДОПАД Отсюда открывается живописный вид на мост Эржебет и Дунайскую набережную Пешта. 🔺 БУДАЙСКАЯ КРЕПОСТНАЯ СТЕНА /вид на запад/ Великолепный вид на Будайские холмы, где расположены самые красивые жилые кварталы Будапешта. 🔺 ДВОРЕЦ БУДАЙСКОЙ КРЕПОСТИ Дворец гордо возвышается над городом. С его террас открывается панорама на Цепной мост, Базилику, старый центр Пешта и здание Парламента. 🔺 ФУНИКУЛЁР С верхней станции открывается чудесный вид на Цепной мост и Базилику. 🔺 РЫБАЦКИЙ БАСТИОН Это как десерт среди смотровых площадок, настоящая изюминка для туристов. С его террас открывается потрясающий вид на Пешт и Парламент, а также можно сделать отличные фотографии.

Важная информация: Для передвижения используем общественный транспорт. Мы используем 4 билета.

