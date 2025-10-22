💠 Будапешт уникален своей панорамой. 💠 Мы собрали 7 лучших смотровых площадок на будайской стороне, с которых можно взглянуть вниз и увидеть великолепный город. 💠 Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по
Описание экскурсии
Семь лучших смотровых площадок, с которых можно увидеть чудо города 🔺 ГОРА ГЕЛЛЕРТ /вид на север/ Здесь вы убедитесь, что прибыли в один из самых красивых городов мира. Это одна из самых известных смотровых площадок города. Она возвышается в самом центре Будапешта и открывает прекрасный вид на Будайский замок, Маргитсигет, здание Парламента и центр Пешта. 🔺 ГОРА ГЕЛЛЕРТ /вид на юг/ Отсюда открывается великолепный вид на купальню Геллерт, Центральный рынок, Мост Свободы, Технический университет и Мост Петефи. 🔺 ПАМЯТНИК ГЕЛЛЕРТУ И ВОДОПАД Отсюда открывается живописный вид на мост Эржебет и Дунайскую набережную Пешта. 🔺 БУДАЙСКАЯ КРЕПОСТНАЯ СТЕНА /вид на запад/ Великолепный вид на Будайские холмы, где расположены самые красивые жилые кварталы Будапешта. 🔺 ДВОРЕЦ БУДАЙСКОЙ КРЕПОСТИ Дворец гордо возвышается над городом. С его террас открывается панорама на Цепной мост, Базилику, старый центр Пешта и здание Парламента. 🔺 ФУНИКУЛЁР С верхней станции открывается чудесный вид на Цепной мост и Базилику. 🔺 РЫБАЦКИЙ БАСТИОН Это как десерт среди смотровых площадок, настоящая изюминка для туристов. С его террас открывается потрясающий вид на Пешт и Парламент, а также можно сделать отличные фотографии.
Gid Важная информация: Для передвижения используем общественный транспорт. Мы используем 4 билета.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вид с Цитадели и с Будайского замка
- Цитадель и Будайский замок являются важными достопримечательностями и даже внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Будапешт прекрасно просматривается с любой точки
- Будапешт - столица пещер
- В городе более 30 пещер, а на Геллерт и в окрестностях находятся несколько пещер (например, пещера церкви). В Будайской крепости имеется сеть длиной 12 километров
- Рыбацкий бастион
- В cредние века здесь располагался рыночный рынок, отсюда и название. Здесь продавали осетров, которые приплывали сюда с Чёрного моря
- Королевский замок
- Величественная резиденция венгерских королей. Во времена правления венгерского короля Матьяша Буда была 4-й или 5-й по величине городом в Европе и люди говорили: Во всей Европе есть три самых красивых места:
- Венеция на море, Буда на холме и Флоренция в долине
Что включено
- Система аудио-гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Внизу, у выхода станции МЕТРО FERENCIEK TERE в подземном переходе рядом с лиловым билет-автоматом
Завершение: Рыбацкий бастион
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Для передвижения используем общественный транспорт
- Мы используем 4 билета
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Tatjana
22 окт 2025
Ю
Юлия
21 окт 2025
Н
Нина
13 окт 2025
Все отлично спс Золтон! Класс!!!!
Г
Галина
25 сен 2025
Д
Дмитрий
22 сен 2025
Всем рекомендуем, три часа как на одном дыханье, Золтан профессионал своего дела,было учень приятно провести время,
D
Deleted
22 сен 2025
Всем рекомендуем, три часа как на одном дыханье, Золтан профессионал своего дела,было учень приятно провести время,
С
Сергей
1 сен 2025
Невероятный способ увидеть весь Будапешт сразу!
Если вы хотите влюбиться в Будапешт с первого взгляда — эта экскурсия обязательна к посещению! Это был не просто тур по точкам на карте, а
С
Святослав
11 авг 2025
Огромное спасибо! Внимательный, чуткий и интересный повествователь с бездонным багажом интересных фактов. Хотел бы сходить при случае ещё на одну из экскурсий Золтана.
A
Alexei
9 июн 2025
М
Марианна
6 июн 2025
