Что вас ждет
Знаете, что такое любовь с первого взгляда? Я хочу, чтобы с Будапештом у вас случилась именно она.
Начнем прогулку от вашего отеля или аппартаментов, пройдемся по улочкам средневековой Буды и красивым проспектам и площадям Пешта.
Посетим все самые известные и самые красивые места города, а еще посмотрим все самое забавное и необычное, что встретится нам по дороге.
Ваш телефон пополнится красивыми фото. А память — смешными историями.
Прогулка на 4 часа, пешая + общественный транспорт.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные расходы,
- транспортные расходы. На прогулку потребуется 5 поездок, т. е. гость может купить 5 билетов (= 5 евро) или 1 проездной на 24 часа (= 6 евро) и пользоваться им сутки с момента покупки.