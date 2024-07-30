Что вас ждет Знаете, что такое любовь с первого взгляда? Я хочу, чтобы с Будапештом у вас случилась именно она. Начнем прогулку от вашего отеля или аппартаментов, пройдемся по улочкам средневековой Буды и красивым проспектам и площадям Пешта. Посетим все самые известные и самые красивые места города, а еще посмотрим все самое забавное и необычное, что встретится нам по дороге. Ваш телефон пополнится красивыми фото. А память — смешными историями. Прогулка на 4 часа, пешая + общественный транспорт. Важно знать На прогулке пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы, • транспортные расходы. На прогулку потребуется 5 поездок, т. е. гость может купить 5 билетов (~5 евро) или один проездной на 24 часа (~6 евро) и пользоваться им сутки с момента покупки.