Будапешт: первое свидание с городом

Приглашаю вас на прогулку по средневековым улочкам Буды и площадям Пешта

5
3 отзыва
Приглашаю вас на прогулку по средневековым улочкам Буды и площадям Пешта.

Мы увидим Будайскую Крепость и Королевский дворец, полюбуемся на Дунай с Рыбацкого бастиона.

Я расскажу множество нескучных и интереных историй, покажу необычные и забавные места в городе.
Будапешт: первое свидание с городом
Будапешт: первое свидание с городом
Будапешт: первое свидание с городом
Будапешт: первое свидание с городом
Будапешт: первое свидание с городом
Будапешт: первое свидание с городом

Что вы увидите 🤩

  • Будайскую Крепость
  • Королевский дворец
  • собор Матяша
  • Рыбацкий бастион
  • вид на Дунай с Рыбацкого бастиона
  • Парламент
  • Базилика
  • проспект Андраши
  • пл. Героев
  • замок Вайдахуняд.
Что вас ждет
Знаете, что такое любовь с первого взгляда? Я хочу, чтобы с Будапештом у вас случилась именно она.
Начнем прогулку от вашего отеля или аппартаментов, пройдемся по улочкам средневековой Буды и красивым проспектам и площадям Пешта.
Посетим все самые известные и самые красивые места города, а еще посмотрим все самое забавное и необычное, что встретится нам по дороге.
Ваш телефон пополнится красивыми фото. А память — смешными историями.
Прогулка на 4 часа, пешая + общественный транспорт.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • транспортные расходы. На прогулку потребуется 5 поездок, т. е. гость может купить 5 билетов (= 5 евро) или 1 проездной на 24 часа (= 6 евро) и пользоваться им сутки с момента покупки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 3-4 человекДля группы 5-10 человек
Стандартное предложение
€125
€150
€175

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы
  • транспортные расходы. На прогулку потребуется 5 поездок, т. е. гость может купить 5 билетов (= 5 евро) или 1 проездной на 24 часа (= 6 евро) и пользоваться им сутки с момента покупки.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Ольга Ц.
Ольга Ц.
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