Что вас ждет

Знаете, что такое любовь с первого взгляда? Я хочу, чтобы с Будапештом у вас случилась именно она.

Начнем прогулку от вашего отеля или аппартаментов, пройдемся по улочкам средневековой Буды и красивым проспектам и площадям Пешта.

Посетим все самые известные и самые красивые места города, а еще посмотрим все самое забавное и необычное, что встретится нам по дороге.

Ваш телефон пополнится красивыми фото. А память — смешными историями.

Прогулка на 4 часа, пешая + общественный транспорт.

Важно знать

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: