Приглашаю вас на прогулку по средневековым улочкам Буды и площадям Пешта. Мы увидим Будайскую Крепость и Королевский дворец, полюбуемся на Дунай с Рыбацкого бастиона. Я расскажу множество нескучных и интересных историй, покажу необычные и забавные места в городе.
Описание экскурсии
Что вас ждет Знаете, что такое любовь с первого взгляда? Я хочу, чтобы с Будапештом у вас случилась именно она. Начнем прогулку от вашего отеля или аппартаментов, пройдемся по улочкам средневековой Буды и красивым проспектам и площадям Пешта. Посетим все самые известные и самые красивые места города, а еще посмотрим все самое забавное и необычное, что встретится нам по дороге. Ваш телефон пополнится красивыми фото. А память — смешными историями. Прогулка на 4 часа, пешая + общественный транспорт. Важно знать На прогулке пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы, • транспортные расходы. На прогулку потребуется 5 поездок, т. е. гость может купить 5 билетов (~5 евро) или один проездной на 24 часа (~6 евро) и пользоваться им сутки с момента покупки.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Будайскую Крепость
- Королевский дворец
- Собор Матяша
- Рыбацкий бастион
- Вид на Дунай с Рыбацкого бастиона
- Парламент
- Базилика
- Проспект Андраши
- Пл. Героев
- Замок Вайдахуняд
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные и транспортные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или апартаменты
Завершение: Место окончания экскурсии может варьироваться, но я обязательно объясню, как вернуться обратно в отель или доехать до забронированного ресторана
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Это было действительно наше "первое свидание с городом". Мы приехали накануне поздно вечером, а экскурсия начиналась уже в 10 утра. Несмотря на жару, четырехчасовая экскурсия пролетела очень бысто! Ольга провела
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A
Экскурсией остались довольны. Посетили практически все достопримечательгости Будапешта, оптимально с точки зрения получения информации.
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A
Экскурсией остались довольны. Посетили практически все достопримечательгости Будапешта, оптимально с точки зрения получения информации.
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К
Все было замечательно!!! 10из 10. Обьемная интересная экскурсия! Очень приятный гид! Пообщались, как давние приятели 💕💯❤️
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И
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И
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