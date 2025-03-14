Вы увидите и прекрасную архитектуру, и роскошные интерьеры. Этого в столице Венгрии просто не избежать. Но главное — откроете места «для своих», любимые будапештцами. Мы заглянем в особенные книжные лавки и винтажные магазинчики, дворики и кофейни, мультиформатные и руинные бары. Разыщем самые интересные муралы. И обсудим, какой он, реальный Будапешт не из учебника.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

за 1–4 человек или €65 за человека, если вас больше

от €260 за 1–4 человек или €65 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

В каком бы городе мира мы ни оказались, как бы ни была великолепна архитектура, кухня, музеи, какой бы богатой на увлекательные события ни была история, нас всегда волнует вопрос — как в этой стране живётся сейчас? Об этом мы и поговорим на экскурсии.

Вы узнаете:

Чем жители Будапешта похожи на нас, а в чём отличаются

Каких взглядов они придерживаются

Что за проблемы их волнуют

Насколько активно участвуют в жизни города и страны

Открыты ли к представителям других культур

Что с правами женщин или меньшинств

Как обстоят дела с экологией

Хорошее ли здесь образование и доступно ли оно

Как отмечают праздники и проводят свободное время

Чем особенна повседневная жизнь венгров

Cамое интересное — как здесь живётся молодёжи. Потому как от этого зависит, каким будет завтрашний день города и страны

И многое-многое другое о современной жизни страны и её жителей

Нетуристический Пешт

Гуляя по восточной части города, мы захватим два самых современных и модных района — университетский квартал (VIII квартал) и известный на весь мир благодаря руинным барам Эржебетварош (VII квартал).

Вы побываете в университете и невероятной библиотеке

Увидите одно из самых интересных зданий города — дом Унгера, а также Национальный музей, роскошную Синагогу на улице Румбах и Большую синагогу на улице Дохань, самую крупную в Европе

Пройдётесь по модному пассажу Гожду

Мы расскажем, где студенты-гуманитарии собираются на вечные разговоры о Шекспире за бокалом фрёча (кстати, что это?)

Вы узнаете, где встречается городская богема и проводят вечера будапештцы (спойлер: не в руинных барах)

А ещё разберётесь, где пить правильное крафтовое пиво и где дегустировать и покупать вино

Организационные детали