Вы увидите и прекрасную архитектуру, и роскошные интерьеры. Этого в столице Венгрии просто не избежать. Но главное — откроете места «для своих», любимые будапештцами.
Мы заглянем в особенные книжные лавки и винтажные магазинчики, дворики и кофейни, мультиформатные и руинные бары. Разыщем самые интересные муралы. И обсудим, какой он, реальный Будапешт не из учебника.
Мы заглянем в особенные книжные лавки и винтажные магазинчики, дворики и кофейни, мультиформатные и руинные бары. Разыщем самые интересные муралы. И обсудим, какой он, реальный Будапешт не из учебника.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
В каком бы городе мира мы ни оказались, как бы ни была великолепна архитектура, кухня, музеи, какой бы богатой на увлекательные события ни была история, нас всегда волнует вопрос — как в этой стране живётся сейчас? Об этом мы и поговорим на экскурсии.
Вы узнаете:
- Чем жители Будапешта похожи на нас, а в чём отличаются
- Каких взглядов они придерживаются
- Что за проблемы их волнуют
- Насколько активно участвуют в жизни города и страны
- Открыты ли к представителям других культур
- Что с правами женщин или меньшинств
- Как обстоят дела с экологией
- Хорошее ли здесь образование и доступно ли оно
- Как отмечают праздники и проводят свободное время
- Чем особенна повседневная жизнь венгров
- Cамое интересное — как здесь живётся молодёжи. Потому как от этого зависит, каким будет завтрашний день города и страны
- И многое-многое другое о современной жизни страны и её жителей
Нетуристический Пешт
Гуляя по восточной части города, мы захватим два самых современных и модных района — университетский квартал (VIII квартал) и известный на весь мир благодаря руинным барам Эржебетварош (VII квартал).
- Вы побываете в университете и невероятной библиотеке
- Увидите одно из самых интересных зданий города — дом Унгера, а также Национальный музей, роскошную Синагогу на улице Румбах и Большую синагогу на улице Дохань, самую крупную в Европе
- Пройдётесь по модному пассажу Гожду
- Мы расскажем, где студенты-гуманитарии собираются на вечные разговоры о Шекспире за бокалом фрёча (кстати, что это?)
- Вы узнаете, где встречается городская богема и проводят вечера будапештцы (спойлер: не в руинных барах)
- А ещё разберётесь, где пить правильное крафтовое пиво и где дегустировать и покупать вино
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Будапеште
Провели экскурсии для 3590 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. МыЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Будапешта
Индивидуальная
до 15 чел.
Альтернативный Будапешт: погружение в андеграунд и жизнь 7-ого района
Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия
Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт с высоты птичьего полета
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
24 мар в 08:00
25 мар в 08:00
€220 за всё до 4 чел.