Thermal. hungary – Гид из Будапешта

На комфортабельном автомобиле 🚘 мы отправимся исследовать центр Будапешта.



Будут и остановки для небольших прогулок.



Вы увидите площадь Героев, купальню Сечени, оперный театр, Королевский дворец, мосты через Дунай, великолепные замки 🏰, базилики и соборы, а также другие «визитные карточки» города.



Мы поговорим об истории 📖 основания и развития венгерской столицы ⭐️, вспомним её самых известных жителей.



А ещё — поднимемся на несколько смотровых площадок.