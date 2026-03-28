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Мы сделаем остановки в самых живописных уголках города, чтобы вы могли полностью насладиться его атмосферой.



Вместе мы погрузимся в историю основания Будапешта, читать дальше уменьшить откроем его тайны и вспомним великих людей, которые оставили свой след в судьбе этого удивительного города.



Особенным моментом экскурсии станут смотровые площадки, с которых перед вами откроется захватывающая панорама Будапешта — города, где каждая улица рассказывает свою уникальную историю. Путешествие по туристическому центру Будапешта на комфортабельном автомобиле или автобусе.Мы сделаем остановки в самых живописных уголках города, чтобы вы могли полностью насладиться его атмосферой.Вместе мы погрузимся в историю основания Будапешта, 5 66 отзывов

Ирина Емелина Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка €240 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 66 отзывов 🇬🇧 🇷🇺 4 часа 1-7 человек На автомобиле, автобусе, микроавтобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Будапешт – это настоящий музей под открытым небом, где каждое здание рассказывает свою историю. Во время экскурсии Вы откроете для себя великолепие города, который сочетает в себе богатое прошлое и динамичное настоящее. Наш профессиональный гид проведет Вас по основным достопримечательностям, рассказывая не только о становлении Венгрии и её значении в европейской истории, но и о династиях, сыгравших ключевую роль в судьбе страны. Вы узнаете о знаковых личностях, оставивших след в культуре, политике и архитектуре столицы. Что Вас ждёт: Увлекательные факты и легенды: гид поделится историческими анекдотами, загадочными мифами и драматическими событиями, которые оживят в Вашем воображении страницы прошлого. Знакомство с современной жизнью Будапешта: Вы увидите, как историческое наследие сочетается с ритмом современной столицы. Мы расскажем о традициях и привычках горожан, о местной кухне и особенностях повседневной жизни. Комфорт и удобство: поездка будет проходить на современном автомобиле или микроавтобусе с остановками в самых интересных местах для прогулок и фотосессий. Основные достопримечательности, которые Вы увидите: Площадь Героев – сердце национальной истории, с впечатляющим монументом и окружением музеев. Замок Вайдахуняд – романтическая атмосфера сказочного архитектурного комплекса. Будайская крепость с Королевским дворцом, Рыбацким бастионом и церковью Матьяша – знаковые символы столицы. Улица Андраши – элегантная центральная магистраль, включённая в список объектов ЮНЕСКО. Парламент – величественный символ Будапешта на берегу Дуная. И, конечно, знаменитые мосты, соединяющие Буда и Пешт в единый ансамбль. В завершение экскурсии Вы сможете ощутить настоящий дух города, прогуливаясь по уютным улочкам и наслаждаясь захватывающими видами на Дунай. Продолжительность экскурсии: 4 часа Язык экскурсии: русский, английский, или другой (по запросу). Приглашаем Вас на незабываемую прогулку по Будапешту – городу, который покорит Ваше сердце! Главные остановки: площадь Героев, небольшая прогулка по городской роще, исторический центр Пешта, Будайская крепость, Достопримечательности на маршруте: Площадь Героев Купальня Сечени Замок Вайдахуняд Базилика Св. Иштвана Большая синагога в Будапеште Оперный театр Венгерская национальная галерея Гора Геллерт Мосты через Дунай Парламент Королевский дворец Крепостная гора Музей изобразительных искусств в Будапеште Мемориал жертвам Холокоста Остров Маргит Проспект Андраши Собор Матяша Рыбацкий Бастион Важная информация: По желанию заказчика и за дополнительную плату 3 евро / чел. могут быть предоставлены наушники. О бронировании наушников просим сообщить не позднее, чем за 24 ч. до начала экскурсии. По желанию заказчика и за дополнительную плату экскурсия может быть проведена на автомобилях класса Бизнес (Mercedes E class, Mercedes V class) и Представительский (Mercedes S class, Maybach S580)Экскурсия индивидуальная. Мы не объединяем посторонних туристов в группу. Указанное максимальное количество участников означает, что это может быть семья, группа друзей, коллег, т. е. один заказчик. Вы можете быть уверены, что Ваше путешествие будет комфортным и приватным, с полным учетом Ваших потребностей и времени.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Героев

Купальня Сечени

Базилика Св. Иштвана

Оперный театр

Венгерская национальная галерея

Гора Геллерт

Мосты через Дунай

Здание венгерского парламента

Королевский дворец

Крепостная гора

Купальня Геллерт

Музей изобразительных искусств в Будапеште

Мемориал жертвам холокоста на набережной

Остров Маргит

Проспект Андраши

Собор Матяша

Рыбацкий Бастион Что включено Услуги лицензированного гида

Транспорт и парковки Что не входит в цену Посещение музеев и соборов

Питание, напитки, сувениры, личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности (встреча по адресу проживания) Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация По желанию заказчика и за дополнительную плату 3 евро/чел. могут быть предоставлены наушники. О бронировании наушников просим сообщить не позднее, чем за 24 ч. до начала экскурсии

По желанию заказчика и за дополнительную плату экскурсия может быть проведена на автомобилях класса Бизнес (Mercedes E class, Mercedes V class) и Представительский (Mercedes S class, Maybach S580)

Мы не объединяем посторонних туристов в группу. Указанное максимальное количество участников означает, что это может быть семья, группа друзей, коллег, Т. Е. один заказчик. Вы можете быть уверены, что Ваше путешествие будет комфортным и приватным, с полным учетом Ваших потребностей и времени Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.