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Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа

4.8
35 отзывов
Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
На комфортабельном автомобиле 🚘 мы отправимся исследовать центр Будапешта.

Будут и остановки для небольших прогулок.

Вы увидите площадь Героев, купальню Сечени, оперный театр, Королевский дворец, мосты через Дунай, великолепные замки 🏰, базилики и соборы, а также другие «визитные карточки» города.

Мы поговорим об истории 📖 основания и развития венгерской столицы ⭐️, вспомним её самых известных жителей.

А ещё — поднимемся на несколько смотровых площадок.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €160 за экскурсию

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Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа

Что вы увидите

  • Площадь Героев
  • Купальня Сечени
  • Базилика Св. Иштвана
  • Большая синагога в Будапеште
  • Оперный театр
  • Венгерская национальная галерея
  • Гора Геллерт
  • Мосты через Дунай
  • Здание венгерского парламента
  • Королевский дворец
  • Крепостная гора
  • Купальня Геллерт
  • Музей изобразительных искусств в Будапеште
  • Мемориал жертвам Холокоста
  • Остров Маргит
  • Проспект Андраши
  • Собор Матяша
  • Рыбацкий Бастион
Во время экскурсии 🧭 гид покажет Вам самые главные достопримечательности 🏛️ Будапешта.
Вы услышите рассказ об образовании Венгрии и её роли в истории 📖 Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы ⭐️ пеших прогулках сможете подробнее разглядеть самые красивые 🤩 площади и улицы города, а на смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом на город 🏙️ с разных ракурсов.

Главные остановки:

    пл. Героев,
    небольшая прогулка 👣 по городской роще,
    Будайская крепость,
    смотровая площадка Цитадель

    Достопримечательности на маршруте:

      Пл. Героев
      Купальня Сечени
      Базилика Св. Иштвана
      Большая синагога в Будапеште
      Оперный театр
      Венгерская национальная галерея
      Гора Геллерт
      Мосты через Дунай
      Здание венгерского парламента
      Королевский дворец
      Крепостная гора
      Музей изобразительных искусств в Будапеште
      Мемориал жертвам Холокоста
      Остров Маргит
      Проспект Андраши
      Собор Матяша
      Рыбацкий Бастион
      Питание в стоимость не входит.
      Что входит
      • Экскурсию проводят 2 человека: водитель и гид
      Что не входит
      • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
      • Посещение и осмотр изнутри платных достопримечательностей
      • Сувениры
      • Личные расходы
      Начало и место завершения
      🚩 по договоренности с туристами
      Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
      Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
      Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
      Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
      Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Thermal. hungary
      Thermal. hungary
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      35 отзывов оставили туристы

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