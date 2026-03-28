Путешествие по туристическому центру Будапешта на комфортабельном автомобиле или автобусе.
Мы сделаем остановки в самых живописных уголках города, чтобы вы могли полностью насладиться его атмосферой.
Вместе мы погрузимся в историю основания Будапешта,
Мы сделаем остановки в самых живописных уголках города, чтобы вы могли полностью насладиться его атмосферой.
Вместе мы погрузимся в историю основания Будапешта,
Описание фото-прогулкиБудапешт – это настоящий музей под открытым небом, где каждое здание рассказывает свою историю. Во время экскурсии Вы откроете для себя великолепие города, который сочетает в себе богатое прошлое и динамичное настоящее. Наш профессиональный гид проведет Вас по основным достопримечательностям, рассказывая не только о становлении Венгрии и её значении в европейской истории, но и о династиях, сыгравших ключевую роль в судьбе страны. Вы узнаете о знаковых личностях, оставивших след в культуре, политике и архитектуре столицы. Что Вас ждёт: Увлекательные факты и легенды: гид поделится историческими анекдотами, загадочными мифами и драматическими событиями, которые оживят в Вашем воображении страницы прошлого. Знакомство с современной жизнью Будапешта: Вы увидите, как историческое наследие сочетается с ритмом современной столицы. Мы расскажем о традициях и привычках горожан, о местной кухне и особенностях повседневной жизни. Комфорт и удобство: поездка будет проходить на современном автомобиле или микроавтобусе с остановками в самых интересных местах для прогулок и фотосессий. Основные достопримечательности, которые Вы увидите: Площадь Героев – сердце национальной истории, с впечатляющим монументом и окружением музеев. Замок Вайдахуняд – романтическая атмосфера сказочного архитектурного комплекса. Будайская крепость с Королевским дворцом, Рыбацким бастионом и церковью Матьяша – знаковые символы столицы. Улица Андраши – элегантная центральная магистраль, включённая в список объектов ЮНЕСКО. Парламент – величественный символ Будапешта на берегу Дуная. И, конечно, знаменитые мосты, соединяющие Буда и Пешт в единый ансамбль. В завершение экскурсии Вы сможете ощутить настоящий дух города, прогуливаясь по уютным улочкам и наслаждаясь захватывающими видами на Дунай. Продолжительность экскурсии: 4 часа Язык экскурсии: русский, английский, или другой (по запросу). Приглашаем Вас на незабываемую прогулку по Будапешту – городу, который покорит Ваше сердце! Главные остановки: площадь Героев, небольшая прогулка по городской роще, исторический центр Пешта, Будайская крепость, Достопримечательности на маршруте: Площадь Героев Купальня Сечени Замок Вайдахуняд Базилика Св. Иштвана Большая синагога в Будапеште Оперный театр Венгерская национальная галерея Гора Геллерт Мосты через Дунай Парламент Королевский дворец Крепостная гора Музей изобразительных искусств в Будапеште Мемориал жертвам Холокоста Остров Маргит Проспект Андраши Собор Матяша Рыбацкий Бастион Важная информация: По желанию заказчика и за дополнительную плату 3 евро / чел. могут быть предоставлены наушники. О бронировании наушников просим сообщить не позднее, чем за 24 ч. до начала экскурсии. По желанию заказчика и за дополнительную плату экскурсия может быть проведена на автомобилях класса Бизнес (Mercedes E class, Mercedes V class) и Представительский (Mercedes S class, Maybach S580)Экскурсия индивидуальная. Мы не объединяем посторонних туристов в группу. Указанное максимальное количество участников означает, что это может быть семья, группа друзей, коллег, т. е. один заказчик. Вы можете быть уверены, что Ваше путешествие будет комфортным и приватным, с полным учетом Ваших потребностей и времени.
ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Героев
- Купальня Сечени
- Базилика Св. Иштвана
- Оперный театр
- Венгерская национальная галерея
- Гора Геллерт
- Мосты через Дунай
- Здание венгерского парламента
- Королевский дворец
- Крепостная гора
- Купальня Геллерт
- Музей изобразительных искусств в Будапеште
- Мемориал жертвам холокоста на набережной
- Остров Маргит
- Проспект Андраши
- Собор Матяша
- Рыбацкий Бастион
Что включено
- Услуги лицензированного гида
- Транспорт и парковки
Что не входит в цену
- Посещение музеев и соборов
- Питание, напитки, сувениры, личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности (встреча по адресу проживания)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- По желанию заказчика и за дополнительную плату 3 евро/чел. могут быть предоставлены наушники. О бронировании наушников просим сообщить не позднее, чем за 24 ч. до начала экскурсии
- По желанию заказчика и за дополнительную плату экскурсия может быть проведена на автомобилях класса Бизнес (Mercedes E class, Mercedes V class) и Представительский (Mercedes S class, Maybach S580)
- Мы не объединяем посторонних туристов в группу. Указанное максимальное количество участников означает, что это может быть семья, группа друзей, коллег, Т. Е. один заказчик. Вы можете быть уверены, что Ваше путешествие будет комфортным и приватным, с полным учетом Ваших потребностей и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Добрый день! Чудесный Будапешт в компании Елены буквально влюбил меня в себя.
Очень понравилось, что Елена уточнила, что меня больше интересует и большую часть времени мы провели на прогулке в Буде. Елена - очень приятный собеседник с хорошим чувством юмора, прекрасно знает историю города и страны. Знает лучшие кафе, обращает внимание на детали и умеет хорошо фотографировать.
Очень понравилось, что Елена уточнила, что меня больше интересует и большую часть времени мы провели на прогулке в Буде. Елена - очень приятный собеседник с хорошим чувством юмора, прекрасно знает историю города и страны. Знает лучшие кафе, обращает внимание на детали и умеет хорошо фотографировать.
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А
Брали экскурсию по Будапешту с Еленой, остались очень довольны. Нас провезли по основным достопримечательностям, мы и прогуляться успели. Елена вежливая, приятная и очень интересно рассказывает. Давала нам время и пофотографироваться, сводила нас поесть венгерских штруделей, рассказала, как пользоваться местным транспортом и чего ожидать в местных заведениях. Мы отлично провели время, спасибо!
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G
Нашим гидом на экскурсии "Главные достопримечательности Будапешта" была Елена. Экскурсия понравилась. Елена была очень пунктуальной, приехала ровно в то время, как и договорились. Рассказывала увлекательно, интересно, профессионально и доступно. Хотелось
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T
Здравствуйте! Мы с друзьями Дирс впервые были в Будапеште. Я заказала у вашей фирмы несколько экскурсий - не только обзорную по городу, но и две выездные: Дунайская Рапсодия и замок
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N
Наша группа осталась в восторге!
Агентство Спутник8 организовали для нас отличную экскурсию!
Столица Венгрии очень красивый город, всем кто хочет посетить его советую взять экскурсию впервые в Будапеште. Мы путешествовали группой (8
Агентство Спутник8 организовали для нас отличную экскурсию!
Столица Венгрии очень красивый город, всем кто хочет посетить его советую взять экскурсию впервые в Будапеште. Мы путешествовали группой (8
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И
Мы увидели все, сказать все это не сказать всего что мы увидели и что даже не думали увидеть и насладиться всей красотой Будапешта, 2 берега одной реки, уйма впечатлений диких
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