Во время экскурсии 🧭 гид покажет Вам самые главные достопримечательности 🏛️ Будапешта.
Вы услышите рассказ об образовании Венгрии и её роли в истории 📖 Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы ⭐️ пеших прогулках сможете подробнее разглядеть самые красивые 🤩 площади и улицы города, а на смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом на город 🏙️ с разных ракурсов.
Главные остановки:
пл. Героев,
небольшая прогулка 👣 по городской роще,
Будайская крепость,
смотровая площадка Цитадель
Достопримечательности на маршруте:
Пл. Героев
Купальня Сечени
Базилика Св. Иштвана
Большая синагога в Будапеште
Оперный театр
Венгерская национальная галерея
Гора Геллерт
Мосты через Дунай
Здание венгерского парламента
Королевский дворец
Крепостная гора
Музей изобразительных искусств в Будапеште
Мемориал жертвам Холокоста
Остров Маргит
Проспект Андраши
Собор Матяша
Рыбацкий Бастион
Питание в стоимость не входит.