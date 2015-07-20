Если вы впервые в Будапеште — начните с этой прогулки.
За пару часов вы получите общее представление о городе, узнаете, как устроены Буда и Пешт, как работает транспорт, где лучше гулять
Описание экскурсииЭта экскурсия — идеальный старт для тех, кто впервые в Будапеште. Она подойдёт как тем, кто хочет получить общее представление о городе за пару часов, так и тем, кто планирует потом изучать его самостоятельно, но нуждается в ориентире. Вместе мы взглянем на Буду с берега Пешта и, если получится, оценим Пешт с холмов Буды. Познакомимся с основными достопримечательностями, узнаем, как устроен город, где искать красивые виды, уютные улочки, хорошие рестораны и места, куда стоит вернуться. Обязательно разберёмся с системой общественного транспорта, прокатимся на старинном метро и научимся уверенно пользоваться городом. В середине прогулки сделаем небольшую паузу: заглянем в традиционную кофейню (kávézó) или выпьем бокал пива в söröző — в зависимости от настроения и времени суток. Это не просто экскурсия, а своего рода инструкция по Будапешту: после неё вам будет легко ориентироваться в городе, выбирать маршруты и чувствовать себя как дома. Важная информация: Пешеходная. Обзорная. Историко-архитектурная. С байками, легендами и, конечно, историей Венгрии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Андраши
- Опера
- Первое на европейском континенте метро
- Базилика Святого Иштвана
- Площадь Свободы
- Здание Парламента. Это основа
- Но возможны и вариации
Что не входит в цену
- Оплата кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности в центре города
Завершение: Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3, 1055
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
В
Владимир
20 июл 2015
ВСЁ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
Входит в следующие категории Будапешта
