За пару часов вы получите общее представление о городе, узнаете, как устроены Буда и Пешт, как работает транспорт, где лучше гулять читать дальше и что попробовать.



Прокатимся на старинном метро, остановимся на кофе или пиво и запомним точки, куда точно стоит вернуться. Это не экскурсия, а ключ к городу. С ней Будапешт станет понятным и ближе. Отличный старт для дальнейших открытий. Если вы впервые в Будапеште — начните с этой прогулки.

Анна Ваш гид в Будапеште Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком €225 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Эта экскурсия — идеальный старт для тех, кто впервые в Будапеште. Она подойдёт как тем, кто хочет получить общее представление о городе за пару часов, так и тем, кто планирует потом изучать его самостоятельно, но нуждается в ориентире. Вместе мы взглянем на Буду с берега Пешта и, если получится, оценим Пешт с холмов Буды. Познакомимся с основными достопримечательностями, узнаем, как устроен город, где искать красивые виды, уютные улочки, хорошие рестораны и места, куда стоит вернуться. Обязательно разберёмся с системой общественного транспорта, прокатимся на старинном метро и научимся уверенно пользоваться городом. В середине прогулки сделаем небольшую паузу: заглянем в традиционную кофейню (kávézó) или выпьем бокал пива в söröző — в зависимости от настроения и времени суток. Это не просто экскурсия, а своего рода инструкция по Будапешту: после неё вам будет легко ориентироваться в городе, выбирать маршруты и чувствовать себя как дома. Важная информация: Пешеходная. Обзорная. Историко-архитектурная. С байками, легендами и, конечно, историей Венгрии.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Проспект Андраши

Опера

Первое на европейском континенте метро

Базилика Святого Иштвана

Площадь Свободы

Здание Парламента. Это основа

Но возможны и вариации Что не входит в цену Оплата кофе Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности в центре города Завершение: Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3, 1055 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.

Легендами и

Конечно

