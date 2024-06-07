Площадь Свободы

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Свободы» в Будапеште на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
596 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта
За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей
Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona
Расписание: ежедневно в 10.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 23 за человека
Классический Будапешт
Групповая
3 часа
16 отзывов
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00
30 июня в 10:00
4 июля в 10:00
30 за человека
Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
Начало: Nagyboldogasszony templom / Церковь Богоматери
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Igor
    7 июня 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
    Просто класс, Татьяна молодец, подача и маршрут, всё очень понравилось, узнали город и его историю.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
    Было очень интересно, познавательно и весило!
  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Классический Будапешт
    Всё на высшем уровне!
  • О
    Ольга
    17 апреля 2024
    Классический Будапешт
    Замечательный экскурсовод Юлия сделала все, чтобы у нас сложилось восторженное впечатление о городе! Спа ибо большое! Мы очень довольны!
  • А
    Айрат
    11 марта 2024
    Классический Будапешт
    Здравствуйте! У нас была экскурсия с Мариной! Группа из 4х человек, передвигались на машине и пешком. Марина познакомила нас с историей города, показала основные главные достопримечательности Будапешта, поделилась рекомендациями. Нам всё понравилось!
  • T
    Tatiana
    25 июня 2022
    Пешком от Синагоги до Парламента (Пешт)
    Все было просто замечательно! Гид-Ирина. Вместо групповой у нас получилась индивидуальная экскурсия. Много интересной информации,логично, хорошо изложено. Интересный маршрут. По ходу много полезных практических советов. Ну а сам город стоит того,чтобы по нему гулять до упада! Он просто сказочный!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Площадь Свободы»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Площадь Героев
  9. Замок Буда
  10. Проспект Андраши
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Площадь Свободы" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 30. Туристы уже оставили гидам 612 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Площадь Свободы», 612 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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