I Igor Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту Просто класс, Татьяна молодец, подача и маршрут, всё очень понравилось, узнали город и его историю.

А Анна Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту Было очень интересно, познавательно и весило!

В Вячеслав Классический Будапешт Всё на высшем уровне!

О Ольга Классический Будапешт Замечательный экскурсовод Юлия сделала все, чтобы у нас сложилось восторженное впечатление о городе! Спа ибо большое! Мы очень довольны!

А Айрат Классический Будапешт Здравствуйте! У нас была экскурсия с Мариной! Группа из 4х человек, передвигались на машине и пешком. Марина познакомила нас с историей города, показала основные главные достопримечательности Будапешта, поделилась рекомендациями. Нам всё понравилось!