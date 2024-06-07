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Групповая
3 часа
Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта
За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей
Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona
Расписание: ежедневно в 10.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €23 за человека
Групповая
3 часа
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00
30 июня в 10:00
4 июля в 10:00
€30 за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
Начало: Nagyboldogasszony templom / Церковь Богоматери
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIgor7 июня 2024Просто класс, Татьяна молодец, подача и маршрут, всё очень понравилось, узнали город и его историю.
- ААнна6 июня 2024Было очень интересно, познавательно и весило!
- ВВячеслав27 мая 2024Всё на высшем уровне!
- ООльга17 апреля 2024Замечательный экскурсовод Юлия сделала все, чтобы у нас сложилось восторженное впечатление о городе! Спа ибо большое! Мы очень довольны!
- ААйрат11 марта 2024Здравствуйте! У нас была экскурсия с Мариной! Группа из 4х человек, передвигались на машине и пешком. Марина познакомила нас с историей города, показала основные главные достопримечательности Будапешта, поделилась рекомендациями. Нам всё понравилось!
- TTatiana25 июня 2022Пешком от Синагоги до Парламента (Пешт)Все было просто замечательно! Гид-Ирина. Вместо групповой у нас получилась индивидуальная экскурсия. Много интересной информации,логично, хорошо изложено. Интересный маршрут. По ходу много полезных практических советов. Ну а сам город стоит того,чтобы по нему гулять до упада! Он просто сказочный!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Площадь Свободы»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
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