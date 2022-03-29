Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта

Приключение для детей и взрослых с веселыми заданиями и животными из разных уголков мира

Квест
Посещение зоопарка — уже само по себе приключение.

Но что если превратить его в увлекательную игру? Вооружившись «Книгой Джунглей» и посланиями аборигенов, вы выполните все задания квеста и узнаете самое интересное о ленивцах, анакондах, бегемотах и других обитателях зоопарка.

А в конце разгадаете, какое легендарное животное стало проводником для первых венгров.
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🐘 В гости к фламинго, слонам и кенгуру
Мы встретимся на площади Героев: немного познакомимся с вождями первых венгров, пришедших на Дунай, а затем отправимся в зоопарк Будапешта с интересными ландшафтами, архитектурными решениями и, разумеется, обитателями! Вы встретите животных Америки, Австралии, Африки и Мадагаскара: кто-то будет смотреть на нас из вольеров, а кто-то окажется совсем близко, только протяни руку. Ленивцы, кенгуру, анаконда, броненосцы, лемуры, слон и стая фламинго — вот лишь часть зверей на нашем пути.

🌿 Задания из «Книги Джунглей»
Наше путешествие по зоопарку будет веселым, увлекательным, а местами и опасным! Но не волнуйтесь, с помощью «Книги джунглей», посланий аборигенов и смекалки вы разгадаете все загадки и пройдете этот путь до конца. В процессе вы узнаете необычные факты о животных: например, почему ленивцы такие ленивые, сколько лет живут попугаи и зачем слону хобот. А в финале, сложив вместе подсказки, вы выясните, что за существо привело венгров на эти земли.

Кому подойдет экскурсия-квест

Программа рассчитана на взрослых и детей от 7 лет, которые интересуются животным миром.

Организационные детали

  • Время работы зоопарка 9:00 — 16:00
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: взрослый — 3300Ft (приблизительно 9.5евро); дети 2-18 лет — 2200Ft; семейный билет 2 взрослых + 1 ребенок — 8000Ft; семейный билет 2 взрослых + 2 ребенок — 9500Ft
  • Частично экскурсия проходит в закрытых павильонах, вам будет комфортнее, если теплая зимняя одежда легко расстегивается
  • У Зоопарка большая и очень интересная территория, советую взять с собой перекус, чтобы остаться после квеста и самостоятельно погулять еще

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Героев
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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