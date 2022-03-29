Что вас ожидает

🐘 В гости к фламинго, слонам и кенгуру

Мы встретимся на площади Героев: немного познакомимся с вождями первых венгров, пришедших на Дунай, а затем отправимся в зоопарк Будапешта с интересными ландшафтами, архитектурными решениями и, разумеется, обитателями! Вы встретите животных Америки, Австралии, Африки и Мадагаскара: кто-то будет смотреть на нас из вольеров, а кто-то окажется совсем близко, только протяни руку. Ленивцы, кенгуру, анаконда, броненосцы, лемуры, слон и стая фламинго — вот лишь часть зверей на нашем пути.

🌿 Задания из «Книги Джунглей»

Наше путешествие по зоопарку будет веселым, увлекательным, а местами и опасным! Но не волнуйтесь, с помощью «Книги джунглей», посланий аборигенов и смекалки вы разгадаете все загадки и пройдете этот путь до конца. В процессе вы узнаете необычные факты о животных: например, почему ленивцы такие ленивые, сколько лет живут попугаи и зачем слону хобот. А в финале, сложив вместе подсказки, вы выясните, что за существо привело венгров на эти земли.

Кому подойдет экскурсия-квест

Программа рассчитана на взрослых и детей от 7 лет, которые интересуются животным миром.

Организационные детали