1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
«Я покажу вам центральные достопримечательности города: Королевский дворец, площадь Героев, романтичный замок Вайдахуняд, любимые путешественниками купальни Сечени и величественный проспект Андраши»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
«Площадь Героев — крупнейшая площадь Венгрии, вмещающая до 500 тысяч человек»
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
€195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid
Начало: По договору
«Вы услышите историю памятника Тысячелетия на площади Героев, рассмотрите сказочный замок Вайдахуняд и Сечени — первую лечебную купальню столицы»
10 июня в 09:00
12 июня в 13:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
«Пройдёте по проспекту Андраши с площади Героев, увидите замок Вайдахуняд, купальню Сечени, знаменитую Оперу и Базилику Св»
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
«Переехав по Цепному мосту в Пешт, вы оцените площадь Героев, погуляете по парку Миллениум и поздороваетесь с Анонимусом»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
«Оказавшись на площадь Героев с монументальным памятником в честь 1000-летия обретения родины, вы поймёте, что эта скульптурная группа — настоящая историческая хрестоматия»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
«Я расскажу о его самых красивых зданиях, первом на европейском континенте метро, знаменитых венгерских изобретателях и памятниках известным личностям на площади Героев, венчающей проспект»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
«Далее заглянете на известную площадь Героев и раскроете тайну замка Вайдахуняд»
Завтра в 12:30
10 июня в 17:30
от €110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия начнется на площади Героев, где за несколько минут вы познакомитесь с историей страны и развеете с моей помощью укоренившиеся стереотипы и мифы о венграх и Венгрии»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€158 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
«Будапешт встретит вас на главной площади Героев, чей архитектурный ансамбль откроет историю Венгрии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«Перед вами предстанут знаменитые площадь Героев и здание парламента Венгрии, вы заглянете в Будайскую крепость и посетите Рыбацкий бастион, проедете по проспекту Андраши и охватите взглядом панораму Будапешта с горы Геллерт»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€321 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
Начало: Будапешт
«На нашем маршруте — Площадь героев, замок Вайда Хуняди, Римская капелла, Сельскохозяйственный музей в стиле необарокко, Художественная галерея»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
187€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Начало: На Площади Героев
«Экскурсия начнется на Королевской площади Героев»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от €107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
«Знакомство с Будапештом начнется с площади Героев и парка Варошлигет, где я покажу вам замок Вайдахуняд и знаменитую купальню Сечени»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
«Выйдем на площади Героев и заглянем в городскую рощу Варошлигет, в которой расположился замок Вайдахуняд»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Золотой век Будапешта
Взглянуть на город его лучших "мирных" времен - знакомство с наследием "прекрасной эпохи"
«Начнем с Площади Героев и монумента Тысячелетия»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шагая по Пешту: индивидуальная экскурсия по левой стороне Будапешта
Погрузитесь в историю Пешта за 2,5 часа. Узнайте о купальнях, замке, мини-скульптурах и Опере. Прокатитесь на метро и загадайте желание незнакомцу
Начало: Станция метро «Площадь Лайоша Кошута»
«Спустимся в первое на континенте метро, которое довезёт нас до площади Героев, где вам предстоит познакомиться с выдающимися личностями Венгрии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€115 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
«Кроме того, увидите парадный проспект Андраши, площадь Героев, живописный парк Варошлигет и сказочный замок Вайдахуняд»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
«Вы пройдете по площади Героев — одной из знаковых для местных жителей достопримечательностей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест по зоопарку Будапешта
Приключение для детей и взрослых с веселыми заданиями и животными из разных уголков мира
Начало: На площади Героев
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
«Во время остановки на площади Героев вы рассмотрите скульптуры ансамбля и узнаете, кому они посвящены»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€230 за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
Мини-группа
4 часа
Пешком по проспекту Андраши до пл. Героев
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
«Выйдя из подземки на станции площадь Героев, вы увидите панораму «визитной карточки» Будапешта»
Расписание: по субботам в 10 часов
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Историческая экскурсия в Будапеште: События 1956 года и их следы
Погрузитесь в историю Будапешта 1956 года, пройдя по местам главных событий восстания. История оживает перед вашими глазами
Начало: У здания Парламента
«Мы начнем с площади Героев, где неподалеку от монумента Тысячелетия установлен главный мемориал 1956 года»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€260 за всё до 6 чел.
Групповая
1 час
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Прогуляться по городу, увидеть Дракулу и узнать, что связывает купальню и бегемота
Начало: Недалеко от станции метро «Байза утца»
«Вы пройдёте по площади Героев и проспекту Андраши, заглянете в переулки и секретные дворики»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННастя2 июня 2024Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
- ААртем1 июня 2024Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
- ДДобрыня29 мая 2024Всё очень понравилось! Большое спасибо!
- AArkady27 мая 2024Отличная экскурсия, большое спасибо!
- ООльга27 мая 2024Отличная экскурсия - интересная и насыщенная, сложно представить, как можно посмотреть столько всего за раз без гида с машиной)) Гульнара - очень классный, интересный и позитивный гид! В экскурсии отлично переплетены и история, и интересные факты, и шутки)) Очень рекомендуем!
- ННаталия27 мая 2024Хочу поблагодарить Аркадия за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Аркадий человек энциклопедических знаний и интересный рассказчик. Мы много нового узнали об истории Венгрии. Всем рекомендую.
- ВВячеслав27 мая 2024Всё на высшем уровне!
- MMaxim26 мая 2024На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена
- ГГалина26 мая 2024Очень понравилась экскурсия, все факты истории были расказаны Анатолием легко и не скучно. Благодаря автомобилю увидели много достопримечательностей в Будапеште и при этом совсем не устали. Всем рекомендую!
- ИИлона25 мая 2024Аркадий - прекрасный экскурсовод! Очень насыщенная экскурсия, создающая полное представление о Будапеште. Очень рекомендую Аркадия всем желающим посетить этот чудесный город!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Площадь Героев»
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