2 отзыва оставили туристы

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Атмосфера творческого Будапешта

Экспресс-знакомство Пештом — самой веселой, «живой» и активной частью города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 6 человек
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225 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Anna
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Anna – Гид в Будапеште
Вас ждет экспресс-знакомство с городом, прежде всего с самой веселой, молодежной и активной его частью.

Оставим сонную Буду предаваться историческим воспоминаниям — встретимся там, где к острову Маргариты с двух сторон подходит большой желтый мост и останавливается самый длинный в мире желтый будапештский трамвай, и отправимся в Пешт.
Атмосфера творческого Будапешта
Атмосфера творческого Будапешта

Что вас ожидает

Мы увидим великолепные здания Оперы и Парламента и заглянем в восхитительные будапештские дворики с галереями. Посмотрим на Большую синагогу улицы Дохань, пройдем улицей Казинцы, где пабы, пивные и кофейни перемежаются галереями альтернативного искусства и кошерными ресторанами, а Ортодоксальная синагога плавно переходит в Музей электротехники, и даже зайдем в знаменитую ромкочму «Симпла».

Итог: город как на ладони!

Атмосфера творческого Будапешта
Атмосфера творческого Будапешта
Атмосфера творческого Будапешта
Атмосфера творческого Будапешта
Атмосфера творческого Будапешта
Атмосфера творческого Будапешта
Атмосфера творческого Будапешта

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
В 2013 году в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. Книга получилась немаленькая, очень многое осталось за кадром — Будапешт сам как большая книга, читать его можно бесконечно... А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую — «Триумф красной герани». Тут уже речь идет не о том, что где находится, а о том, что оно значит — для истории Венгрии, для ее культуры, для нас... Будапешт прочитывать — улицу за улицей, площади, скверы, монументы и дворики — особенно интересно. Загадочный венгерский язык делает страну малоизвестной окружающему миру... Между тем здесь своя, очень интересная и поучительная история, своя великолепная (неожиданно великолепная!) архитектура, свой стиль жизни: неторопливый, доброжелательный, именно такой, какой нужен во время отпуска. Но, кажется, Будапешт всегда именно так и живет.
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2 отзыва оставили туристы

19 июня 2017
Анна, супер! Очень знающий и интересный человек. Много рассказала не из учебника. Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем очень рекомендую.
14 марта 2017
Анна прекрасный гид с очень интересными историями! Ходили всей семьей! очень понравилось!

Anna проводит ещё 8 экскурсий

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