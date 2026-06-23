2 отзыва оставили туристы

Вас ждет экспресс-знакомство с городом, прежде всего с самой веселой, молодежной и активной его частью.
Оставим сонную Буду предаваться историческим воспоминаниям — пойдём гулять по бульварам и улочкам Пешта, заглядывая во дворики и в фойе великолепной Оперы, находя разбросанные по городу мини-скульптурки и расшифровывая знаки, которыми Будапешт рассказывает о себе.
Оставим сонную Буду предаваться историческим воспоминаниям — пойдём гулять по бульварам и улочкам Пешта, заглядывая во дворики и в фойе великолепной Оперы, находя разбросанные по городу мини-скульптурки и расшифровывая знаки, которыми Будапешт рассказывает о себе.
Описание экскурсии
Мы увидим великолепные здания Оперы и Парламента и заглянем в восхитительные будапештские дворики с галереями. Пройдём улицей Казинци, где пабы, пивные и кофейни перемежаются галереями молодёжного искусства и кошерными ресторанами, а Ортодоксальная синагога плавно переходит в Музей электротехники, и даже зайдем в знаменитую ромкочму «Симпла».
Итог: город как на ладони!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 984 туристов
Учителя научили меня «читать» архитектуру. Ученики — рассказывать о ней. Я искусствовед по образованию, преподаватель по опыту работы и вот уже десять лет — гид по прекрасному городу и автор
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень душевно, увлекательно, с любовью к городу/стране! так бы бродил и бродил в компании с Анной! Большое спасибо! Рекомендую!
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Отличная экскурсия и экскурсовод. Младшему сыну из 5 экскурсий по Австро-Венгрии понравилось больше всего. Прекрасная речь, сочетание исторической канвы и любопытных деталей, чуть юмора и внимание к гостям. Рекомендую!
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Если вы хотите нестандартную творческую экскурсию, то рекомендую обращаться к Анне) Очень артистично, нестандартно, с элементами квеста.
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Везение - встретить такого экскурсовода. Спасибо! Дети вспоминают наш день с вами, хотят "так же, как с Анной в Будапеште".) Было здорово!
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Н
Анна, супер! Очень знающий и интересный человек. Много рассказала не из учебника. Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем очень рекомендую.
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А
Анна прекрасный гид с очень интересными историями! Ходили всей семьей! очень понравилось!
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