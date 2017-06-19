2 отзыва оставили туристы

Дворы Будапешта: тайная жизнь города

Настоящая, непарадная, но не менее яркая жизнь Пешта на экскурсии по его самым интересным дворам

Будапешт — город, в котором надо смотреть не античные древности (хотя они тоже есть) и даже не отдельные (хотя и очаровательные) памятники Средневековья и эпохи барокко. Будапешт — это Европа, какой она была до 1914 года, и какой она осталась бы, не будь Первой мировой войны.