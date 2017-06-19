2 отзыва оставили туристы

В 2013 году в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. Книга получилась немаленькая, очень многое осталось за кадром — Будапешт сам как большая книга, читать его можно бесконечно...
А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую — «Триумф красной герани». Тут уже речь идет не о том, что где находится, а о том, что оно значит — для истории Венгрии, для ее культуры, для нас...
Будапешт прочитывать — улицу за улицей, площади, скверы, монументы и дворики — особенно интересно. Загадочный венгерский язык делает страну малоизвестной окружающему миру... Между тем здесь своя, очень интересная и поучительная история, своя великолепная (неожиданно великолепная!) архитектура, свой стиль жизни: неторопливый, доброжелательный, именно такой, какой нужен во время отпуска. Но, кажется, Будапешт всегда именно так и живет.Напишите мне