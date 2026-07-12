Показать всё
Мини-группа
до 10 чел.
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Пройдите по площади Героев и проспекту Андраши, загляните в секретные дворики и узнайте, как утки шантажировали горожан. Погрузитесь в атмосферу Будапешта
Начало: Недалеко от станции метро «Байза утца»
«Будапештский зоопарк — один из старейших зоопарков в мире»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
€25 за человека
Аудиогид
Обзорная аудиоэкскурсия по Будапешту с билетом в Большую синагогу
В своём темпе познакомиться с достопримечательностями и историей города
Начало: У синагоги на улице Дохани
«Будапештский зоопарк и ботанический сад»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
€69 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Золотой век Будапешта
Прогулка по историческому центру Пешта, включая первую в Европе станцию метро и базилику Святого Иштвана, с возможностью изменить маршрут по вашему желанию
«По желанию мы можем отправиться на площадь Героев на старинном метро, чтобы увидеть замок Вайдахуньяд, купальни Сечени, цирк, зоопарк, пруд, фонтаны и в придачу — летающий над парком воздушный шар»
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от €267 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
С Анной было очень интересно и комфортно, экскурсию подстраивает под запрос путешественника, спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
О
Все прошло отлично! Было интересно! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Я впервые посетила синагогу и могу сказать, что это был очень интересный и познавательный опыт. Здание само по себе очень красивое, а вокруг него царит настоящая тишина и спокойствие. Советую обязательно заглянуть туда. Спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
Ш
Тур получился увлекательным и познавательным. Я узнала много нового и даже немного прониклась. Советую всем, кто хочет что-то больше, чем просто прогулку.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Инна очень позитивный и хороший гид - рассказала много интеремного. Для этого тураодин час - преступление, надо минимум три:).
Вам был полезен этот отзыв?
Интересная и недолгая экскурсия, хороший вариант для первого знакомства с Будапештом
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Очень красивая синагога, стоит обязательно посетить. Во дворе мемориал и история жестоких событий, связанных с Арроу Кросс, которые трогают до глубины души. Обязательно оденьтесь прилично для посещения.
Вам был полезен этот отзыв?
П
👍👍👍👍
Вам был полезен этот отзыв?
К
Гид был просто отличный. За время экскурсии узнали много нового о истории венгерских евреев. Очень советую эту поездку.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Огромное спасибо Инне за экскурсию, емко, увлекательно, интересная локация для знакомства с городом и историей страны. Много удивительных деталей и фишек, о которых не прочитаешь в интернете.
Всем рекомендую👍
Всем рекомендую👍
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 50 отзывов в Будапеште в категории "Зоопарк"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Зоопарк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2026
Сейчас в Будапеште в категории "Зоопарк" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 267. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Зоопарк», 50 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь