К Кирилл

Я впервые посетила синагогу и могу сказать, что это был очень интересный и познавательный опыт. Здание само по себе очень красивое, а вокруг него царит настоящая тишина и спокойствие. Советую обязательно заглянуть туда. Спасибо большое.