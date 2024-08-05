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Валерия. Самая высшая оценка именно от дочки 11 лет, так как экскурсии не очень любит, но тут она впервые сказала что это была лучшая из экскурсий на которых она были и очень удивилась когда прошли незаметно 4 часа, а она даже не устала. Валерия окунула нас в жизнь города, провела по топовым местам, старым улочкам, показала много интересных мест с интересной историей. Было легко и не скучно и все было переплетено с интересным квестом для ребенка, поиском фигурок по городу, наклейке сердечек у найденных мест, история переплеталась с дополненной реальностью для дочки, а молодежь это любит! 4 часа пролетели незаметно, расставаться не хотелось, но нас ждал следующий город… Будапешт в нашем ❤️и любовь к нему смогла подарить именно Валерия. Огромное спасибо от дочки! Ее оценка самая высшая!