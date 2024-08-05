Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого
Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€195 за всё до 5 чел.
Групповая
до 16 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
21 мар в 08:30
28 мар в 08:30
€100 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сакральное место Венгрии: треккинг на гору Стучащий камень
Отправиться из Будапешта к любимому месту венгерских шаманов и мистиков
Начало: У станции синей ветки метро Újpest-városkapu
21 мар в 08:15
23 мар в 08:15
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 августа 2024Вот и пролетели наши два дня в Будапеште. Нашу семью познакомил с городом не просто гид, а гид высочайшего класса,
- ННастя25 июля 2024Очень классная и запоминающаяся экскурсия?
- ККсения17 июля 2024Виктория не просто хороший гид, но и очень приятный человек, которая сразу к себе располагает! Отлично умеет держать внимание ребенка
- OOksana20 июня 2023Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в марте 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 195. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 74 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май