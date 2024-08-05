Активности – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Будапеште на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Увлекательный Будапешт для детей
Пешая
3 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого
Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€195 за всё до 5 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
На автобусе
9 часов
30 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
21 мар в 08:30
28 мар в 08:30
€100 за человека
Сакральное место Венгрии: треккинг на гору Стучащий камень
Пешая
7.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Сакральное место Венгрии: треккинг на гору Стучащий камень
Отправиться из Будапешта к любимому месту венгерских шаманов и мистиков
Начало: У станции синей ветки метро Újpest-városkapu
21 мар в 08:15
23 мар в 08:15
€80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 августа 2024
    Увлекательный Будапешт для детей
    Вот и пролетели наши два дня в Будапеште. Нашу семью познакомил с городом не просто гид, а гид высочайшего класса,
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    Валерия. Самая высшая оценка именно от дочки 11 лет, так как экскурсии не очень любит, но тут она впервые сказала что это была лучшая из экскурсий на которых она были и очень удивилась когда прошли незаметно 4 часа, а она даже не устала. Валерия окунула нас в жизнь города, провела по топовым местам, старым улочкам, показала много интересных мест с интересной историей. Было легко и не скучно и все было переплетено с интересным квестом для ребенка, поиском фигурок по городу, наклейке сердечек у найденных мест, история переплеталась с дополненной реальностью для дочки, а молодежь это любит! 4 часа пролетели незаметно, расставаться не хотелось, но нас ждал следующий город… Будапешт в нашем ❤️и любовь к нему смогла подарить именно Валерия. Огромное спасибо от дочки! Ее оценка самая высшая!

  • Н
    Настя
    25 июля 2024
    Увлекательный Будапешт для детей
    Очень классная и запоминающаяся экскурсия?
  • К
    Ксения
    17 июля 2024
    Увлекательный Будапешт для детей
    Виктория не просто хороший гид, но и очень приятный человек, которая сразу к себе располагает! Отлично умеет держать внимание ребенка
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    на экскурсии, быстро вовлекает его и заинтересовывает. Интересная подача материала, большой объем информации, все очень интересно и познавательно! Очень рекомендую для экскурсии с детьми!!

  • O
    Oksana
    20 июня 2023
    Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
    Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
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    окрестности. Мы искупались в пещерах с термальной водой в Демьене, пообедали в красивейшем месте в деревне красивых женщин. Продегустировали и купили вино. Блаженство для тела и души. Инна, экскурсовод, добрый и чуткий человек, рассказывала нам об исторических событиях и традициях Венгрии легко и ненавязчиво. Время пролетело незаметно. Должна сказать, что я вскольз упомянула, что мечтаю увидеть поле лаванды. На следующий день Инна принесла мне букетик лаванды из своего сада, который я засушила теперь на память. Очень мило и трогательно для меня. И мы, в поездке к озеру Балатон, завернули-таки в одно местечко, где есть поле лаванды. Так, что, благодаря добрым людям, мечты сбываются. Я счастлива и благодарна Инне, шоферу Виктору и всем организаторам экскурсии. Все было организовано безукоризненно, точно и в срок. Были учтены все наши пожелания. Большое сердечное спасибо, Оксана.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Активности»

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  1. Увлекательный Будапешт для детей
  2. Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
  3. Сакральное место Венгрии: треккинг на гору Стучащий камень
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в марте 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 195. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 74 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май