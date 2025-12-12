С Сабир Будапешт с огоньком - каждый день Дата посещения: 16 ноября 2025 Было все очень познавательно! Гид просто супер!!! Обязательно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям.

Т Тимофей Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа Великолепный рассказчик, очень интеллигентный, приятный собеседник, очень рекомендую, получили море удовольствия

Т Трофимова Пешком по главным местам Будапешта С опозданием, но хочу поблагодарить моего гида Елену за теплый прием и прекрасную экскурсию! Очень всё понравилось!

Д Дмитрий Ну как не полюбить Будапешт Большое спасибо Татьяне! Очень интересная экскурсия. Татьяна опытный гид и прекрасно рассказывает о Будапеште.

А Алиса Будапешт с огоньком - каждый день Огромная благодарность Даниилу за столь увлекательную и познавательную экскурсию.

D Davydkov Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа Спасибо огромное Максиму! Очень увлекательная и полезная экскурсия

А Антон Будапешт: тайны квартала магнатов Хорошая и действительно необычная экскурсия по местам в которые не попадёшь без знания об этих местах. Экскурсия отлично подойдёт тем, кто уже изучил все очевидные достопримечательности Будапешта и хочет увидеть больше деталей и моментов из истории и жизни города

P Paul Пешком по главным местам Будапешта Очень содиржательно и интересно👍

А Анатолий По мощеным улочкам Буды Вика очень увлекательно рассказала про историю Венгрии в целом и Буды в частности. Очень хороший гид и очень хороший человек. Молодец во всем. Рекомендую всем 👍🌺🌺🌺