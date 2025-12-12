Водная прогулка
Ну как не полюбить Будапешт
Узнать всё о достопримечательностях Буды и Пешта на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 фев в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Познакомиться с самыми яркими курортами «венгерского моря» и посетить город королей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 фев в 08:00
€460 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По мощеным улочкам Буды
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
26 фев в 09:00
27 фев в 09:00
€124 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты термальных вод Будапешта
Откройте для себя исцеляющую силу термальных вод Будапешта, узнайте их тайны и омолаживающие процедуры
Завтра в 16:00
2 фев в 16:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
Легко, интересно, с великолепным языком и глубокими познаниями. Мы просто порхали по залам
Начало: В Музее изобразительных искусств
4 фев в 10:00
5 фев в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
4 фев в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Венгерский шопинг в лучших традициях
Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€125 за всё до 5 чел.
Нетривиальный Будапешт
Погулять по бульвару Новой Буды, посетить историческую кофейню и картинные галереи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды венгерского фарфора
Познакомиться с историей старинных фабрик и понять, чем покорили их изделия королей и коллекционеров
2 фев в 10:00
3 фев в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Будапешт: тайны квартала магнатов
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
Билеты
Пешком по главным местам Будапешта
Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace»
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
€148 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: прогулка по необычным местам Буды
Исследуйте старинную Буду: от церкви Матьяша до лабиринтов под городом. Откройте для себя уникальные истории и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Неподалёку от станции метро «Széll Kálmán tér»
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны современного Будапешта
Погрузитесь в мир современного Будапешта, где стрит-арт и руин-бары расскажут свои истории. Узнайте, как искусство изменило город и кто стоит за его созданием
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественский Будапешт
Познакомьтесь с историей Будапешта, наслаждаясь зимними видами и рождественскими ярмарками. Пирожные и горячее вино сделают экскурсию незабываемой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: стрит-арт и прочие чудеса
Исследуйте современный Будапешт через его стрит-арт. Узнайте, чем живёт город сегодня, и познакомьтесь с его скрытыми культурными отсылками
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Будапешт для своих: турецкие мотивы в жизни города
Откройте для себя Будапешт с восточными нотками: минареты, купальни и легенды. Насладитесь прогулкой и попробуйте турецкий кофе и десерты
Начало: Неподалёку от купален «Рудаш»
2 фев в 09:30
3 фев в 09:30
от €180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
Обойти легендарные места венгерской столицы и узнать о городе чуть больше, чем всё
Начало: От колеса обозрения
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
-
14%
Билеты
Будапешт с огоньком - каждый день
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
Завтра в 12:00
8 фев в 12:00
€30
€35 за билет
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Приятный вечер в Будапеште начнется с теплоходной прогулки по Дунаю. Насладитесь видами города, живой музыкой и коктейлями на выбор. Это будет незабываемо
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
2 фев в 19:00
€37 за человека
Билеты
Личное свидание с Будапештом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: Перед входом в отель Интерконтиненталь
2 фев в 18:00
3 фев в 18:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка вдоль Дуная с видом на Буду
Познакомьтесь с Будапештом на прогулке вдоль Дуная. Узнайте о местной жизни, истории и культуре, наслаждаясь видами на оба берега города
Начало: У здания Парламента
Завтра в 07:00
2 фев в 07:00
€114 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССабир12 декабря 2025Будапешт с огоньком - каждый деньДата посещения: 16 ноября 2025Было все очень познавательно! Гид просто супер!!! Обязательно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям.
- ТТимофей12 января 2026Великолепный рассказчик, очень интеллигентный, приятный собеседник, очень рекомендую, получили море удовольствия
- ТТрофимова6 января 2026С опозданием, но хочу поблагодарить моего гида Елену за теплый прием и прекрасную экскурсию! Очень всё понравилось!
- ДДмитрий3 января 2026Большое спасибо Татьяне! Очень интересная экскурсия. Татьяна опытный гид и прекрасно рассказывает о Будапеште.
- ААлиса3 января 2026Огромная благодарность Даниилу за столь увлекательную и познавательную экскурсию.
- DDavydkov1 января 2026Спасибо огромное Максиму! Очень увлекательная и полезная экскурсия
- ААнтон10 декабря 2025Хорошая и действительно необычная экскурсия по местам в которые не попадёшь без знания об этих местах. Экскурсия отлично подойдёт тем, кто уже изучил все очевидные достопримечательности Будапешта и хочет увидеть больше деталей и моментов из истории и жизни города
- PPaul8 декабря 2025Очень содиржательно и интересно👍
- ААнатолий7 декабря 2025Вика очень увлекательно рассказала про историю Венгрии в целом и Буды в частности. Очень хороший гид и очень хороший человек. Молодец во всем. Рекомендую всем 👍🌺🌺🌺
- ИИгорь5 декабря 2025Даниил большой молодец, говорю это как человек работающий в туризме 21 год.
