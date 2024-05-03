Откройте для себя мифы и легенды Будапешта с нашими экскурсиями

Найдено 4 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Будапеште на русском языке, цены от €78. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По королевскому Будапешту на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
80 отзывов
По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Начало: На Площади Героев
«Будут мифы и легенды о скучающих атлантах, драконах и львах»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
179 за всё до 4 чел.
Свет и тени вечернего Будапешта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
«Вечерний Будапешт: огни, легенды и панорамы»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
135 за всё до 3 чел.
Три жемчужины Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
«Вы узнаете историю и легенды замка, услышите рассказы о его обитателях, разберетесь в архитектурных стилях комплекса и сможете загадать желание, потерев перо у статуи Анонима»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 3 чел.
Легенды венгерского фарфора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Легенды венгерского фарфора: погружение в мир керамики Будапешта
Познакомьтесь с волшебным миром венгерского фарфора на уникальной экскурсии по Будапешту, где история оживает через красоту керамики
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
78 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2024
    Три жемчужины Будапешта
    Экскурсия очень понравилась. Интерактивно, не шаблонно. Рекомендую путешественникам с детьми. Они тоже были увлечены, гаджеты не вспоминали. 3 часа пролетели незаметно. Валерии всех благ!!
  • Ю
    Юлия
    11 апреля 2024
    По королевскому Будапешту на автомобиле
    Большое спасибо Лане за интересную прогулку! Для тех, кто впервые в Будапеште, это идеальный формат экскурсии, возможность побывать в знаковых
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    местах, увидеть архитектурные и природные красоты, послушать истории и легенды, узнать об особенностях характера местных жителей. Лана - эрудированный гид и позитивный человек, очень увлекательно рассказывает, и 4 часа пролетают незаметно!

  • И
    Ирина
    20 марта 2024
    Свет и тени вечернего Будапешта
    Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую.
    Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендуюОчень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую
  • Е
    Елена
    11 февраля 2024
    Легенды венгерского фарфора
    Экскурсия не только в историю венгерского фарфора, но и в историю Венгрии - очень живо и доступно
  • И
    Ирина
    21 января 2024
    Свет и тени вечернего Будапешта
    Благодарим за прекрасную экскурсию! Елена невероятный экскурсовод!!!! Было очень интересно и весело!
  • Д
    Дарья
    7 января 2024
    Свет и тени вечернего Будапешта
    Прекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историй. Слышать информацию от местного
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    жителя весьма интересно ибо только они могут передать дух и атмосферу города. За два часа нас провезли по самым интересным местам города и даже не смотря на то что мы в городе не первый раз нас смогли удивить! Нам подсказали прекрасное место для ужина и были отзывчивы вплоть до нашего вылета!! Очень благодарны за заботу! Обязательно вернёмся снова!

    Прекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историйПрекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историй
  • L
    Ludmila
    1 сентября 2023
    По королевскому Будапешту на автомобиле
    Отличная экскурсия! Экскурсовод Лана провела экскурсию профессионально, с большим знанием истории Венгрии и Будапешта. Мы очень благодарны за внимательность и чуткость. Спасибо.
  • В
    Виктор
    9 января 2023
    По королевскому Будапешту на автомобиле
    Экскурсия была очень интересная и познавательная. Не заметили как пролетело время. Рекомендую.
  • J
    Jelena
    23 мая 2022
    Вечерний Будапешт: прогулка на корабле «Легенда» по Дунаю
    Озвученная информация часто не совпадает с объектами, мимо которых движется кораблик
  • Л
    Людмила
    3 декабря 2021
    Вечерний Будапешт: прогулка на корабле «Легенда» по Дунаю
    Стоящая экскурсия, ее не испортил даже проливной дождь.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По королевскому Будапешту на автомобиле
  2. Свет и тени вечернего Будапешта
  3. Три жемчужины Будапешта
  4. Легенды венгерского фарфора
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 78 до 195. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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