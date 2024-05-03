1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Начало: На Площади Героев
«Будут мифы и легенды о скучающих атлантах, драконах и львах»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
«Вечерний Будапешт: огни, легенды и панорамы»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
«Вы узнаете историю и легенды замка, услышите рассказы о его обитателях, разберетесь в архитектурных стилях комплекса и сможете загадать желание, потерев перо у статуи Анонима»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Легенды венгерского фарфора: погружение в мир керамики Будапешта
Познакомьтесь с волшебным миром венгерского фарфора на уникальной экскурсии по Будапешту, где история оживает через красоту керамики
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€78 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Интерактивно, не шаблонно. Рекомендую путешественникам с детьми. Они тоже были увлечены, гаджеты не вспоминали. 3 часа пролетели незаметно. Валерии всех благ!!
- ЮЮлия11 апреля 2024Большое спасибо Лане за интересную прогулку! Для тех, кто впервые в Будапеште, это идеальный формат экскурсии, возможность побывать в знаковых
- ИИрина20 марта 2024Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую.
- ЕЕлена11 февраля 2024Экскурсия не только в историю венгерского фарфора, но и в историю Венгрии - очень живо и доступно
- ИИрина21 января 2024Благодарим за прекрасную экскурсию! Елена невероятный экскурсовод!!!! Было очень интересно и весело!
- ДДарья7 января 2024Прекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историй. Слышать информацию от местного
- LLudmila1 сентября 2023Отличная экскурсия! Экскурсовод Лана провела экскурсию профессионально, с большим знанием истории Венгрии и Будапешта. Мы очень благодарны за внимательность и чуткость. Спасибо.
- ВВиктор9 января 2023Экскурсия была очень интересная и познавательная. Не заметили как пролетело время. Рекомендую.
- JJelena23 мая 2022Вечерний Будапешт: прогулка на корабле «Легенда» по ДунаюОзвученная информация часто не совпадает с объектами, мимо которых движется кораблик
- ЛЛюдмила3 декабря 2021Вечерний Будапешт: прогулка на корабле «Легенда» по ДунаюСтоящая экскурсия, ее не испортил даже проливной дождь.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 78 до 195. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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