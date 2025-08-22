Погрузитесь в атмосферу ночного Будапешта — весёлые игры, барные соревнования и танцы до утра. Вас ждёт прогулка по 3–4 культовым руин-барам с местным гидом и компанией единомышленников. Этот вечер вы точно запомните!
Описание билетаПогрузитесь в ночную жизнь Будапешта Встретьтесь с местным гидом в центре города и познакомьтесь с другими участниками тура, готовыми веселиться и открывать новые знакомства. Первая остановка — легендарный руин-бар, куда вы пойдёте вместе с группой. По пути вас ждут веселые игры и командные испытания, которые создадут нужное настроение и зарядят энергией. Игры, выпивка и танцы Вы посетите 3–4 бара и клуб, проходя без очередей и получая бесплатные напитки. Совместные конкурсы, барные игры и живое общение будут сопровождать вас весь вечер. Гид будет фотографировать весёлые моменты, чтобы память о вечере осталась надолго. После этого — танцы и полное погружение в атмосферу ночного Будапешта. Продлите веселье Добавьте к туру «золотой билет» — один дополнительный час безлимитных напитков всего за 20 евро. Наслаждайтесь виски, джином, водкой, ромом, текилой, коктейлями, вином и пивом. А в завершение вас ждут шесть бесплатных шотов — идеальный финал незабываемого вечера. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности (принимается копия).
- Не допускается: опьянение, излишний шум, нагота.
- Запрещается пить на улице, создавать шум или вести себя неподобающим образом. За нарушение предусмотрены штрафы до 400 евро. Будьте уважительными по отношению к жителям и сохраняйте спокойствие, переходя от бара к бару.
- Если Party Deck будет оштрафована за шум из-за вашего поведения, вы обязаны будете возместить убытки компании.
- Уважайте заведения, которые мы посещаем: не ломайте имущество, не пишите на стенах (кроме специально разрешённых мест) и не наносите ущерб. Давайте оставим каждое место таким же красивым, каким оно было до нас.
- Party Deck оставляет за собой право использовать фотографии, сделанные во время мероприятия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ночной клуб Instant-Fogas
- Руин-бары Будапешта
Что включено
- Услуги гида
- VIP-вход в ночной клуб Instant-Fogas
- 6 бесплатных шотов
- Цифровые фотографии
- Игры и развлечения
Что не входит в цену
- Открытый бар на 1 час с неограниченными коктейлями, винами и пивом (специальное предложение «PARTY PRO» за 20 €)
- Еда
- Страховка от личных инцидентов во время мероприятий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Budapest, Gyulai Pál u. 1, 1085 Hungary
Завершение: Ночной клуб Instant-Fogas
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности (принимается копия)
- Не допускается: опьянение, излишний шум, нагота
- Запрещается пить на улице, создавать шум или вести себя неподобающим образом. За нарушение предусмотрены штрафы до 400 евро. Будьте уважительными по отношению к жителям и сохраняйте спокойствие, переходя от бара к бару
- Если Party Deck будет оштрафована за шум из-за вашего поведения, вы обязаны будете возместить убытки компании
- Уважайте заведения, которые мы посещаем: не ломайте имущество, не пишите на стенах (кроме специально разрешённых мест) и не наносите ущерб. Давайте оставим каждое место таким же красивым, каким оно было до нас
- Party Deck оставляет за собой право использовать фотографии, сделанные во время мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
22 авг 2025
Замечательные организаторы и отличный выбор баров. Обязательно повторю эту экскурсию, когда вернусь в Будапешт!
М
Матвей
25 мая 2025
Идеальное знакомство с первым паб-кроулом! Гиды были просто супер — отдельное спасибо Туне и Сай. 11 из 10, всем рекомендую!
В
Валерия
23 фев 2025
Это было невероятно весело! Заряженная атмосфера, дружелюбные люди и отличные ведущие. Отличный способ прочувствовать ночную жизнь Будапешта! Единственный минус — в паре баров было слишком людно, чтобы потанцевать, но в целом вечер получился незабываемым! 🎉
К
Кирилл
27 июл 2024
Отличный вечер благодаря Сирине! Весёлая, энергичная и очень знающая гид, она сделала прогулку по руин-барам по-настоящему незабываемой. Всё было прекрасно организовано — отличные бары, крутая компания и позитивная атмосфера всю ночь. Сирина следила, чтобы каждый чувствовал себя частью группы и классно провёл время.
К
Ксения
28 мар 2024
Наша гид Сирина была просто чудесной — следила за всеми, вовлекала в общение и поддерживала позитивное настроение на протяжении всей ночи.
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейский Будапешт
Узнайте о еврейской культуре Будапешта, посетив синагоги и исторические кварталы. Откройте для себя руин-пабы и знаменитый десерт флодни
22 дек в 08:30
23 дек в 08:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сладкий Будапешт
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны современного Будапешта
Погрузитесь в мир современного Будапешта, где стрит-арт и руин-бары расскажут свои истории. Узнайте, как искусство изменило город и кто стоит за его созданием
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
Завтра в 14:00
20 дек в 09:00
€160 за всё до 7 чел.