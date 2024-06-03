Экскурсии по руин-барам Будапешта

Найдено 6 экскурсий в категории «Руин-бары» в Будапеште на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
60 за всё до 15 чел.
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от 107 за всё до 10 чел.
Тайны современного Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
131 за всё до 7 чел.
Еврейский Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
160 за всё до 7 чел.
Прогулка по нетуристическому Пешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Прогулка по нетуристическому Пешту
Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Margarita
    3 июня 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.
  • M
    Mark
    15 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
  • П
    Павел
    23 апреля 2024
    Еврейский Будапешт
    Были с детьми на экскурсии Анжелики «еврейский Будапешт». Очень понравилось, рекомендуем
  • Н
    Наталья
    1 апреля 2024
    Дворы Будапешта: тайная жизнь города
    Превели прекрасный день с Анной, информация по существу, экскурсия не перегружена и воспринимается на одном дыхании, Анна прекрасный рассказчик и
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    увлеченный любимым делом человек, отсюда и прекрасные впечатления, кроме самой темы экскурсии очень много интересных фактов и общих сведений, отдельное спасибо за рекомендации мест для питания. Очень рекомендуем.

  • А
    Айгуль
    24 марта 2024
    Дворы Будапешта: тайная жизнь города
    забыла написать отзыв о самом прекрасном экскурсоводе Анне Чайковской. Мы были год назад, а сейчас у нас появилась возможность посетить
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    Будапешт снова, благодаря тому, что знаем, у нас есть шикарный гид. Наша семья очень рекомендует Анну, глубокая и интересная история о Будапеште нас поразила. Кстати, Анна писательница и выпустили свои книги на русском языке. Ждем с нетерпением встречи с Анной.

  • О
    Оксана
    12 марта 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Спасибо большое за внимание гида, очень оригинальный тур.
  • Е
    Екатерина
    15 октября 2023
    Прогулка по нетуристическому Пешту
    Все прошло четко, отлично прогулялись по городу! Было приятное общение! Спасибо!
  • Л
    Людмила
    4 сентября 2023
    Прогулка по нетуристическому Пешту
    Замечательная экскурсия, рекомендую всем, очень интересный маршрут, легкий, хорошо продуманный материал, человек любит своё дело и готов поделиться самыми интересными историями из жизни города, взгляд жителя, а не туриста! Рекомендую всем не только экскурсии но и чудесного гида! Обещаю останетесь довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Руин-бары»

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  1. Дворы Будапешта: тайная жизнь города
  2. Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
  3. Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
  4. Тайны современного Будапешта
  5. Еврейский Будапешт
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Руин-бары" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 60 до 267. Туристы уже оставили гидам 246 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Руин-бары», 246 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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