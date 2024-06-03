M Margarita Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)

Е Евгения Еврейский Будапешт Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.

И Ирина Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.

M Mark Еврейский Будапешт Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.

П Павел Еврейский Будапешт Были с детьми на экскурсии Анжелики «еврейский Будапешт». Очень понравилось, рекомендуем

Н Наталья Дворы Будапешта: тайная жизнь города читать дальше увлеченный любимым делом человек, отсюда и прекрасные впечатления, кроме самой темы экскурсии очень много интересных фактов и общих сведений, отдельное спасибо за рекомендации мест для питания. Очень рекомендуем. Превели прекрасный день с Анной, информация по существу, экскурсия не перегружена и воспринимается на одном дыхании, Анна прекрасный рассказчик и

А Айгуль Дворы Будапешта: тайная жизнь города читать дальше Будапешт снова, благодаря тому, что знаем, у нас есть шикарный гид. Наша семья очень рекомендует Анну, глубокая и интересная история о Будапеште нас поразила. Кстати, Анна писательница и выпустили свои книги на русском языке. Ждем с нетерпением встречи с Анной. забыла написать отзыв о самом прекрасном экскурсоводе Анне Чайковской. Мы были год назад, а сейчас у нас появилась возможность посетить

О Оксана Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам Спасибо большое за внимание гида, очень оригинальный тур.

Е Екатерина Прогулка по нетуристическому Пешту Все прошло четко, отлично прогулялись по городу! Было приятное общение! Спасибо!