Отправьтесь на прогулку под звёздами по старинным улицам Буды вместе с гидом в готическом наряде. Вас ждут мистические истории, легенды и реальные события, произошедшие в сердце Будапешта. Атмосферная экскурсия для тех, кто любит загадки истории.
Описание экскурсииПогружение в легенды ночного Будапешта Присоединяйтесь к гиду в готическом образе и отправьтесь на прогулку по загадочным улочкам Будайской крепости. Под звёздным небом вы узнаете истории о древних мифах, таинственных созданиях и мрачных событиях, которые когда-то происходили именно здесь. Легенды, замки и кровавые тайны Узнайте о жизни венгерских правителей, прогуливаясь возле величественного Будайского замка. Слушайте истории о кровавых делах графини Елизаветы Батори и судьбе князя Влада Дракулы, побывавшего в тюрьме этой крепости. Погрузитесь в мрачное прошлое Венгрии, где, по преданиям, скитались вампиры и другие создания ночи. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, зонт.
- Не допускается: багаж или большие сумки, алкоголь и наркотики, детские коляски, партийные группы.
- Экскурсия включает подъём в гору и преодоление двух лестничных пролётов. Если вы хотите избежать подъёма по лестнице, встретьтесь с гидом у подножия холма — он проводит вас к фуникулёру (плата за проезд не включена).
- Экскурсия проходит на открытом воздухе и проводится при любой погоде.
- Во время экскурсии разрешается только фотографировать. Допустима съёмка коротких видеороликов, однако длительные видео- и аудиозаписи запрещены.
Ответы на вопросы
Что включено
- Актёр/гид в историческом костюме
- Пешеходная экскурсия
Что не входит в цену
- Входные билеты в достопримечательности
- Элементы пугающего шоу
- Проезд на фуникулёре
Место начала и завершения?
Budapest, Clark Ádám tér, 1013 Ungheria
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
26 сен 2024
Нам очень понравилась эта экскурсия — одно из лучших впечатлений поездки! Гид оказался настоящим профессионалом: увлечённый, знающий и с отличным чувством юмора. Даже дождь не испортил впечатление — нашли укрытие и продолжили слушать. С удовольствием пошли бы ещё раз
А
Арина
10 сен 2024
Отличная и познавательная экскурсия от Зигмунда. Очень понравилось, определённо стоит рекомендовать. Много интересного о Венгрии, мифах и легендах Будайской крепости.
В
Виктор
4 сен 2024
Экскурсия очень понравилась. Гид был замечательный, рассказывал так увлекательно, что хотелось слушать каждое слово.
