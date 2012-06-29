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Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту

4.7
265 отзывов
Татьяна, Мария
Татьяна, Мария – Гид из Будапешта
Приглашаем вас на увлекательную прогулку 👣 по центру Будапешта.

Мы покажем вам исторические памятники венгерской столицы ⭐️, отведем вас на смотровую площадку, с которой открывается невероятный панорамный вид, и расскажем, как из двух городов, Буда и Пешт, образовался Будапешт.

Мы поможем вам сориентироваться в городе, расскажем о жизни горожан, поделимся адресами недорогих, но очень хороших кафе и ресторанов.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €18 за человека

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Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту

Что вы увидите

  • Крепостной квартал
  • Рыбацкий бастион
  • церковь Матяша
  • Цепной мост
  • Базилику Святого Иштвана
  • пл. Свободы
  • Парламент
Приглашаем вас на увлекательную прогулку 👣 по центру Будапешта. Мы покажем вам исторические памятники венгерской столицы ⭐️, отведем вас на смотровую площадку, с которой открывается невероятный панорамный вид, и расскажем, как из двух городов, Буда и Пешт, образовался Будапешт. Мы поможем вам сориентироваться в городе, расскажем о жизни горожан, поделимся адресами недорогих, но очень хороших кафе и ресторанов. На нашей экскурсии 🧭 вы сможете увидеть главные достопримечательности 🏛️ города. Маршрут состоит из двух частей. Сначала мы исследуем кварталы Крепостной горы ⛰️, потом отправимся на другой берег города и прогуляемся по улицам Пешта. Закончится экскурсия ⛳ около здания Парламента. Город 🏙️ с высотыВаше знакомство с Будапештом начнется с Крепостной горы. Здесь вы сможете насладиться лучшими видами города. Помимо незабываемой панорамы, вы увидите здесь различные исторические памятники и улочки, которые пропитаны атмосферой Средневековья. Городская жизньСпустившись с холмов, мы погрузимся в городскую жизнь самого центра Пешта. Здесь много исторических зданий и памятников. Мы прогуляемся до пл. Свободы, затем подойдем к зданию Парламента, которое было построено еще в 1904 году. Его нередко сравнивают с лондонским Вестминстерским дворцом и считают одним из самых красивых 🤩 зданий города. По дороге к Парламенту мы увидим базилику Святого Иштвана — один из известнейших примеров неоклассической архитектуры. Она была открыта еще в 1905 году и до сих пор привлекает к себе толпы туристов со всего мира. Секреты местных жителейНа экскурсии мы не только расскажем вам об истории 📖 города, но и поможем спланировать дальнейшую программу пребывания в нем: подскажем интересные места, недорогие заведения с хорошей кухней и поделимся полезной информацией, которую знают только местные жители.
Что входит
  • Групповая пешеходная экскурсия по Буде и Пешту с русскоязычным гидом
  • Помощь в планировании дальнейшей программы пребывания в городе: советы интересных мест, недорогих заведений с вкусной кухней
  • Полезная информация, которую знают только местные
Что не входит
  • Транспорт
  • Личные расходы
Начало
🚩 Hess Andras ter 1-3. У входа в гостиницу Hilton
Место завершения
🏁 Площадь перед Парламентом
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна, Мария
Татьяна, Мария
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265 отзывов оставили туристы

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