Приглашаем вас на увлекательную прогулку 👣 по центру Будапешта. Мы покажем вам исторические памятники венгерской столицы ⭐️, отведем вас на смотровую площадку, с которой открывается невероятный панорамный вид, и расскажем, как из двух городов, Буда и Пешт, образовался Будапешт. Мы поможем вам сориентироваться в городе, расскажем о жизни горожан, поделимся адресами недорогих, но очень хороших кафе и ресторанов. На нашей экскурсии 🧭 вы сможете увидеть главные достопримечательности 🏛️ города. Маршрут состоит из двух частей. Сначала мы исследуем кварталы Крепостной горы ⛰️, потом отправимся на другой берег города и прогуляемся по улицам Пешта. Закончится экскурсия ⛳ около здания Парламента. Город 🏙️ с высотыВаше знакомство с Будапештом начнется с Крепостной горы. Здесь вы сможете насладиться лучшими видами города. Помимо незабываемой панорамы, вы увидите здесь различные исторические памятники и улочки, которые пропитаны атмосферой Средневековья. Городская жизньСпустившись с холмов, мы погрузимся в городскую жизнь самого центра Пешта. Здесь много исторических зданий и памятников. Мы прогуляемся до пл. Свободы, затем подойдем к зданию Парламента, которое было построено еще в 1904 году. Его нередко сравнивают с лондонским Вестминстерским дворцом и считают одним из самых красивых 🤩 зданий города. По дороге к Парламенту мы увидим базилику Святого Иштвана — один из известнейших примеров неоклассической архитектуры. Она была открыта еще в 1905 году и до сих пор привлекает к себе толпы туристов со всего мира. Секреты местных жителейНа экскурсии мы не только расскажем вам об истории 📖 города, но и поможем спланировать дальнейшую программу пребывания в нем: подскажем интересные места, недорогие заведения с хорошей кухней и поделимся полезной информацией, которую знают только местные жители.