Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту

Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов и хочет...

Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов и хочет ознакомиться с городом, а также для тех, кто прилетел с утра и ждет своего заселения в отель.

Водитель встретит вас прямо в аэропорту и отвезет в центр Будапешта, где вас встретит профессиональный гид.

Вместе с гидом вы отправитесь на автомобильно-пешеходную обзорную экскурсии, во время которой объедете весь центр города и увидите самые значимые достопримечательности Будапешта.
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Героев
  • Термальная купальня Сечени
  • Базилика Святого Иштвана
  • Большая синагога в Будапеште
  • Оперный театр
  • Венгерская национальная галерея
  • Гора Геллерт
  • Мосты через Дунай
  • Здание венгерского парламента
  • Королевский дворец
  • Крепостная гора
  • Цитадель
  • Музей изобразительных искусств в Будапеште
  • Мемориал жертвам Холокоста
  • Проспект Андраши
  • Собор Матяша
  • Рыбацкий Бастион
Из аэропорта сразу на экскурсию.
Очень удобный вариант для транзитных пассажиров и туристов, которые приезжают в Будапешт утром, а заселение в отель после 14:00.
Водитель встречает туристов в аэропорту, привозит в центр города, где присоединяется гид. Гостям предлагается классическая автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту.
На комфортабельном автобусе с кондиционером и оборудованным для въезда в салон на инвалидном кресле, вы объедете центр города, а во время остановок сможете поближе увидеть его улицы и прекрасные дома.
Вы увидете самые главные достопримечательности Будапешта, услышите рассказ об образовании Венгрии и её роли в истории Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы. На смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом и разглядите город с разных ракурсов.
После экскурсии водитель отвзет Вас в отель.
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

  • вариант А.
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
Отмена заказа без штрафа за 24 ч. до начала программы

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Трансфер + Обзорная по городу
€280

Ответы на вопросы

Что входит
  • ожидание в аэропорту <b>1 час бесплатно </b>
  • (1 час от времени прилета самолета по расписанию, о любых задержках рейса или при прохождении таможенных процедур просим предупредить заранее)
  • услуги гида, транспорт
Что не входит
  • питание
  • посещение музеев
Где начинаем и завершаем
Начало: аэропорт Будапешт
Завершение: по договоренности с туристами
Важная информация
  • Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
  • Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 4 часа работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.

  • Важно.

  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
  • Способы оплаты:
  • вариант А.
  • полная оплата заказа Спутнику
  • вариант Б.
  • бронируете программу без оплаты Спутнику
  • полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
  • Отмена заказа без штрафа за 24 ч. до начала программы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно, в любое время

Thermal.hungary
Thermal.hungary
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