Из аэропорта сразу на экскурсию.

Очень удобный вариант для транзитных пассажиров и туристов, которые приезжают в Будапешт утром, а заселение в отель после 14:00.

Водитель встречает туристов в аэропорту, привозит в центр города, где присоединяется гид. Гостям предлагается классическая автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту.

На комфортабельном автобусе с кондиционером и оборудованным для въезда в салон на инвалидном кресле, вы объедете центр города, а во время остановок сможете поближе увидеть его улицы и прекрасные дома.

Вы увидете самые главные достопримечательности Будапешта, услышите рассказ об образовании Венгрии и её роли в истории Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы. На смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом и разглядите город с разных ракурсов.

После экскурсии водитель отвзет Вас в отель.

Важно!

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

вариант А.

полная оплата заказа Спутнику

вариант Б.

бронируете программу без оплаты Спутнику,

полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.

Отмена заказа без штрафа за 24 ч. до начала программы