Из аэропорта сразу на экскурсию.
Очень удобный вариант для транзитных пассажиров и туристов, которые приезжают в Будапешт утром, а заселение в отель после 14:00.
Водитель встречает туристов в аэропорту, привозит в центр города, где присоединяется гид. Гостям предлагается классическая автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту.
На комфортабельном автобусе с кондиционером и оборудованным для въезда в салон на инвалидном кресле, вы объедете центр города, а во время остановок сможете поближе увидеть его улицы и прекрасные дома.
Вы увидете самые главные достопримечательности Будапешта, услышите рассказ об образовании Венгрии и её роли в истории Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы. На смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом и разглядите город с разных ракурсов.
После экскурсии водитель отвзет Вас в отель.
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
Способы оплаты:
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
Отмена заказа без штрафа за 24 ч. до начала программы