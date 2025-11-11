Экскурсия «Будапешт для своих: обзорная экскурсия по Пешту» предлагает уникальную возможность узнать о современной жизни города, его историческом развитии и архитектурных шедеврах.Участники посетят такие знаковые места, как площадь Кошута, здание

венгерского Парламента, базилика Святого Иштвана и многие другие. Прогулка по проспекту Андраши, внесённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, позволит ощутить дух города. Туристы также смогут попробовать венгерский стритфуд и насладиться атмосферой знаменитых пештских кондитерских. Это идеальный выбор для тех, кто впервые в Будапеште и хочет узнать его лучше

Площадь Кошута — здание венгерского Парламента — памятник Туфли на набережной Дуная — базилика Святого Иштвана — площадь Иосифа Австрийского — площадь Вёрёшмарти — первый на континенте метрополитен — проспект Андраши — здание Оперы — площадь Героев и мемориал Тысячелетия — замок Вайдахуняд — купальня Сечени и другие достопримечательности городского парка

Мы расскажем о Пеште, который ведёт свою родословную от древнеримского форта, а нынешний облик приобрёл во второй половине 19 века

Поговорим об архитектурных шедеврах, сделавших его неповторимым

Вспомним расцвет Будапешта в австро-венгерские времена и трагические страницы истории города в 20 веке

Побываем на проспекте Андраши, который вместе со старинным метрополитеном внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Мемориал Тысячелетия и замок Вайдахуняд послужат иллюстрациями к многовековой истории Венгрии

И конечно, вы узнаете, как живёт этот город и вся Венгрия сегодня:

— Что волнует будапештцев

— Чем они гордятся, а чем — не очень

— Как устроен их быт

— Как они растят детей и как отмечают праздники

— И как живётся в этой не укладывающейся ни в какие стандартные рамки стране

А также мы:

Прокатимся на 125-летнем метро

Сравним фонтаны, украшенные изделиями фарфоровых мануфактур-конкурентов

За 5 минут совершим архитектурное путешествие во времени длиной в 700 лет

Зайдём в знаменитые пештские кондитерские: полюбуемся и полакомимся

В городском парке вы при желании попробуете венгерский стритфуд: лангош и кюртёшкалач

Если вы в первый раз в Будапеште, правильнее всего будет начать именно с этой экскурсии. Она позволит вам узнать главное, понять Будапешт и научиться в нём ориентироваться. И конечно, мы расскажем, что ещё нужно увидеть в первую очередь, что пропустить никак нельзя, где вкусно есть и пить и где купить лучшие подарки близким.

