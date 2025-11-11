Площадь Кошута — здание венгерского Парламента — памятник Туфли на набережной Дуная — базилика Святого Иштвана — площадь Иосифа Австрийского — площадь Вёрёшмарти — первый на континенте метрополитен — проспект Андраши — здание Оперы — площадь Героев и мемориал Тысячелетия — замок Вайдахуняд — купальня Сечени и другие достопримечательности городского парка
Мы расскажем о Пеште, который ведёт свою родословную от древнеримского форта, а нынешний облик приобрёл во второй половине 19 века
Поговорим об архитектурных шедеврах, сделавших его неповторимым
Вспомним расцвет Будапешта в австро-венгерские времена и трагические страницы истории города в 20 веке
Побываем на проспекте Андраши, который вместе со старинным метрополитеном внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Мемориал Тысячелетия и замок Вайдахуняд послужат иллюстрациями к многовековой истории Венгрии
И конечно, вы узнаете, как живёт этот город и вся Венгрия сегодня: — Что волнует будапештцев — Чем они гордятся, а чем — не очень — Как устроен их быт — Как они растят детей и как отмечают праздники — И как живётся в этой не укладывающейся ни в какие стандартные рамки стране
За 5 минут совершим архитектурное путешествие во времени длиной в 700 лет
Зайдём в знаменитые пештские кондитерские: полюбуемся и полакомимся
В городском парке вы при желании попробуете венгерский стритфуд: лангош и кюртёшкалач
Если вы в первый раз в Будапеште, правильнее всего будет начать именно с этой экскурсии. Она позволит вам узнать главное, понять Будапешт и научиться в нём ориентироваться. И конечно, мы расскажем, что ещё нужно увидеть в первую очередь, что пропустить никак нельзя, где вкусно есть и пить и где купить лучшие подарки близким.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в метро (€1 с человека), а также еда, напитки и сувениры (по желанию)
Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова / действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы / традиции страны пребывания
Экскурсию для вас проведёт один из гидов из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Будапеште
Провели экскурсии для 3731 туриста
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы читать дальше
любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.