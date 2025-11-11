Мои заказы

Будапешт для своих: обзорная экскурсия по Пешту

Пешт - это не только история, но и современная жизнь Будапешта. Прогуляйтесь по знаковым местам, попробуйте местные деликатесы и узнайте, чем живёт город
Экскурсия «Будапешт для своих: обзорная экскурсия по Пешту» предлагает уникальную возможность узнать о современной жизни города, его историческом развитии и архитектурных шедеврах.

Участники посетят такие знаковые места, как площадь Кошута, здание
венгерского Парламента, базилика Святого Иштвана и многие другие.

Прогулка по проспекту Андраши, внесённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, позволит ощутить дух города.

Туристы также смогут попробовать венгерский стритфуд и насладиться атмосферой знаменитых пештских кондитерских. Это идеальный выбор для тех, кто впервые в Будапеште и хочет узнать его лучше

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение знаковых мест Пешта
  • 🍽️ Попробовать венгерский стритфуд
  • 🚇 Прокатиться на старинном метро
  • 📜 Узнать историю и культуру города
  • 🏰 Полюбоваться архитектурными шедеврами
Будапешт для своих: обзорная экскурсия по Пешту© Анастасия
Будапешт для своих: обзорная экскурсия по Пешту© Анастасия
Будапешт для своих: обзорная экскурсия по Пешту© Анастасия
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь Кошута
  • Здание венгерского Парламента
  • Базилика Святого Иштвана
  • Площадь Вёрёшмарти
  • Проспект Андраши
  • Площадь Героев
  • Замок Вайдахуняд
  • Купальня Сечени

Описание экскурсии

Площадь Кошута — здание венгерского Парламента — памятник Туфли на набережной Дуная — базилика Святого Иштвана — площадь Иосифа Австрийского — площадь Вёрёшмарти — первый на континенте метрополитен — проспект Андраши — здание Оперы — площадь Героев и мемориал Тысячелетия — замок Вайдахуняд — купальня Сечени и другие достопримечательности городского парка

  • Мы расскажем о Пеште, который ведёт свою родословную от древнеримского форта, а нынешний облик приобрёл во второй половине 19 века
  • Поговорим об архитектурных шедеврах, сделавших его неповторимым
  • Вспомним расцвет Будапешта в австро-венгерские времена и трагические страницы истории города в 20 веке
  • Побываем на проспекте Андраши, который вместе со старинным метрополитеном внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
  • Мемориал Тысячелетия и замок Вайдахуняд послужат иллюстрациями к многовековой истории Венгрии

И конечно, вы узнаете, как живёт этот город и вся Венгрия сегодня:
— Что волнует будапештцев
— Чем они гордятся, а чем — не очень
— Как устроен их быт
— Как они растят детей и как отмечают праздники
— И как живётся в этой не укладывающейся ни в какие стандартные рамки стране

А также мы:

  • Прокатимся на 125-летнем метро
  • Сравним фонтаны, украшенные изделиями фарфоровых мануфактур-конкурентов
  • За 5 минут совершим архитектурное путешествие во времени длиной в 700 лет
  • Зайдём в знаменитые пештские кондитерские: полюбуемся и полакомимся
  • В городском парке вы при желании попробуете венгерский стритфуд: лангош и кюртёшкалач

Если вы в первый раз в Будапеште, правильнее всего будет начать именно с этой экскурсии. Она позволит вам узнать главное, понять Будапешт и научиться в нём ориентироваться. И конечно, мы расскажем, что ещё нужно увидеть в первую очередь, что пропустить никак нельзя, где вкусно есть и пить и где купить лучшие подарки близким.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в метро (€1 с человека), а также еда, напитки и сувениры (по желанию)
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова / действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы / традиции страны пребывания
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Неподалеку от здания Парламента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Будапеште
Провели экскурсии для 3731 туриста
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Будапешта

