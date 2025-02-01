Откройте для себя бурную атмосферу ночного Будапешта.
Посетите легендарные руин-бары, попробуйте оригинальные коктейли и завершите вечер зажигательными танцами в одном из лучших клубов города.
Посетите легендарные руин-бары, попробуйте оригинальные коктейли и завершите вечер зажигательными танцами в одном из лучших клубов города.
Описание билетаПогружение в ночную атмосферу Дайте волю своему веселью и отправьтесь в путешествие по оживлённому центру Будапешта. В сопровождении опытного гида вы посетите знаменитые руин-бары с необычными интерьерами, яркими огнями и неповторимой атмосферой, которая сделала их символом города. Побалуйте себя уникальными коктейлями и познакомьтесь с весёлыми местными жителями и путешественниками со всего мира. Вас ждёт настоящий калейдоскоп вкусов, музыки и искренних улыбок. Финал вечера в клубе Завершите ночь в одном из лучших ночных клубов Будапешта, проходя туда без очередей. Погрузитесь в ритм музыки, световых эффектов и энергии, открывая для себя магию ночной жизни венгерской столицы. Важная информация:
- Не допускается: оружие или острые предметы.
- Не подходит для: детей до 18 лет, людей старше 70 лет.
- Особенности: эпичные игры с выпивкой, весёлые челленджи и отличные советы, как продолжить вечеринку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Бесплатные шоты
- 4 бара и ночных клуба
- Игровые и алкогольные конкурсы
Что не входит в цену
- Питание
- Трансфер от/до отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Budapest, Liszt Ferenc tér 11, 1061 Hungary
Завершение: Ночной клуб
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Не допускается: оружие или острые предметы
- Не подходит для: детей до 18 лет, людей старше 70 лет
- Особенности: эпичные игры с выпивкой, весёлые челленджи и отличные советы, как продолжить вечеринку
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
1 фев 2025
Прекрасный опыт — познакомились с классными людьми, а гиды были очень дружелюбные. Наш гид Марк сделал всё, чтобы вечер прошёл замечательно! Определённо рекомендую.
А
Адам
30 авг 2024
Очень рекомендую! Отличный выбор баров, а VIP-вход в конце тура полностью оправдывает цену. Приятная компания и отличная энергия группы. 10 из 10.
А
Александр
23 июн 2024
Обязательно выберу этот тур, когда приеду снова. Отдельное спасибо Рокки за помощь и отличное настроение!
Б
Богдан
14 июн 2024
Было действительно весело и стоило своих денег. Отличный способ познакомиться с новыми людьми и посетить крутые руин-бары и клубы
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейский Будапешт
Узнайте о еврейской культуре Будапешта, посетив синагоги и исторические кварталы. Откройте для себя руин-пабы и знаменитый десерт флодни
22 дек в 08:30
23 дек в 08:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 10:00
20 дек в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сладкий Будапешт
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€195 за всё до 5 чел.