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Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»

Константин Л.
Константин Л. – Гид из Будапешта
Отправимся в невероятное приключение для детей и взрослых к Будайским горам, во время которого я покажу вам другой Будапешт.

Прежде чем создать этот маршрут, я много раз ездил по этим местам со своими детьми и друзьями, а теперь хочу пригласить и вас в это увлекательное путешествие.

Нас ждет красивая природа Венгрии, фантастические панорамы Будапешта, железная дорога, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, а также поднятие на самую высокую точку города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €160 за экскурсию

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Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»

Что вы увидите

  • детская железная дорога
  • подъемник "Либего"
  • башня Эржебет
  • гора Яноша
Хочу поделиться с Вами своими любимыми местами нетуристического Будапешта, и это будет невероятно интересное приключение для детей и взрослых в Будайских горах ⛰️, которое точно запомнится, я обещаю! Прежде чем создать эту экскурсию ⛳, я много раз ездил по этим местам со своими детьми и друзьями, теперь я хочу пригласить Вас. Я сделал так чтоб наше приключение было динамичным, комфортным и интересным. Нас ждет красивая природа, фантастические панорамы Будапешта, чистейший горный воздух и море 🌊 эмоций!
Наше путешествие начнется от Вашего отеля, я приеду в назначенное время на новеньком микроавтобусе Мерседес, и мы отправимся на станцию, где нас будет ждать поезд, по дороге мы познакомимся и я проведу небольшой экскурс в историю 📖 создания самой длинной детской железной дороги в мире.
По приезду на станцию, надо не забыть купить билеты! Далее я вас отправлю в путешествие по горным серпантинам на поезде 🚂, а сам поеду на конечную станцию на автомобиле 🚘, где и буду Вас встречать. Нам же надо все успеть!
Следующая точка нашего маршрута это станция подвесной канатной дороги, с помощью которой мы поднимемся на вершину горы Яноша, и пойдем на самую высокую точку Будапешта, где мы по винтовой лестнице поднимемся на смотровую башню Эржебет, откуда откроется панорама на 360 градусов! Здесь я вам расскажу о истории постройки башни, мы попьем кофе и отправимся на фуникулере обратно к машине.
Экскурсия пройдет в формате дружеской беседы, я поделюсь с вами своими впечатлениями о стране и ее жителях.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт из\в отель
  • парковки
Что не входит
  • Дополнительные расходы:
  • детская железная дорога 800 фт взрослый билет, 400 фт детский билет
  • канатная дорога “Libego” 1400 фт взрослый билет, 800 фт детский билет
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Будапеште
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Константин Л.
Константин Л.
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