Хочу поделиться с Вами своими любимыми местами нетуристического Будапешта, и это будет невероятно интересное приключение для детей и взрослых в Будайских горах ⛰️, которое точно запомнится, я обещаю! Прежде чем создать эту экскурсию ⛳, я много раз ездил по этим местам со своими детьми и друзьями, теперь я хочу пригласить Вас. Я сделал так чтоб наше приключение было динамичным, комфортным и интересным. Нас ждет красивая природа, фантастические панорамы Будапешта, чистейший горный воздух и море 🌊 эмоций!

Наше путешествие начнется от Вашего отеля, я приеду в назначенное время на новеньком микроавтобусе Мерседес, и мы отправимся на станцию, где нас будет ждать поезд, по дороге мы познакомимся и я проведу небольшой экскурс в историю 📖 создания самой длинной детской железной дороги в мире.

По приезду на станцию, надо не забыть купить билеты! Далее я вас отправлю в путешествие по горным серпантинам на поезде 🚂, а сам поеду на конечную станцию на автомобиле 🚘, где и буду Вас встречать. Нам же надо все успеть!

Следующая точка нашего маршрута это станция подвесной канатной дороги, с помощью которой мы поднимемся на вершину горы Яноша, и пойдем на самую высокую точку Будапешта, где мы по винтовой лестнице поднимемся на смотровую башню Эржебет, откуда откроется панорама на 360 градусов! Здесь я вам расскажу о истории постройки башни, мы попьем кофе и отправимся на фуникулере обратно к машине.

Экскурсия пройдет в формате дружеской беседы, я поделюсь с вами своими впечатлениями о стране и ее жителях.