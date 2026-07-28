28 отзывов оставили туристы

Лучшее время для прогулки по Будапешту - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, а погода позволяет наслаждаться всеми достопримечательностями без лишней одежды. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, температура также комфортна, но возможны дожди. Эти месяцы подойдут тем, кто предпочитает меньшее количество туристов и более мягкий климат.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рыбацкий бастион
Собор Матьяша
Будайская крепость
Цепной мост Сечени
Королевский дворец
Памятник Святому Иштвану
Описание экскурсии
Старинная и прекрасная Буда
Вы рассмотрите «визитные карточки» Буды — Рыбацкий бастион и собор Матьяша в пышном позднеготическом стиле. Проходя по улочкам Старого города, увидите дома президента и премьер-министра Венгрии. Следом остановитесь на некогда главной площади — месте, откуда отправлялись в походы, где казнили, миловали и оглашали законы. А во двориках Королевского дворца насладитесь летним садом, где любили проводить утренние часы король Матьяш и его супруга, неаполитанская принцесса Беатриса.
Буда вчера и сегодня
Оказавшись у крепостных ворот, вы оцените всю мощь и красоту Будайской крепости и услышите историю создания цитадели. Кроме того, рассмотрите цепной мост Сечени, гору Геллерт и памятник самому таинственному королю Венгрии — Святому Иштвану. А также услышите, какие захватывающие события происходили в этих местах с момента основания страны до наших дней. Завершится прогулка у Нулевого километра, откуда начинались главные торговые пути Венгрии.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
в понедельник, среду и пятницу в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Среди стен Рыбацкого Бастиона
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4234 туристов
Я лицензированный гид и уже много лет провожу программы по Будапешту.
В этот город я влюбилась с первого взгляда и до сих пор каждый день открываю в нём что-то новое. На читать дальшеуменьшить
прогулках показываю не только главные достопримечательности, но и скрытые уголки, которые часто остаются вне туристических маршрутов.
Провожу программы в мини-группах и индивидуально, всегда учитываю интересы путешественников и стараюсь делать прогулки живыми, лёгкими и без перегруженных дат.
Особенно рекомендую знакомиться с Будапештом в первые дни поездки — так будет проще сориентироваться в городе, найти интересные места и получить максимум впечатлений.
Для меня это не просто работа. Хочется, чтобы после встречи вы почувствовали атмосферу Будапешта и захотели вернуться сюда снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 412 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Белла
Экскурсия очень понравилась, мы прогулялись пешком и увидели самые красивые места. Инна посоветовала локации для самых удачных фото, завела в очень вкусную маленькую штрудельную (которую трудно найти самостоятельно). Ответила на все читать дальшеуменьшить
наши вопросы и помогла забронировать прогулку на кораблике по вечернему Дунаю в этот же вечер! С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию своим друзья и сама надеюсь ещё вернуться в Будапешт и продолжить знакомство с этим удивительным городом вместе с Инной!
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T
Tatyana
Экскурсия отличная. Инна рассказывает с такими деталями, которых не найдёшь в стандартных описаниях. Очень интересно,- столько историй и легенд. Однозначно рекомендую!!!
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Ж
Женя
Огромное спасибо Инне за замечательную экскурсию по Будапешту!
Инна - очень профессиональный, внимательный и увлечённый гид. Экскурсия прошла легко и интересно, а её рассказ помог нам, впервые приехавшим в Будапешт, по-настоящему читать дальшеуменьшить
почувствовать атмосферу города. Мы узнали немало любопытных исторических фактов, увидели красивые места, почувствовали город в его объеме, в сочетании прошлого и современности! А еще получили полезные рекомендации для дальнейших прогулок по Будапешту.
Понравилось, что Инна отвечала на все вопросы и делилась не только фактами, но и своей любовью к городу.
От всей души рекомендуем Инну всем, кто хочет увидеть Будапешт глазами человека, который его прекрасно знает и искренне любит. Мы благодарны ей за прекрасный день и незабываемые впечатления!
Инна
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такие теплые и вдохновляющие слова! Мне было невероятно приятно провести этот день с вами. Раскрывать Будапешт для читать дальшеуменьшить
тех, кто приезжает сюда впервые — это особая радость, а видеть ваш искренний интерес — лучшая награда для гида. Очень рада, что советы пригодились, а город оставил такое яркое впечатление. Пусть эта влюбленность в Будапешт останется с вами надолго! Буду счастлива встретить вас снова, ведь здесь осталось еще столько неизведанных и красивых мест. Прекрасных вам дальнейших путешествий! 🌍✨
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Дарья
Экскурсия просто восторг! 💔💔💔 Буду вспоминать ее и город всю жизнь! Спасибо Инне за потрясающий день и увлекательное погружение в историю Будапешта✨✨✨ Буду возвращаться, чтобы снова сходить на эту экскурсию!
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Ч
Чингис
Очень впечатлены экскурсией! Инна очень интересно рассказывает о Венгрии, о Будапеште. Показывает очень интересные и красивые места для незабываемых фото. Ее речь и материал легки,понятны,информативны. Ее экскурсия - реально интересный рассказ, а не занудные и сухие факты из истории. Однозначно рекомендуем как классного гида!
Инна
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв и такую высокую оценку, Чингис! Для меня самое главное — показать Будапешт живым, увлекательным и настоящим, читать дальшеуменьшить
чтобы история не казалась скучной. Очень рада, что нам это удалось, и у вас останутся отличные фотографии! Буду счастлива новым встречам! С наилучшими пожеланиями, Инна.
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Р
Руслан
Инна профессионал своего дела, очень интересные экскурсии с ней, показала отличные виды для глаз и фотографий😇 Рекомендую 1000%
Инна
Ответ организатора:
Руслан, огромное спасибо за такой потрясающий отзыв и оценку в 1000%! Мне было очень приятно провести для вас экскурсию. Рада, что виды и локации для фото вам запомнились. Буду счастлива видеть вас снова на новых маршрутах!
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