28 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Буда — путешествие во времени

Погулять по старейшей части города и увидеть ее главные достопримечательности

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча среди стен Рыбацкого Бастиона
  • Заказать экскурсию

€2015 за человекаскидка25%

У этой экскурсии28 отзывов
5
Инна
Задать вопрос
Инна – Гид в Будапеште
Холмистая Буда на правом берегу Дуная — это мощеные улочки, столетние каменные скамейки, древняя крепость и мозаичные узоры в сказочном храме Матьяша.

Здесь вы ощутите дух Средневековья, погрузитесь в интригующую историю 📖 Будапешта и раскроете тайны венгерских королей!
Буда — путешествие во времени
Буда — путешествие во времени

Что вас ожидает

Старинная и прекрасная Буда
Вы рассмотрите «визитные карточки» Буды — Рыбацкий бастион и собор Матьяша в пышном позднеготическом стиле. Проходя по улочкам Старого города, увидите дома президента и премьер-министра Венгрии. Следом остановитесь на некогда главной площади — месте, откуда отправлялись в походы, где казнили, миловали и оглашали законы. А во двориках Королевского дворца насладитесь летним садом, где любили проводить утренние часы король Матьяш и его супруга, неаполитанская принцесса Беатриса.

Буда вчера и сегодня
Оказавшись у крепостных ворот, вы оцените всю мощь и красоту Будайской крепости и услышите историю создания цитадели. Кроме того, рассмотрите цепной мост Сечени, гору Геллерт и памятник самому таинственному королю Венгрии — Святому Иштвану. А также услышите, какие захватывающие события происходили в этих местах с момента основания страны до наших дней. Завершится прогулка у Нулевого километра, откуда начинались главные торговые пути Венгрии.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Буда — путешествие во времени
Буда — путешествие во времени
Буда — путешествие во времени
Буда — путешествие во времени
Буда — путешествие во времени
Буда — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Место встречи для начала среди стен Рыбацкого Бастиона.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Инна
Инна
Привет, я Инна! Я влюбилась в Будапешт с первого взгляда. Каждый день этот удивительный город раскрывает мне новые интересные места и загадочные страницы истории. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и своей любовью к венгерской столице!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

28 отзывов оставили туристы

12 марта 2020
Погода в этот день была не очень, слегка дождило, и, вероятно, поэтому экскурсия стала индивидуальной. Инна полноценно провела знакомство с городом, много и интересно рассказывала об истории Будапешта и Венгрии. Большое спасибо )
12 марта 2020
Очень интересная и легкая экскурсия. Гид отлично владеет материалом и очень увлекательно рассказывает. Рекомендую
11 марта 2020
Огромная благодарность потрясающему гиду Инне ))) экскурсия по Буде была настолько интересна, что это превзошло все мои ожидания))) Инна потрясающе интересно провела нашу прогулку))) обычно я ничего не запоминаю, но только не в этот раз 😄😃 Будапешт - потрясающий город, спасибо Инне за знакомство с ним ))) также хотелось бы отметить чёткую организацию, возможность задать вопросы предварительно, что очень удобно для туриста, не очень хорошо ориентирующегося в новом городе ))) большое спасибо и до новых встреч 🥰
10 марта 2020
Супер экскурсия, намного лучше чем та которая проходит в 15 ч. более познавательна и больше подача материала, рекомендую !
9 марта 2020
Прекрасная экскурсия. Замечательный гид. Рекомендую. Инна, кажется способна ответить на любой вопрос про Будапешт. Как в рамках экскурсии, так и за ними.
9 марта 2020
Экскурсия супер! Очень интересно и познавательно.
9 марта 2020
Были на экскурсии 8 марта, длилась она около двух часов, но пролетели они незаметно, узнали интересную информацию о Буде.
Василина
9 марта 2020
Спасибо за замечательную и познавательную экскурсию. Было очень интересно. А для первого знакомства с Будапештом вообще идеально
7 марта 2020
Спасибо Инне за увлекательную и профессиональную экскурсию. Готовы рекомендовать ее всем друзьям.
6 марта 2020
4. 03 в 9-15. Прекрасная экскурсия. Инна -грамотный эрудированный гид. Эмоционально, интересно! Огромное спасибо! Рекомендую! Особенно контрастно по сравнению с экскурсией по Пешту 3. 03 в 15-15. Гид Александр, скудно, неинтересно.
Ещё 18 отзывов

Пешеходные экскурсии в Будапеште

Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барамПрогулка по Будапешту и легендарным руин-барамПрогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
скидка40%
€50
30 за человека
1.5 часа
129 отзывов
Открыть для себя две грани динамичной столицы Венгрии
Вечером Будапешт, закрыв двери своих музеев, открывает портал в другой мир — ярких огней и уникальных руин-баров. Мы посетим главные достопримечательности Будапешта, осмотрим католический собор Святого Стефана. А после отправимся в интереснейшие питейные заведения, где вы рассмотрите их невероятное убранство и почувствуете бунтарский дух венгерской столицы.
Ежедневная прогулка по БудапештуЕжедневная прогулка по БудапештуЕжедневная прогулка по Будапешту
20 за человека
2 часа
480 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Выбирайте один из двух маршрутов и открывайте для себя аутентичный Будапешт! Вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по богемному кварталу, познакомитесь с историей венгерской столицы, полюбуетесь панорамными видами со смотровых площадок и узнаете о культуре и традициях венгерского народа.
Прогулки по БудапештуПрогулки по БудапештуПрогулки по Будапешту
От 65 за экскурсию
3 часа
514 отзывов
Знакомство с теми местами города, которые интересны именно вам, без туристической суеты
Мои прогулки по любимому Будапешту — без беготни и обезличенности, характерных для больших групп туристов. Мы заранее обсудим ваши предпочтения и отправимся исследовать Буду, Пешт или другие части города. Вы увидите как известные достопримечательности, так и красивые места, не входящие в классические маршруты. И конечно, узнаете сотни интересных фактов о Будапеште, Венгрии и венграх.
Пешком по главным местам БудапештаПешком по главным местам БудапештаПешком по главным местам Будапешта
95 за экскурсию
3 часа
69 отзывов
Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
Чтобы проникнуться истинным духом венгерской столицы, нужно пройти по ее главным местам пешком. Так вы увидите не только дворцы и памятники, но и почувствуете ритм города, познакомитесь с его скрытыми местами и начнете лучше понимать местных жителей. Я проведу вас от самой красивой площади города Вёрёшмарти до дворца Вигадо, где выступали Лист и Брамс, покажу Будайскую гору, здание Парламента, мемориал «Башмачки». И, конечно, вы полюбуетесь видами Будапешта со смотровой площадки на горе.
Гастрономические приключения в БудапештеГастрономические приключения в БудапештеГастрономические приключения в Будапеште
195 за экскурсию
3 часа
4 отзыва
Продегустировать венгерские деликатесы, оценить токайское вино и узнать всё о местной кухне
Будапешт прекрасен: старинные достопримечательности, красивые набережные и вкуснейшая еда. Я предлагаю вам исследовать город с гастрономического ракурса. В наш маршрут войдут места, где подают лучшие колбаски, гусиную печень, гуляш, десерты и вино. Вы попробуете местные лакомства и услышите всё самое интересное о венгерской кухне.
Будапешт: маршрут-отличникБудапешт: маршрут-отличникБудапешт: маршрут-отличник
20 за человека
2 часа
3 отзыва
Обойти легендарные места венгерской столицы и узнать о городе чуть больше, чем всё
Это идеальный маршрут для тех, кто хочет успеть всё и сразу: я проведу вас по золотому кольцу Будапешта, чтобы вы увидели как главные символы города, так и тихие, но любопытные улочки. Содержание прогулки также обрадует всякого путешественника, ведь я расскажу не только о достопримечательностях, но и поделюсь проверенными советами о том, что, где и сколько стоит!

Выбирайте и другие экскурсии в Будапеште

ОбзорныеГастрономическиеЕврейский кварталНа велосипедеДля детейПарламентИстория и архитектураНочныеБалатонНа автомобилеЗа городомЗамок БудаМузеи и искусствоВсеВ ВенуНеобычные маршрутыВ другой городНа автобусеСо скидкойИндивидуальныеПо ДунаюВечерниеБилеты в музеиХевизРуин-барыГрупповыеПешкомНа кораблике
15 за человека
Заказать экскурсию