28 отзывов оставили туристы

Холмистая Буда, расположенная на правом берегу Дуная, оживает в этой уникальной экскурсии.Пешеходная прогулка ведет вас через мощеные улочки, мимо столетних каменных скамеек, к древней крепости и сказочному храму Матьяша.Здесь, среди

архитектурных шедевров в позднеготическом стиле, вы ощутите дух Средневековья, погрузитесь в интригующую историю Будапешта и раскроете тайны венгерских королей. Экскурсия предлагает уникальную возможность насладиться красотой и величием Буды, узнать о ее вчерашнем и сегодняшнем дне, без дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Будапешту - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, а погода позволяет наслаждаться всеми достопримечательностями без лишней одежды. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, температура также комфортна, но возможны дожди. Эти месяцы подойдут тем, кто предпочитает меньшее количество туристов и более мягкий климат.

Сейчас август — это идеальное время.