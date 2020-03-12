28 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Старинная и прекрасная Буда

Вы рассмотрите «визитные карточки» Буды — Рыбацкий бастион и собор Матьяша в пышном позднеготическом стиле. Проходя по улочкам Старого города, увидите дома президента и премьер-министра Венгрии. Следом остановитесь на некогда главной площади — месте, откуда отправлялись в походы, где казнили, миловали и оглашали законы. А во двориках Королевского дворца насладитесь летним садом, где любили проводить утренние часы король Матьяш и его супруга, неаполитанская принцесса Беатриса.

Буда вчера и сегодня

Оказавшись у крепостных ворот, вы оцените всю мощь и красоту Будайской крепости и услышите историю создания цитадели. Кроме того, рассмотрите цепной мост Сечени, гору Геллерт и памятник самому таинственному королю Венгрии — Святому Иштвану. А также услышите, какие захватывающие события происходили в этих местах с момента основания страны до наших дней. Завершится прогулка у Нулевого километра, откуда начинались главные торговые пути Венгрии.