Экскурсии к горам Будапешта

Найдено 4 экскурсии в категории «Горы» в Будапеште на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
90 за человека
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты
«Вас ждёт знакомство с ещё одним нетипичным общественным транспортом: канатная дорога «Либего» поднимёт нас на будайскую гору Яноша»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 8 чел.
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: От любого удобного вам места в Будапеште
«Перед вами предстанут белоснежные кружевные горы — эти узоры создают кальций и ветер»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
🚉 На поезде
Индивидуальная
4 часа
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
Начало: Ваш отель в Будапеште
«Хочу поделиться с Вами своими любимыми местами нетуристического Будапешта, и это будет невероятно интересное приключение для детей и взрослых в Будайских горах, которое точно запомнится, я обещаю»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 июля 2023
    Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
    Спасибо, отлично!
  • В
    Валентина
    22 мая 2023
    В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
    Экскурсия прошла "на одном дыхании". Елена прекрасный рассказчик, отличный человек:образованный, внимательный. Рекомендуем.
  • Н
    Наталия
    1 марта 2023
    В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
    Были на индивидуальной экскурсии в феврале. Не самое лучшее время, конечно, но всё - равно остались очень довольны. Могу представить какая там красота
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    в другое время года)) Очень профессиональный гид Елена! Сразу поинтересовалась нашими приоритетами и интересами, чтобы их учесть в нашей экскурсии. Было интересно, красиво, вкусно и не утомительно. Рекомендую.

  • В
    Виола
    20 сентября 2022
    Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
    Супер экскурсия, очень рекомендую, мы в восторге. Спасибо гиду Елене, очень профессионально и душевно провела экскурсию.
  • Ж
    Жанна
    21 апреля 2022
    Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
    спасибо большое за прекрасную экскурсию! мы в восторге! 😍
  • А
    Анастасия
    20 февраля 2022
    В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
    Ирина очень хороший организатор. Отвечала очень быстро, мы с ней поехали на 3 экскурсии. Все было четко, вовремя, хорошие машины. В
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    этой поездке гида Евгению не рекомендую. Половину времени провела рассказывая о своей жизни, о своих казусах на экскурсия и тд. Обеда не организовала - поели в термах в столовой, а хотелось нормальный ресторан. Историческая справка была очень краткой, о стране не рассказала толком, о регионе тоже. Много говорила о тех музеях, которые закрылись после пандемии. А места хорошие и с хорошим гидом впечатления, наверняка, будут незабываемые!

  • Л
    Любовь
    18 февраля 2022
    Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
    Все понравилось
  • Э
    Эльвира
    5 января 2022
    Приключение в горах Буды для детей и взрослых
    Неплохое времяпровождение для детей. Интересна детская ж/д дорога и подъем на башню. Однако не хватило погружения в историю и интересных фактов.
  • Р
    Расим
    31 июля 2019
    Приключение в горах Буды для детей и взрослых
    Очень интересная попытка показать "нетуристическую" часть Будапешта.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Горы»

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  3. В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
  4. Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Горы" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 380. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Горы», 17 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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