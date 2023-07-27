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этой поездке гида Евгению не рекомендую. Половину времени провела рассказывая о своей жизни, о своих казусах на экскурсия и тд. Обеда не организовала - поели в термах в столовой, а хотелось нормальный ресторан. Историческая справка была очень краткой, о стране не рассказала толком, о регионе тоже. Много говорила о тех музеях, которые закрылись после пандемии. А места хорошие и с хорошим гидом впечатления, наверняка, будут незабываемые!