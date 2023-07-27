1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€90 за человека
Индивидуальная
4 часа
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты
«Вас ждёт знакомство с ещё одним нетипичным общественным транспортом: канатная дорога «Либего» поднимёт нас на будайскую гору Яноша»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: От любого удобного вам места в Будапеште
«Перед вами предстанут белоснежные кружевные горы — эти узоры создают кальций и ветер»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
Начало: Ваш отель в Будапеште
«Хочу поделиться с Вами своими любимыми местами нетуристического Будапешта, и это будет невероятно интересное приключение для детей и взрослых в Будайских горах, которое точно запомнится, я обещаю»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 июля 2023Спасибо, отлично!
- ВВалентина22 мая 2023Экскурсия прошла "на одном дыхании". Елена прекрасный рассказчик, отличный человек:образованный, внимательный. Рекомендуем.
- ННаталия1 марта 2023Были на индивидуальной экскурсии в феврале. Не самое лучшее время, конечно, но всё - равно остались очень довольны. Могу представить какая там красота
- ВВиола20 сентября 2022Кружевные горы Эгерсалока и барочный ЭгерСупер экскурсия, очень рекомендую, мы в восторге. Спасибо гиду Елене, очень профессионально и душевно провела экскурсию.
- ЖЖанна21 апреля 2022спасибо большое за прекрасную экскурсию! мы в восторге! 😍
- ААнастасия20 февраля 2022Ирина очень хороший организатор. Отвечала очень быстро, мы с ней поехали на 3 экскурсии. Все было четко, вовремя, хорошие машины. В
- ЛЛюбовь18 февраля 2022Все понравилось
- ЭЭльвира5 января 2022Неплохое времяпровождение для детей. Интересна детская ж/д дорога и подъем на башню. Однако не хватило погружения в историю и интересных фактов.
- РРасим31 июля 2019Очень интересная попытка показать "нетуристическую" часть Будапешта.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Горы»
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