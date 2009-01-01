Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд

Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар - Веспрем - мануфактура Херенд
Секешфехервар — город королей.
Это один из древнейших городов страны. Здесь короновали и хоронили королей, хранили корону и коронационные принадлежности, содержали государственные архивы и присягали на верность властителям.
Веспрем — город королев.
Святой Иштван и его жена Гизелла Баварская основали здесь первое в Венгрии епископство. В Веспреме до 1916 года короновали всех венгерских королев. Великолепные панорамы, прекрасные здания разных стилей ждут вас.
Херенд — фарфоровая мануфактура, основанная в 1826 году, прославилась на весь мир своими уникальными произведениями. Вы увидите рождение этого белого золота, сможете принять непосредственное участие в этом процессе. Богатая музейная экспозиция познакомит с историей Херенда.
Важно!
Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
вариант А.
депозит Спутнику
остаток наличными гиду
вариант Б.
подтверждаете заказ без депозита Спутнику
депозит фирме-организатору экскурсии
остаток наличными гиду

Цены на экскурсию

Для группы 4-7 человекДля группы 1-3 человек
Секешфехервар — Веспрем — мануфактура Херенд
€470
€330

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • парковки
Что не входит
  • входные билеты в музеи
  • обед
Место начала и завершения
по договоренности с туристами
Важная информация

  • Важно.

  • Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
  • Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
  • вариант А.
  • депозит Спутнику
  • остаток наличными гиду
  • вариант Б.
  • подтверждаете заказ без депозита Спутнику
  • депозит фирме-организатору экскурсии
  • остаток наличными гиду
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Thermal.hungary
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