Секешфехервар — город королей.

Это один из древнейших городов страны. Здесь короновали и хоронили королей, хранили корону и коронационные принадлежности, содержали государственные архивы и присягали на верность властителям.

Веспрем — город королев.

Святой Иштван и его жена Гизелла Баварская основали здесь первое в Венгрии епископство. В Веспреме до 1916 года короновали всех венгерских королев. Великолепные панорамы, прекрасные здания разных стилей ждут вас.

Херенд — фарфоровая мануфактура, основанная в 1826 году, прославилась на весь мир своими уникальными произведениями. Вы увидите рождение этого белого золота, сможете принять непосредственное участие в этом процессе. Богатая музейная экспозиция познакомит с историей Херенда.

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