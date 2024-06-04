1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре - Погружение в историю Венгрии
Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
«Также я поясню, откуда здесь такое количество интересных музеев — марципана, Рождества, вин (где проводится лучшая дегустация в окрестностях Будапешта)»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
«А чтобы отдохнуть и уложить в голове новую информацию, вы сможете после окончания экскурсии посидеть у пруда в парке летом или покататься на коньках на самом большом открытом катке Европы зимой»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«Вы зайдёте в магазин фарфоровой мануфактуры Херенди, полюбуетесь экспонатами музея марципана и музея — ни много ни мало — Рождества, где найдёте коллекцию старинных ёлочных игрушек прошлого века»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€321 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
«Расшифрую особенности местной архитектуры и покажу самые известные музеи: марципана, керамики, вина, транспорта и Рождества»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
«Зимой температура воды в озере около 25 градусов, а летом — до 36»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Золотое кольцо Венгрии
Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре
Начало: Около вашего отеля
«Также мы посетим музей Марципана и музей Рождества с коллекцией старинных ёлочных игрушек прошлого века»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Подземка, троллейбус, трамвай
Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»
«В рождественские вечера по набережной курсирует сияющий трамвай, сплошь оплетенный гирляндами огней»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Будапешт
Атмосферная прогулка по центру города с автором путеводителя «Афиша»
«А дальше — базилика святого Иштвана, набережная Дуная, великолепное здание Парламента и вся архитектура Прекрасной эпохи, которую именно зимой и можно наконец-то по-настоящему рассмотреть»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOLGA4 июня 2024Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
- ЕЕвгения24 мая 2024Потрясающий маршрут, интереснейшая история трех таких разных городов, виды необыкновенной красоты! Рекомендуем всем. Экскурсия прекрасно продумана и мастерски проведена. Татьяна
- ДДмитрий30 апреля 2024Спасибо Татьяне за такую насыщенную экскурсию, было очень познавательно и интересно!!!
- ЕЕлена9 апреля 2024Мы в Венгрии первый раз. И как только мы сошли с поезда - и то, что мы увидели при поездке
- ННаталья1 апреля 2024Провели прекрасный день с Татьяной, интересно составлен маршрут, который позволяет сформировать представление о Венгрии в целом, Татьяна много рассказывала о
- ИИрина13 марта 2024Анжелика - знающий и любящий свою страну гид. Экскурсия хорошо организована. Комфортабельный транспорт. Анжелика заботится о своих клиетнах, помогает при покупках, обладает чувством юмора. Мы провели в её компании чудесный день. Чего и вам желаем.
- ООлег27 февраля 2024Великолепная, познавательная поездка, рассказывающая об истоках истории страны. Но главное, как Иштван эту экскурсию ведёт, - глубокое знание и уважение
- ГГульнара15 января 2024Великолепная экскурсия!!! Ожидания оправдались на 100% и даже превзошли в ряде аспектов! Маршрут очень продуман и выверен до деталей. Иштван
- AAnton10 января 2024Отлично продуманный маршрут. Замечательные локации. Великолепный гид Иштван! В общем, подтверждаю все те характеристики и эпитеты, которые были в предыдущих отзывах, и со своей стороны настоятельно рекомендую совершить это прекрасное небольшое путешествие с Иштваном.
- ИИгорь7 августа 2023Огромное спасибо Иштвану за эту экскурсию! Специально приехали из соседней Румынии на тур выходного дня и не пожалели. Это даже
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Зимние»
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