Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Будапешту

Найдено 8 экскурсий в категории «Зимние» в Будапеште на русском языке, цены от €225. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре - Погружение в историю Венгрии
Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
«Также я поясню, откуда здесь такое количество интересных музеев — марципана, Рождества, вин (где проводится лучшая дегустация в окрестностях Будапешта)»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Будапешт как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
61 отзыв
Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
«А чтобы отдохнуть и уложить в голове новую информацию, вы сможете после окончания экскурсии посидеть у пруда в парке летом или покататься на коньках на самом большом открытом катке Европы зимой»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«Вы зайдёте в магазин фарфоровой мануфактуры Херенди, полюбуетесь экспонатами музея марципана и музея — ни много ни мало — Рождества, где найдёте коллекцию старинных ёлочных игрушек прошлого века»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
321 за человека
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
«Расшифрую особенности местной архитектуры и покажу самые известные музеи: марципана, керамики, вина, транспорта и Рождества»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
300 за всё до 7 чел.
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
«Зимой температура воды в озере около 25 градусов, а летом — до 36»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
560 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Золотое кольцо Венгрии
Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре
Начало: Около вашего отеля
«Также мы посетим музей Марципана и музей Рождества с коллекцией старинных ёлочных игрушек прошлого века»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
350 за всё до 4 чел.
Подземка, троллейбус, трамвай
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Подземка, троллейбус, трамвай
Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»
«В рождественские вечера по набережной курсирует сияющий трамвай, сплошь оплетенный гирляндами огней»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
225 за всё до 5 чел.
Рождественский Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Рождественский Будапешт
Атмосферная прогулка по центру города с автором путеводителя «Афиша»
«А дальше — базилика святого Иштвана, набережная Дуная, великолепное здание Парламента и вся архитектура Прекрасной эпохи, которую именно зимой и можно наконец-то по-настоящему рассмотреть»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
260 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    OLGA
    4 июня 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    Потрясающий маршрут, интереснейшая история трех таких разных городов, виды необыкновенной красоты! Рекомендуем всем. Экскурсия прекрасно продумана и мастерски проведена. Татьяна
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    не просто профессионал, осталось ощущение, что для нее каждая экскурсия - творческий акт, и она всякий раз находит новые моменты, способные заинтересовать ее спутников. Мы, не торопясь, посмотрели Эстергом, сфотографировали знаменитую базилику с противоположного берега Дуная (из Словакии), затем отправились в Вишеград, где полюбовались панорамой, открывающейся с крепостных стен, отведали суп из косули в ресторанчике Вишеграда, всласть погуляли в Сентендре, даже купили там сувениры и попробовали национальное блюдо - лепешку со сметаной и сыром В итоге наше путешествие продлилось на час дольше! Но Татьяна нигде нас не торопила, а напротив, на обратном пути продолжала рассказывать о достопримечательностях Будапешта. Путешествовать со столь знающим, внимательным гидом, обладающим хорошим чувством юмора, прекрасным водителем, - одно удовольствие! Спасибо, Татьяна!

  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    Спасибо Татьяне за такую насыщенную экскурсию, было очень познавательно и интересно!!!
  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Мы в Венгрии первый раз. И как только мы сошли с поезда - и то, что мы увидели при поездке
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    в нашу гостиницу, ввергло нас в уныние и тоску от неправильно выбранного места отпуска. На следующий день у нас был тур. И то что показала нам Анжелика, это было волшебное путешествие в мир прекрасного и удивительного. Она влюбила нас в Будапешт и Венгрию. Мы в восторге от красоты, истории и конечно же еды (опять же мест порекомендованных нам нашим,- самым эрудированным и образованным гидом). Анжелика- спасибо вам! Владимир и Елена.

  • Н
    Наталья
    1 апреля 2024
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    Провели прекрасный день с Татьяной, интересно составлен маршрут, который позволяет сформировать представление о Венгрии в целом, Татьяна много рассказывала о
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    самой Венгрии, об истории, рассказывала интересно и доступно для любого слушателя. Во время посещения городов старалась не упустить ни одной маленькой детали и показать все укромные уголки. Очень понравился ресторанчик, который Татьяна порекомендовала для обеда. Татьяна не только прекрасный экскурсовод но и очаровательная, умная, образованная, интеллигентная собеседница. Самые лучшие впечатления, весь день чувствовали неформальное отношение и заботу.

  • И
    Ирина
    13 марта 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Анжелика - знающий и любящий свою страну гид. Экскурсия хорошо организована. Комфортабельный транспорт. Анжелика заботится о своих клиетнах, помогает при покупках, обладает чувством юмора. Мы провели в её компании чудесный день. Чего и вам желаем.
  • О
    Олег
    27 февраля 2024
    Золотое кольцо Венгрии
    Великолепная, познавательная поездка, рассказывающая об истоках истории страны. Но главное, как Иштван эту экскурсию ведёт, - глубокое знание и уважение
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    к собственной стране, её истории, традициям и культуре на фоне безупречного литературного русского языка. Крайне рекомендую данную поездку с Иштваном для тех, кто хочет приобщиться не только к красотам и достопримечательностям Венгрии, но и поднять свой культурный и интеллектуальный уровень.

  • Г
    Гульнара
    15 января 2024
    Золотое кольцо Венгрии
    Великолепная экскурсия!!! Ожидания оправдались на 100% и даже превзошли в ряде аспектов! Маршрут очень продуман и выверен до деталей. Иштван
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    очень интересный человек, с большим жизненным опытом и колоссальной любовью к своей стране и ее жителям! Профессионал (сегодня это большая редкость)! Мы остались под большим впечатлением! Спасибо Вам огромное, Иштван! Рекомендуем всем, однозначно!

  • A
    Anton
    10 января 2024
    По Будапешту и сказочному Сентэндре
    Отлично продуманный маршрут. Замечательные локации. Великолепный гид Иштван! В общем, подтверждаю все те характеристики и эпитеты, которые были в предыдущих отзывах, и со своей стороны настоятельно рекомендую совершить это прекрасное небольшое путешествие с Иштваном.
  • И
    Игорь
    7 августа 2023
    Золотое кольцо Венгрии
    Огромное спасибо Иштвану за эту экскурсию! Специально приехали из соседней Румынии на тур выходного дня и не пожалели. Это даже
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    больше чем просто экскурсия. Это больше похоже на лекцию по истории Венгрии с посещением трех ее столиц, мест, где принимались решения и происходили события, оказавшие влияние на судьбу всех европейский стран. Экскурсия спланирована так, что будет интересна широкой аудитории, но особенно тем, кто хотел бы узнать и увидеть больше, чем могут увидеть глаза туриста, впервые посетившего Будапешт. Нам она позволила разрушить некоторые стереотипы и расширить кругозор, узнать много нового об истории и культуре Венгрии. Даже получилось перенять кое-что из венгерской кухни, пообщавшись с сотрудниками ресторана в Сентендре:). Иштван обладает по истине энциклопедическими знаниями о своей стране, ее истории, культуре, политике, повседневной жизни. Для того, чтобы получить максимум от экскурсии не стесняйтесь задавайте вопросы, смещать фокус и высказывать пожелания. Обязательно снова вернемся в Будапешт для новых экскурсий.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Зимние»

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  1. Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
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  3. По Будапешту и сказочному Сентэндре
  4. Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
  5. Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
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  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Зимние" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 225 до 560. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Зимние», 217 ⭐ отзывов, цены от €225. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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