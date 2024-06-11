Токай – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Токай» в Будапеште на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
Пешая
На автобусе
6 отзывов
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
Начало: Будапешт, у входа в отель Ritz-Carlton Budapest
Расписание: среда и воскресенье
16 июля в 08:00
23 июля в 08:00
100 за человека
Круиз по Дунаю с бокалом токайского
Музыкальные теплоходы
4 отзыва
2 часа
Круиз
Круиз по Дунаю с бокалом токайского
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Завтра в 19:00
14 июля в 19:00
33 за человека
Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
2 часа
Круиз
Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Начало: Будапешт
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
160 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yurii
    11 июня 2024
    Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
    Очень интересная и познавательная экскурсия, с замечательным гидом Эрикой.
  • N
    Natalja
    8 апреля 2024
    Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
    Экскурсия была замечательная, экскурсовод Эрика превзошла наши ожидания. Программа была хорошо сбалансирована, очень много получили интересной и полезной информации. Хотя
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    экскурсия длится целый день, она точно того стоит, так как этот день останется в копилке ваших хороших воспоминаний! -) однозначно рекомендую этот тур!

  • К
    Киселева
    23 мая 2023
    Круиз по Дунаю с бокалом токайского
    Очень понравилось, роматничная и атмосферная поездка с живой музыкой, завораживающие виды … У нас была поездка с бокалом Токайского, кроме того при входе приподнесли приветственный бокал шампанского, всё было замечательно, душевно, настроение прекрасное. Спасибо большое организаторам!
  • A
    Albina
    7 февраля 2023
    Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
    Я должена отметить, что изначально возникло некоторое недпонимание относительно скидки, вопрос был решен представителем компании Ирена в Будапеште, за что
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    ей личное человеческое спасибо. Экскурсия/ поездка в Вену была идеальной и сногсшибательна. Эрика- гид с большой буквы, просто профессионал в своей сфере.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Токай»

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  1. Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
  2. Круиз по Дунаю с бокалом токайского
  3. Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Парламент
  2. Самое главное
  3. Рыбацкий бастион
  4. Дунай
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Токай" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 160. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Токай», 10 ⭐ отзывов, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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