1 чел.
По популярности
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
Начало: Будапешт, у входа в отель Ritz-Carlton Budapest
Расписание: среда и воскресенье
16 июля в 08:00
23 июля в 08:00
€100 за человека
2 часа
Круиз
Круиз по Дунаю с бокалом токайского
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Завтра в 19:00
14 июля в 19:00
€33 за человека
2 часа
Круиз
Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Начало: Будапешт
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
€160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- YYurii11 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, с замечательным гидом Эрикой.
- NNatalja8 апреля 2024Экскурсия была замечательная, экскурсовод Эрика превзошла наши ожидания. Программа была хорошо сбалансирована, очень много получили интересной и полезной информации. Хотя
- ККиселева23 мая 2023Очень понравилось, роматничная и атмосферная поездка с живой музыкой, завораживающие виды … У нас была поездка с бокалом Токайского, кроме того при входе приподнесли приветственный бокал шампанского, всё было замечательно, душевно, настроение прекрасное. Спасибо большое организаторам!
- AAlbina7 февраля 2023Я должена отметить, что изначально возникло некоторое недпонимание относительно скидки, вопрос был решен представителем компании Ирена в Будапеште, за что
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Токай»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Токай" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 160. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Токай», 10 ⭐ отзывов, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь