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Рождественский Будапешт

Познакомьтесь с историей Будапешта, наслаждаясь зимними видами и рождественскими ярмарками. Пирожные и горячее вино сделают экскурсию незабываемой
Экскурсия «Рождественский Будапешт» предлагает уникальную возможность познакомиться с историческими памятниками и архитектурой Прекрасной эпохи.

Вы услышите интересные факты о венгерской столице, посетите знаменитые кофейни и насладитесь рождественскими ярмарками. Сияющие трамваи вдоль
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Дуная создадут особенное настроение. Программа включает посещение базилики святого Иштвана, набережной Дуная и здания Парламента. На ярмарках можно попробовать горячее вино, жареные каштаны и аутентичные украшения. Не забудьте о теплой обуви для комфортной прогулки по зимнему городу

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎄 Уникальная рождественская атмосфера
  • 🏛 Исторические памятники и архитектура
  • ☕ Вкусные пирожные в старинной кофейне
  • 🚋 Сияющие трамваи вдоль Дуная
  • 🎁 Рождественские ярмарки с подарками
Рождественский Будапешт
Рождественский Будапешт
Рождественский Будапешт

Что можно увидеть

  • Базилика святого Иштвана
  • Набережная Дуная
  • Здание Парламента
  • Дворец Матильды

Описание экскурсии

Увлекательная обзорная экскурсия по центру

Мы встретимся у вашей гостиницы или на площади Вёрёшмарти. А дальше — базилика святого Иштвана, набережная Дуная, великолепное здание Парламента и вся архитектура Прекрасной эпохи, которую именно зимой и можно наконец-то по-настоящему рассмотреть. На прогулке я расскажу, отчего так не похожи Буда и Пешт, почему дворец в самом центре Пешта называется именем Матильды, а на портретах в его зале — Клотильда, почему здесь на каждом шагу приходится вспоминать 1896 год и зачем городу ещё в 19 веке понадобилась линия метро.

«Праздник к нам приходит»

Весь Адвент по одному из маршрутов ходит сверкающий трамвай, напоминающий ту самую рекламу с новогодними караванами. Вы увидите, как чудесно он смотрится на улицах и без того сказочного Будапешта. А отдельное внимание уделим рождественским базарам. Они работают ежедневно c 27 ноября до 31 декабря, но 24 декабря, начиная с полудня, город будет тих и пустынен. В лабиринтах ярмарочных рядов отыщем прекрасное горячее вино из бочек, жареные каштаны, фирменные сладости и россыпи аутентичных украшений на любой вкус.

В середине программы заглянем на кофе с пирожными и погреться в кофейню, работающую со времён седовласого императора Франца Иосифа и красавицы-королевы Елизаветы.

Организационные детали

  • Правила 2021 года: вход на ярмарки и в купальни — по предъявлению сертификата о вакцинации, в транспорте и в магазинах обязательны маски, музеи и рестораны — без ограничений.
  • В Будапеште на Рождество обычно не то чтобы холодно, но зябко (Дунай не замерзает). Поэтому гулять будем с паузами на кофе (и не только кофе). Обязательно позаботьтесь о теплой обуви — это главное! Можно не застёгивать куртку, можно не надевать шапку, можно забыть перчатки. Но ботинки должны быть серьёзные.
  • За прочие удовольствия отвечает Будапешт, и он не подведёт!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 984 туристов
Учителя научили меня «читать» архитектуру. Ученики — рассказывать о ней. Я искусствовед по образованию, преподаватель по опыту работы и вот уже десять лет — гид по прекрасному городу и автор
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книг о Венгрии. В 2013 г. в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую книгу — «Триумф красной герани». Тут уже речь шла не о достопримечательностях, а о том, что они значат для истории Венгрии, для её культуры, для нас. За этой книгой последовала ещё одна, написанная в соавторстве с коллегами, — о будапештских кофейнях, их нравах и традициях. Недавняя книга «Семь ключей о Пеште» рассказывает историю Венгрии (а, значит, и Европы), так, как она запечатлелась в будапештской архитектуре. А она здесь неожиданно великолепная и на редкость красноречивая.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Юлия
Спасибо Анне за Рождество в Будапеште. Были год назад - но впечатления и тепло от той поездки осталось до сих пор! Без Анны - Будапешт был бы не тот, а так стал таким любимым и таким близким. У Анны очень необычный подход, скучно не будет никому! Всей семьей храним наши памятные совместные фотографии!
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