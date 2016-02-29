Рождественский Будапешт

Атмосферная прогулка по центру города с автором путеводителя «Афиша»

5
1 отзыв
Индивидуально
для 5 чел.
Вы познакомитесь с историческими памятниками и образцами Бель Эпок.

Услышите интересные факты о венгерской столице и отведаете пирожных в кофейне, помнящей времена Франца Иосифа.

Особенное настроение подарят сияющие трамваи, курсирующие вдоль зимнего Дуная.

И конечно, я погружу вас в красочный мир рождественских ярмарок — одних из самых симпатичных в Европе с точки зрения веселья, удобства и цены.
Рождественский Будапешт
Рождественский Будапешт
Рождественский Будапешт
Рождественский Будапешт
Рождественский Будапешт
Рождественский Будапешт
Рождественский Будапешт
Рождественский Будапешт
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Что вас ожидает

Увлекательная обзорная экскурсия по центру

Мы встретимся у вашей гостиницы или на площади Вёрёшмарти. А дальше — базилика святого Иштвана, набережная Дуная, великолепное здание Парламента и вся архитектура Прекрасной эпохи, которую именно зимой и можно наконец-то по-настоящему рассмотреть. На прогулке я расскажу, отчего так не похожи Буда и Пешт, почему дворец в самом центре Пешта называется именем Матильды, а на портретах в его зале — Клотильда, почему здесь на каждом шагу приходится вспоминать 1896 год и зачем городу ещё в 19 веке понадобилась линия метро.

«Праздник к нам приходит»

Весь Адвент по одному из маршрутов ходит сверкающий трамвай, напоминающий ту самую рекламу с новогодними караванами. Вы увидите, как чудесно он смотрится на улицах и без того сказочного Будапешта. А отдельное внимание уделим рождественским базарам. Они работают ежедневно c 27 ноября до 31 декабря, но 24 декабря, начиная с полудня, город будет тих и пустынен. В лабиринтах ярмарочных рядов отыщем прекрасное горячее вино из бочек, жареные каштаны, фирменные сладости и россыпи аутентичных украшений на любой вкус.

В середине программы заглянем на кофе с пирожными и погреться в кофейню, работающую со времён седовласого императора Франца Иосифа и красавицы-королевы Елизаветы.

Организационные детали

  • Правила 2021 года: вход на ярмарки и в купальни — по предъявлению сертификата о вакцинации, в транспорте и в магазинах обязательны маски, музеи и рестораны — без ограничений.
  • В Будапеште на Рождество обычно не то чтобы холодно, но зябко (Дунай не замерзает). Поэтому гулять будем с паузами на кофе (и не только кофе). Обязательно позаботьтесь о теплой обуви — это главное! Можно не застёгивать куртку, можно не надевать шапку, можно забыть перчатки. Но ботинки должны быть серьёзные.
  • За прочие удовольствия отвечает Будапешт, и он не подведёт!

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Юлия
29 фев 2016
Спасибо Анне за Рождество в Будапеште. Были год назад - но впечатления и тепло от той поездки осталось до сих пор! Без Анны - Будапешт был бы не тот, а так стал таким любимым и таким близким. У Анны очень необычный подход, скучно не будет никому! Всей семьей храним наши памятные совместные фотографии!

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