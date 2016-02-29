Дуная создадут особенное настроение. Программа включает посещение базилики святого Иштвана, набережной Дуная и здания Парламента. На ярмарках можно попробовать горячее вино, жареные каштаны и аутентичные украшения. Не забудьте о теплой обуви для комфортной прогулки по зимнему городу

Описание экскурсии

Увлекательная обзорная экскурсия по центру

Мы встретимся у вашей гостиницы или на площади Вёрёшмарти. А дальше — базилика святого Иштвана, набережная Дуная, великолепное здание Парламента и вся архитектура Прекрасной эпохи, которую именно зимой и можно наконец-то по-настоящему рассмотреть. На прогулке я расскажу, отчего так не похожи Буда и Пешт, почему дворец в самом центре Пешта называется именем Матильды, а на портретах в его зале — Клотильда, почему здесь на каждом шагу приходится вспоминать 1896 год и зачем городу ещё в 19 веке понадобилась линия метро.

«Праздник к нам приходит»

Весь Адвент по одному из маршрутов ходит сверкающий трамвай, напоминающий ту самую рекламу с новогодними караванами. Вы увидите, как чудесно он смотрится на улицах и без того сказочного Будапешта. А отдельное внимание уделим рождественским базарам. Они работают ежедневно c 27 ноября до 31 декабря, но 24 декабря, начиная с полудня, город будет тих и пустынен. В лабиринтах ярмарочных рядов отыщем прекрасное горячее вино из бочек, жареные каштаны, фирменные сладости и россыпи аутентичных украшений на любой вкус.

В середине программы заглянем на кофе с пирожными и погреться в кофейню, работающую со времён седовласого императора Франца Иосифа и красавицы-королевы Елизаветы.

Организационные детали