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Будапештский стрит-арт

Погрузитесь в мир стрит-арта Будапешта, где каждая стена рассказывает свою уникальную историю через муралы и настенные росписи
Будапешт славится не только своими историческими достопримечательностями, но и ярким стрит-артом, который превращает городские улицы в открытую галерею.

Индивидуальная экскурсия по стрит-арту Будапешта предлагает уникальную возможность увидеть самые впечатляющие муралы и
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настенные росписи, расположенные в одном из центральных районов города.

Вы узнаете истории, стоящие за каждым произведением, и сможете оценить творческую мощь художников, которые оживляют серые стены яркими красками и смыслами.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с современной культурой Будапешта и увидеть город под совершенно новым углом

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные настенные росписи
  • 🖌️ Многообразие стилей и техник
  • 📸 Отличные фотомоменты
  • 🗺️ Интересный маршрут по центральному району
  • 👩‍🎨 Встреча с работами известных художников
Будапештский стрит-арт
Будапештский стрит-арт
Будапештский стрит-арт

Что можно увидеть

  • Настенные росписи
  • Муралы
  • Портрет императрицы Елизаветы

Описание экскурсии

Мы будем ходить по одному из центральных районов Будапешта, совместим историю и жизнь, пройдем от стены к стене, сравним творческую мощь разных команд художников. Убедимся, что на стене, изображающей овощную лавку, изображена, среди прочего, настоящая хозяйка настоящей овощной лавки, что напротив. Раскритикуем настенный портрет императрицы Елизаветы и с большой долей вероятности увидим совсем новую роспись, появившуюся уже после того, как вы прочитали об этой экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 984 туристов
Учителя научили меня «читать» архитектуру. Ученики — рассказывать о ней. Я искусствовед по образованию, преподаватель по опыту работы и вот уже десять лет — гид по прекрасному городу и автор
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книг о Венгрии. В 2013 г. в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую книгу — «Триумф красной герани». Тут уже речь шла не о достопримечательностях, а о том, что они значат для истории Венгрии, для её культуры, для нас. За этой книгой последовала ещё одна, написанная в соавторстве с коллегами, — о будапештских кофейнях, их нравах и традициях. Недавняя книга «Семь ключей о Пеште» рассказывает историю Венгрии (а, значит, и Европы), так, как она запечатлелась в будапештской архитектуре. А она здесь неожиданно великолепная и на редкость красноречивая.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Людмила
Шикарная экскурсия, очень увлекательная, Анна прекрасно рассказала о важных событиях в жизни города и показала наглядные свидетельства; увлекательно и артистично. Рекомендуем экскурсию, не пожалеете, даже дети 10,11 и 15 лет были восхищены 🤩безумно понравилось, спасибо 🔥
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Анна
Анна - волшебница, изумительный рассказчик и настоящий проводник Города. Вместе со стрит-артом перелистывает для путешественников страницы социальной истории. Спасибо за прогулку.
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