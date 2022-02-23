Будапешт славится не только своими историческими достопримечательностями, но и ярким стрит-артом, который превращает городские улицы в открытую галерею.
Индивидуальная экскурсия по стрит-арту Будапешта предлагает уникальную возможность увидеть самые впечатляющие муралы и
Индивидуальная экскурсия по стрит-арту Будапешта предлагает уникальную возможность увидеть самые впечатляющие муралы и
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные настенные росписи
- 🖌️ Многообразие стилей и техник
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🗺️ Интересный маршрут по центральному району
- 👩🎨 Встреча с работами известных художников
Что можно увидеть
- Настенные росписи
- Муралы
- Портрет императрицы Елизаветы
Описание экскурсии
Мы будем ходить по одному из центральных районов Будапешта, совместим историю и жизнь, пройдем от стены к стене, сравним творческую мощь разных команд художников. Убедимся, что на стене, изображающей овощную лавку, изображена, среди прочего, настоящая хозяйка настоящей овощной лавки, что напротив. Раскритикуем настенный портрет императрицы Елизаветы и с большой долей вероятности увидим совсем новую роспись, появившуюся уже после того, как вы прочитали об этой экскурсии.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 984 туристов
Учителя научили меня «читать» архитектуру. Ученики — рассказывать о ней. Я искусствовед по образованию, преподаватель по опыту работы и вот уже десять лет — гид по прекрасному городу и автор
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарная экскурсия, очень увлекательная, Анна прекрасно рассказала о важных событиях в жизни города и показала наглядные свидетельства; увлекательно и артистично. Рекомендуем экскурсию, не пожалеете, даже дети 10,11 и 15 лет были восхищены 🤩безумно понравилось, спасибо 🔥
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Анна - волшебница, изумительный рассказчик и настоящий проводник Города. Вместе со стрит-артом перелистывает для путешественников страницы социальной истории. Спасибо за прогулку.
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