1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Завтра в 12:30
10 июня в 17:30
от €110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды
Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса
Начало: На аэродроме на окраине Будапешта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€227 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Индивидуальная
30 минут
Полет на вертолете над Будапештом
Полюбоваться городом и Дунаем, ощутить прилив адреналина и сделать лучшие фото
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Открыть секреты культовых венгерских десертов и заглянуть в лучшие кондитерские города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Насладиться романтическими пейзажами, искупаться в целебных водах и погулять по старинному городу
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€440 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав18 мая 2024Потрясающе. Гид бомба
- MMiroshkina13 мая 2024Виктория, спасибо Вам! И я и дети под впечатлением от экскурсии!!! Вы супер экскурсовод и рассказчик!!!!
- ААлина1 апреля 2024Мы в Будапеште уже.. надцатый раз, любим этот город и многое видели. Виктория - просто звезда! Кроме того, что она
- EEkaterina28 декабря 2023Это была чудесная прогулка. Все очень подробно, с живыми примерами. Анна чудесная рассказчица и смогла увлечь не только нас, но и наших детей. Рекомендуем от всей души.
- ННаталья5 декабря 2023Очень классно полетали над городом. Все было именно так, как в описании. Добрались до площадки сами, пилот нас встретил, сели
- ААня5 сентября 2023Анна провела интересную, живую, информативную экскурсию по еврейскому кварталу для нашей группы из шести человек. Анна настоящий мастер, который знает
- ННаталия26 августа 2023Ни одной секунды не потраченно в пустую. Поездка превзошла все ожидания. Татьяна великолепный организатор, интересный рассказчик и очень образованный гид. Мы в восторге!!! Еще раз с огромной благодарностью. Компания из Риги
- ЕЕлизавета2 августа 2023Татьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людей и быт. Татьяна не
- KKonstantin13 июля 2023Нам очень понравилась экскурсия. Мы узнали много интересной и полезной информации о Венгрии и ее жителях. Увидели красивые города и
- ППётр16 мая 2023Добрый день! Был в Будапеште проездом и не сильно рассчитывал на то, что кто-то согласится провести экскурсию настолько оперативно. Тамара согласилась. Экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Романтические»
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