Романтические экскурсии по Будапешту

Найдено 12 экскурсий в категории «Романтические» в Будапеште на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будапешт - по следам империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Завтра в 12:30
10 июня в 17:30
от 110 за всё до 6 чел.
Сладкий Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 4 чел.
По мощеным улочкам Буды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
94 за всё до 5 чел.
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 7 чел.
Полет на самолете над Будапештом
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды
Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса
Начало: На аэродроме на окраине Будапешта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Ночь. Замок. Буда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
227 за всё до 6 чел.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 3 чел.
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
99 за человека
Полет на вертолете над Будапештом
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Полет на вертолете над Будапештом
Полюбоваться городом и Дунаем, ощутить прилив адреналина и сделать лучшие фото
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
360 за всё до 3 чел.
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Открыть секреты культовых венгерских десертов и заглянуть в лучшие кондитерские города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Насладиться романтическими пейзажами, искупаться в целебных водах и погулять по старинному городу
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
440 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    18 мая 2024
    По мощеным улочкам Буды
    Потрясающе. Гид бомба
    Потрясающе. Гид бомба
  • M
    Miroshkina
    13 мая 2024
    По мощеным улочкам Буды
    Виктория, спасибо Вам! И я и дети под впечатлением от экскурсии!!! Вы супер экскурсовод и рассказчик!!!!
  • А
    Алина
    1 апреля 2024
    По мощеным улочкам Буды
    Мы в Будапеште уже.. надцатый раз, любим этот город и многое видели. Виктория - просто звезда! Кроме того, что она
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    хорошо знает Венгрию со всех сторон - истории, культуры, современной жизни, она просто очаровательна! Очень артистична, харизматична, имеет свою особенную манеру подачи материала - весело, энергично с огоньком! Много рассказала полезного об образовании в Венгрии, что было нам очень интересно. Однозначно рекомендуем экскурсии Виктории, она сделаем вашу поездку в Будапешт ярче! И ей самой желаем успехов, она прекрасный гид!

  • E
    Ekaterina
    28 декабря 2023
    Ночь. Замок. Буда
    Это была чудесная прогулка. Все очень подробно, с живыми примерами. Анна чудесная рассказчица и смогла увлечь не только нас, но и наших детей. Рекомендуем от всей души.
  • Н
    Наталья
    5 декабря 2023
    Полет на вертолете над Будапештом
    Очень классно полетали над городом. Все было именно так, как в описании. Добрались до площадки сами, пилот нас встретил, сели
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    в вертолёт, 20 мин над городом пролетали и вернулись. Было классно! Конечно, никакой экскурсии нет, в вертолёте шумно. Пилот иногда спрашивал, все ли хорошо у нас (говорит на английском). За пару дней до выбранной даты нам позвонили и написали в вотсап, что будет слишком сильный ветер и перенесли на сутки позже. Нам было ок. Не планируйте полет прямо перед отъездом, погода может вносить коррективы))) В день полета погода была норм, весь город было видно. Маршрут пролегает над основными достопримечательностями, так что мб лучшем сначала посмотреть город пешком, чтобы потом узнавать все здания) спасибо организаторам, всё было хорошо!

  • А
    Аня
    5 сентября 2023
    Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
    Анна провела интересную, живую, информативную экскурсию по еврейскому кварталу для нашей группы из шести человек. Анна настоящий мастер, который знает
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    как удержать внимание используя шутки, интересные факты и примеры. Наша трех-часовая экскурсия пролетела очень быстро, несмотря на жару и палящее солнце. Если мы вернёмся когда-нибудь в Будапешт, обязательно постараемся взять туры с Анной опять.

  • Н
    Наталия
    26 августа 2023
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Ни одной секунды не потраченно в пустую. Поездка превзошла все ожидания. Татьяна великолепный организатор, интересный рассказчик и очень образованный гид. Мы в восторге!!! Еще раз с огромной благодарностью. Компания из Риги
  • Е
    Елизавета
    2 августа 2023
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Татьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людей и быт. Татьяна не
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    ограничилась только тем экскурсионной программой, а рассказала также и про Будапешт и другие города. Замечательный собеседник, внимательный человек, посоветовала много интересных мест, которые можно еще посетить, что попробовать из еды, и где это сделать не за очень дорого! Спасибо огромное, за прекрасный деть

    Татьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людейТатьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людей
  • K
    Konstantin
    13 июля 2023
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Нам очень понравилась экскурсия. Мы узнали много интересной и полезной информации о Венгрии и ее жителях. Увидели красивые города и
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    замок вечной любви, Озеро Болотон и его окрестности, местную кухню. Мы будем рады порекомендовать нашим друзьям Татьяну, как прекрасно гида и человека. Большое спасибо!

  • П
    Пётр
    16 мая 2023
    Будапешт - по следам империи
    Добрый день! Был в Будапеште проездом и не сильно рассчитывал на то, что кто-то согласится провести экскурсию настолько оперативно. Тамара согласилась. Экскурсия
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    прошла замечательно, мы прошли по центру города, посетили все основные достопримечательности, расположенные на стороне Пешт, затем прокатились на очень необычном местом метро и прогулялись по парку. Экскурсия очень интересная и сбалансированная, Тамара рассказала об исторических событиях, ключевых датах и фигурах, но при этом, было много дополнительной интересной информации (обойдусь без спойлеров:)). Тамара приятный, воспитанный и интересный человек, если вы будете Будапеште и у вас найдется 2-2,5 часа -очень рекомендую! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Романтические»

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  1. Будапешт - по следам империи
  2. Сладкий Будапешт
  3. Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
  4. По мощеным улочкам Буды
  5. Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Романтические" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 94 до 440. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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