Обзорная аудиоэкскурсия по Будапешту с билетом в Большую синагогу

Погрузитесь в атмосферу Будапешта с аудиогидом. Откройте для себя ключевые достопримечательности и насладитесь архитектурой города. Билет в синагогу включён
Эта аудиоэкскурсия предлагает уникальную возможность самостоятельно исследовать Будапешт.

Пройдите по маршруту, который включает в себя такие знаковые места, как Будайский замок, Рыбацкий бастион и базилика Святого Стефана.

Особое внимание уделено Большой синагоге, крупнейшей в Европе, где можно ощутить дух мавританского возрождения.

Весь маршрут доступен через удобное приложение, которое проведёт вас по городу без необходимости в интернете

5 причин купить этот билет

  • 🎧 Удобный аудиогид
  • 🏛️ Вход в Большую синагогу
  • 📱 Приложение без интернета
  • 🗺️ Маршрут по ключевым местам
  • 🌉 Вид на Дунай
Обзорная аудиоэкскурсия по Будапешту с билетом в Большую синагогу© Экскурсии с аудиогидом
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Купальня Сечени
  • Рыбацкий бастион
  • Здание Парламента Венгрии
  • Базилика Святого Стефана
  • Будайский замок
  • Цепной мост Сечени
  • Площадь Героев
  • Туфли на берегу Дуная
  • Синагога на улице Дохан
  • Будапештский зоопарк и ботанический сад
  • Дом террора
  • Венгерская государственная опера

Описание билета

  • Купальня Сечени. Крупнейший банный комплекс в Европе, построенный в начале 20 века. Известен термальными бассейнами и впечатляющим неоклассическим фасадом.
  • Рыбацкий бастион. Архитектурный комплекс на Замковой горе в неороманском стиле и смотровая площадка с видом на Дунай.
  • Здание Парламента Венгрии. Грандиозное сооружение в неоготическом стиле, расположенное на берегу реки. Символ венгерской демократии и одна из самых узнаваемых построек города.
  • Базилика Святого Стефана, названная в честь первого короля Венгрии. Крупнейший храм Будапешта.
  • Будайский замок на холме Буды, построенный в стиле барокко.
  • Цепной мост Сечени. Первый постоянный мост через Дунай, соединяющий Буду и Пешт.
  • Площадь Героев. Центральная площадь Будапешта, окружённая историческими зданиями.
  • Туфли на берегу Дуная. Мемориал, посвящённый евреям, расстрелянным во время Второй мировой войны.
  • Синагога на улице Дохан, в сердце еврейского квартала. Крупнейшая в Европе, построена в мавританском стиле. Аудиосопровождение внутри не включено в программу — вы сможете осмотреть синагогу самостоятельно.
  • Будапештский зоопарк и ботанический сад. Один из старейших зоопарков Европы, открытый в 1866 году.
  • Дом террора, музей, посвящённый жертвам тоталитарных режимов.
  • Также в программе: Венгерская государственная опера.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в синагогу.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Входные билеты продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут.
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его местному сотруднику на своём смартфоне.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Большую синагогу, но аудиоэкскурсия проходит только по городу и не включает сопровождение внутри синагоги.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€43
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У синагоги на улице Дохани
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Будапеште
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Будапешта

