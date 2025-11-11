Эта аудиоэкскурсия предлагает уникальную возможность самостоятельно исследовать Будапешт.
Пройдите по маршруту, который включает в себя такие знаковые места, как Будайский замок, Рыбацкий бастион и базилика Святого Стефана.
Особое внимание уделено Большой синагоге, крупнейшей в Европе, где можно ощутить дух мавританского возрождения.
Весь маршрут доступен через удобное приложение, которое проведёт вас по городу без необходимости в интернете
5 причин купить этот билет
- 🎧 Удобный аудиогид
- 🏛️ Вход в Большую синагогу
- 📱 Приложение без интернета
- 🗺️ Маршрут по ключевым местам
- 🌉 Вид на Дунай
Что можно увидеть
- Купальня Сечени
- Рыбацкий бастион
- Здание Парламента Венгрии
- Базилика Святого Стефана
- Будайский замок
- Цепной мост Сечени
- Площадь Героев
- Туфли на берегу Дуная
- Синагога на улице Дохан
- Будапештский зоопарк и ботанический сад
- Дом террора
- Венгерская государственная опера
Описание билета
- Купальня Сечени. Крупнейший банный комплекс в Европе, построенный в начале 20 века. Известен термальными бассейнами и впечатляющим неоклассическим фасадом.
- Рыбацкий бастион. Архитектурный комплекс на Замковой горе в неороманском стиле и смотровая площадка с видом на Дунай.
- Здание Парламента Венгрии. Грандиозное сооружение в неоготическом стиле, расположенное на берегу реки. Символ венгерской демократии и одна из самых узнаваемых построек города.
- Базилика Святого Стефана, названная в честь первого короля Венгрии. Крупнейший храм Будапешта.
- Будайский замок на холме Буды, построенный в стиле барокко.
- Цепной мост Сечени. Первый постоянный мост через Дунай, соединяющий Буду и Пешт.
- Площадь Героев. Центральная площадь Будапешта, окружённая историческими зданиями.
- Туфли на берегу Дуная. Мемориал, посвящённый евреям, расстрелянным во время Второй мировой войны.
- Синагога на улице Дохан, в сердце еврейского квартала. Крупнейшая в Европе, построена в мавританском стиле. Аудиосопровождение внутри не включено в программу — вы сможете осмотреть синагогу самостоятельно.
- Будапештский зоопарк и ботанический сад. Один из старейших зоопарков Европы, открытый в 1866 году.
- Дом террора, музей, посвящённый жертвам тоталитарных режимов.
- Также в программе: Венгерская государственная опера.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в синагогу.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Входные билеты продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его местному сотруднику на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Большую синагогу, но аудиоэкскурсия проходит только по городу и не включает сопровождение внутри синагоги.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€43
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У синагоги на улице Дохани
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Будапеште
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
