Прогулка по парадной площади Будапешта — площади Героев и ее окрестностям.
Ансамбль площади Героев — одно из самых красивых 🤩 мест Будапешта. Мы встретимся около главного выставочного зала Мючарнок, обойдем площадь, поговорим о венгерских королях и героях, посмотрим скульптуры.
Мимо музея Изобразительных искусств пройдем к зоопарку, ограда которого тоже является достопримечательностью 🏛️. Заглянем в купальню Сечени, в бювете можем выпить 🍹 термальной воды из источника св. Иштвана. По мостику перейдем на остров 🏝️, где находится замок 🏰 Вайдахуняд, здесь собраны копии самых красивых зданий Венгрии. Полюбуемся городской рощей и вернемся на площадь.
Важно знать:
Экскурсия проводится при записи от 2 человек.
Дети до 12 лет могут посетить экскурсию ⛳ бесплатно.
Что входит
Групповая пешеходная экскурсия с русскоязычным гидом
Что не входит
Транспорт
Личные расходы
Начало
🚩 Выставочный зал «Мючарнок»
Место завершения
🏁 Площадь Героев
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.