Прогулка по парадной площади Будапешта — площади Героев и ее окрестностям.

Ансамбль площади Героев — одно из самых красивых 🤩 мест Будапешта. Мы встретимся около главного выставочного зала Мючарнок, обойдем площадь, поговорим о венгерских королях и героях, посмотрим скульптуры.

Мимо музея Изобразительных искусств пройдем к зоопарку, ограда которого тоже является достопримечательностью 🏛️. Заглянем в купальню Сечени, в бювете можем выпить 🍹 термальной воды из источника св. Иштвана. По мостику перейдем на остров 🏝️, где находится замок 🏰 Вайдахуняд, здесь собраны копии самых красивых зданий Венгрии. Полюбуемся городской рощей и вернемся на площадь.

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