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Центр, который не в центре: окрестности площади Героев

Татьяна, Мария
Татьяна, Мария – Гид из Будапешта
На пешеходной экскурсии 🧭 вы познакомитесь с восточной частью Будапешта, изучите площадь Героев и её окрестности.

Вы побываете в знаменитой купальне Сеченьи и попробуете термальную воду из колодца, полюбуетесь замком Вайдахуняд и узнаете много об истории 📖 города, венгерских королях и героях.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Центр, который не в центре: окрестности площади Героев
Центр, который не в центре: окрестности площади Героев

Что вы увидите

  • Площадь Героев
  • Выставочный зал «Мючарнок»
  • Музей изобразительных искусств
  • Зоопарк
  • Купальня Сечени
  • Замок Вайдахуняд
Прогулка по парадной площади Будапешта — площади Героев и ее окрестностям.
Ансамбль площади Героев — одно из самых красивых 🤩 мест Будапешта. Мы встретимся около главного выставочного зала Мючарнок, обойдем площадь, поговорим о венгерских королях и героях, посмотрим скульптуры.
Мимо музея Изобразительных искусств пройдем к зоопарку, ограда которого тоже является достопримечательностью 🏛️. Заглянем в купальню Сечени, в бювете можем выпить 🍹 термальной воды из источника св. Иштвана. По мостику перейдем на остров 🏝️, где находится замок 🏰 Вайдахуняд, здесь собраны копии самых красивых зданий Венгрии. Полюбуемся городской рощей и вернемся на площадь.

Важно знать:

  • Экскурсия проводится при записи от 2 человек.
  • Дети до 12 лет могут посетить экскурсию ⛳ бесплатно.
Что входит
  • Групповая пешеходная экскурсия с русскоязычным гидом
Что не входит
  • Транспорт
  • Личные расходы
Начало
🚩 Выставочный зал «Мючарнок»
Место завершения
🏁 Площадь Героев
Центр, который не в центре: окрестности площади Героев
Центр, который не в центре: окрестности площади Героев
Центр, который не в центре: окрестности площади Героев
Центр, который не в центре: окрестности площади Героев
Центр, который не в центре: окрестности площади Героев
Центр, который не в центре: окрестности площади Героев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна, Мария
Татьяна, Мария
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