Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия
Дунайская рапсодия

Что вы увидите 🤩

  • Базилика в Эстергоме
  • Панорама Дуная в Эстергоме
  • Крепость Феллегвар в Вышеграде
  • Панорама Излучины Дуная
  • Башня Соломона в Вышеграде
  • Музей марципана в Сентендре
  • Церковь Благовещения в Сентендре
  • Магазин рождественских игрушек в Сентендре
  • Центральная площадь и Чумной столб в Сентендре
  • Успенская церковь в Сентендре
  • Набережная Дуная в Сентендре
Вереница маленьких городков вдоль излучины Дуная - пестрое сочетание истории, культуры и архитектуры.
Излучина Дуная – живописная область Венгрии, где река несколько раз меняет свое направление, изгибаясь по узкой долине Карпатского бассейна. На обоих берегах раскинулись зеленые долины и холмы, а с обзорных площадок открываются завораживающие панорамы.
Самое популярное экскурсионное направление, как для приезжих, так и для местного населения. Целая вереница маленьких городков вдоль излучины предлагает своим гостям удивительное сочетание истории, культуры и архитектуры. Особенно выделяются в этом плане города Эстергом, Вышеград, Сентэндре.
Эстергом – религиозный центр Венгрии
Самая крупная церковь страны – Эстергомская базилика - расположена высоко на холме, рядом с руинами средневекового Королевского Дворца, представляющего сейчас Крепостной музей. Базилика стала первым собором, построенным в Венгрии, именно отсюда началось распространение по стране римского католицизма.
Крепость Вышеград
В 50 км от Будапешта на горе над долиной Дуная возвышалась в 13 веке мощная крепость Вышеград, построенная после татаро-монгольского нашествия. Много осад и битв в средние века выдержала эта крепость. Пять венгерских королей правили страной из Вышеградской крепости, возведенной в XIII веке после татаро-монгольского нашествия. В верхней крепости в королевском дворце хранилась святая венгерская корона.
Сентендре – город мастеров.
Среди живописной природы уже много веков существует небольшой уютный городок Сентэндре. Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских привлекают сюда большое количество любителей прикладного искусства. Исторически центр города сложился вокруг крепостного холма Var-domb. Узкие изогнутые улочки, разбегающиеся в разные стороны, все равно встречаются на центральной площади Fo ter. Праздничное настроение придают площади невысокие окрашенные в яркие цвета дома XVIII-ХIX вв. в стиле позднего барокко. История города тесно связана с балканскими народами, в частности с сербами, болгарами и греками.
Если вы еще не купили сувениры, то сейчас самое время и место: кругом широкий выбор специй, керамики, вышивки, фигурок из марципана и многого другого. Кстати, в Сентендре есть даже Музей марципана, где не только представлены готовые продукты, но и предлагают посмотреть на сам процесс изготовления конфет и всевозможных миниатюрных сладких «скульптур».
Важно!
Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
вариант А.
депозит Спутнику
остаток наличными гиду
вариант Б.
подтверждаете заказ без депозита Спутнику
депозит фирме-организатору экскурсии
остаток наличными гиду

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-7 человек
Дунайская рапсодия
€300
€480

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • парковки
Что не входит
  • обед
  • дегустация вин
  • входные билеты в музеи
Место начала и завершения
по договоренности с туристами
Важная информация

  • Важно.

  • Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
  • Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
  • вариант А.
  • депозит Спутнику
  • остаток наличными гиду
  • вариант Б.
  • подтверждаете заказ без депозита Спутнику
  • депозит фирме-организатору экскурсии
  • остаток наличными гиду
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно

Thermal.hungary
Thermal.hungary
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