Вереница маленьких городков вдоль излучины Дуная - пестрое сочетание истории, культуры и архитектуры.

Излучина Дуная – живописная область Венгрии, где река несколько раз меняет свое направление, изгибаясь по узкой долине Карпатского бассейна. На обоих берегах раскинулись зеленые долины и холмы, а с обзорных площадок открываются завораживающие панорамы.

Самое популярное экскурсионное направление, как для приезжих, так и для местного населения. Целая вереница маленьких городков вдоль излучины предлагает своим гостям удивительное сочетание истории, культуры и архитектуры. Особенно выделяются в этом плане города Эстергом, Вышеград, Сентэндре.

Эстергом – религиозный центр Венгрии

Самая крупная церковь страны – Эстергомская базилика - расположена высоко на холме, рядом с руинами средневекового Королевского Дворца, представляющего сейчас Крепостной музей. Базилика стала первым собором, построенным в Венгрии, именно отсюда началось распространение по стране римского католицизма.

Крепость Вышеград

В 50 км от Будапешта на горе над долиной Дуная возвышалась в 13 веке мощная крепость Вышеград, построенная после татаро-монгольского нашествия. Много осад и битв в средние века выдержала эта крепость. Пять венгерских королей правили страной из Вышеградской крепости, возведенной в XIII веке после татаро-монгольского нашествия. В верхней крепости в королевском дворце хранилась святая венгерская корона.

Сентендре – город мастеров.

Среди живописной природы уже много веков существует небольшой уютный городок Сентэндре. Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских привлекают сюда большое количество любителей прикладного искусства. Исторически центр города сложился вокруг крепостного холма Var-domb. Узкие изогнутые улочки, разбегающиеся в разные стороны, все равно встречаются на центральной площади Fo ter. Праздничное настроение придают площади невысокие окрашенные в яркие цвета дома XVIII-ХIX вв. в стиле позднего барокко. История города тесно связана с балканскими народами, в частности с сербами, болгарами и греками.

Если вы еще не купили сувениры, то сейчас самое время и место: кругом широкий выбор специй, керамики, вышивки, фигурок из марципана и многого другого. Кстати, в Сентендре есть даже Музей марципана, где не только представлены готовые продукты, но и предлагают посмотреть на сам процесс изготовления конфет и всевозможных миниатюрных сладких «скульптур».

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