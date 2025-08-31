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были две женщины пенсионного возраста, но несмотря на это все маршруты были пройдены!) Особенно было интересно посетить Мраморные горы - полазать по пещерам, преодолеть все лестницы и услышать историю, творившуюся здесь. Плюсом ко всему, Мария показала неизвестные широким толпам туристов места, смотровые и укромные сады)

Прекрасный вид на Дананг открылся нам на острове Сон Тра - с места, где расположена Леди Будда. Здесь мы неспешно прогулялись в садах под рассказ об истории этого места, заглянули в пагоду и потерли носы своим восточным знакам зодиака



Отмечу, что повествование истории Вьетнама было линейным, красочным и интересным, без нудных дат и сухих фактов. Экскурсия проходила в спокойном темпе, без беготни, в индивидуальном формате, за что хочется сказать отдельное спасибо!

Большое спасибо за такую крутую организацию и ответы на все наши вопросы