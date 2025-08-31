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Экскурсии по пещерам Дананга

Найдено 4 экскурсии в категории «Пещеры» в Дананге на русском языке, цены от $93. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
На машине
5 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
«Увидите пещерные храмы и пагоды, скрытые в скалах, — святыни, где до сих пор молятся»
Завтра в 07:00
4 авг в 07:00
$93 за человека
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
На машине
Музыкальные теплоходы
Круизы
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
Погрузиться в атмосферу Вьетнама, тайны пещер и величие храмов
Начало: От вашего отеля
«Вы погуляете по живописным холмам, на которых расположено множество древних пещер и буддийских храмов»
4 авг в 14:00
6 авг в 14:00
от $280 за всё до 2 чел.
Небесные врата Донгзянг, стеклянный мост и пещера Тьен-Кунг
На машине
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Небесные врата Донгзянг, стеклянный мост и пещера Тьен-Кунг
Путешествие из Дананга в парк с природными и архитектурными чудесами (билеты включены)
Начало: От вашего отеля
«Мы посетим два водопада, пещеру Тьен-Кунг и визитную карточку парка — стеклянный мост, с которого вы насладитесь потрясающими видами»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
6 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$180 за человека
Из Дананга в неизведанный Донгзянг: к стеклянному мосту и горной деревне
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дананга в неизведанный Донгзянг: к стеклянному мосту и горной деревне
За один день - пещеры, водопады и поселение народа Ко Ту
Начало: У вашего отеля
«Спуститесь в огромную пещеру со сталактитами, сталагмитами и каменными колоннами, которые формировались тысячи лет»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Дата посещения: 31 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию. Ирина профессионал своего дела, очень много рассказала. На самой экскурсии приходилось много ходить и подниматься по ступенькам, очень активный выдался день.
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Ирина
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Бала на экскурсии от Натальи, экскурсовод Мария. Мой отель находился далеко, Наталья заботливо организовала индивидуальный трансфер. Экскурсия прошла на одном
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дыхании. Мария умничка, все в меру и интересно. Знала где заинтриговать, а где предупредить. Буду в Дананге обязательно только через этих организаторов на экскурсии. А там еще много что посмотреть

Бала на экскурсии от Натальи, экскурсовод Мария. Мой отель находился далеко, Наталья заботливо организовала индивидуальный трансфер.
Бала на экскурсии от Натальи, экскурсовод Мария. Мой отель находился далеко, Наталья заботливо организовала индивидуальный трансфер.
Бала на экскурсии от Натальи, экскурсовод Мария. Мой отель находился далеко, Наталья заботливо организовала индивидуальный трансфер.
Бала на экскурсии от Натальи, экскурсовод Мария. Мой отель находился далеко, Наталья заботливо организовала индивидуальный трансфер.+1
Бала на экскурсии от Натальи, экскурсовод Мария. Мой отель находился далеко, Наталья заботливо организовала индивидуальный трансфер.
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Д
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Только что вернулась с удивительной экскурсии "Духовные символы Вьетнама: Мраморные горы и Леди Будда"! Потрясающая подача информации! Было настолько интересно,
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что хотелось записывать. Ощущения непередаваемые. Передвижение в собственном темпе позволяло побыть с ними столько, сколько было необходимо. Огромнейшая благодарность Марии и Павлу, которые сделали это путешествие незабываемым!

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Екатерина
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Доброго дня. Посетили экскурсию. Все было безупоечно. Забрали прямо из отеля, гид прекрасная, приятная девушка Мария, рассказала все подробно и
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очень интересно. Везде перемещались последовательно, неторопясь, все везде посмотрели и успели сфотографировать. Ездили маленькой групкой, что очень удобно, это позволило хорошо услышать интересные истории гида и задать разные вопросы. В целом день прошел очень дружелюбно и позитивно. Спасибо большое Наталье за прекрасную организацию экскурсию.

Доброго дня. Посетили экскурсию. Все было безупоечно. Забрали прямо из отеля, гид прекрасная, приятная девушка Мария,
Доброго дня. Посетили экскурсию. Все было безупоечно. Забрали прямо из отеля, гид прекрасная, приятная девушка Мария,
Доброго дня. Посетили экскурсию. Все было безупоечно. Забрали прямо из отеля, гид прекрасная, приятная девушка Мария,
Доброго дня. Посетили экскурсию. Все было безупоечно. Забрали прямо из отеля, гид прекрасная, приятная девушка Мария,+1
Доброго дня. Посетили экскурсию. Все было безупоечно. Забрали прямо из отеля, гид прекрасная, приятная девушка Мария,
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Л
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
маршрут был скорректировать специально доя нас с учётом вечернего вылета в Нячанг. понравилась программа и локации. рекомендую.
маршрут был скорректировать специально доя нас с учётом вечернего вылета в Нячанг. понравилась программа и локации. рекомендую.
маршрут был скорректировать специально доя нас с учётом вечернего вылета в Нячанг. понравилась программа и локации. рекомендую.
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Т
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Была дикая жара. Экскурсовод Мария очень старалась обеспечить нам комфортный маршрут. В целом, интересно и познавательно.
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Была дикая жара. Экскурсовод Мария очень старалась обеспечить нам
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Была дикая жара. Экскурсовод Мария очень старалась обеспечить нам
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Была дикая жара. Экскурсовод Мария очень старалась обеспечить нам
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Была дикая жара. Экскурсовод Мария очень старалась обеспечить нам
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С
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Марии. Было интересно и познавательно. Мы посетили много красивых локаций как на Мраморных горах,
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так и у Леди Будды. Мария выбрала для нас подходящее время начала экскурсии, что позволило избежать больших толп туристов и палящего солнца. Благодарим за хорошо организованный день, который подарил нам массу ярких впечатлений.

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A
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Отлично провели 5 часов в сопровождении гида Марии! Передвижение между локациями было организовано на комфортабельном автомобиле Тойота В нашей компании
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были две женщины пенсионного возраста, но несмотря на это все маршруты были пройдены!) Особенно было интересно посетить Мраморные горы - полазать по пещерам, преодолеть все лестницы и услышать историю, творившуюся здесь. Плюсом ко всему, Мария показала неизвестные широким толпам туристов места, смотровые и укромные сады)
Прекрасный вид на Дананг открылся нам на острове Сон Тра - с места, где расположена Леди Будда. Здесь мы неспешно прогулялись в садах под рассказ об истории этого места, заглянули в пагоду и потерли носы своим восточным знакам зодиака

Отмечу, что повествование истории Вьетнама было линейным, красочным и интересным, без нудных дат и сухих фактов. Экскурсия проходила в спокойном темпе, без беготни, в индивидуальном формате, за что хочется сказать отдельное спасибо!
Большое спасибо за такую крутую организацию и ответы на все наши вопросы

Отлично провели 5 часов в сопровождении гида Марии! Передвижение между локациями было организовано на комфортабельном автомобиле
Отлично провели 5 часов в сопровождении гида Марии! Передвижение между локациями было организовано на комфортабельном автомобиле
Отлично провели 5 часов в сопровождении гида Марии! Передвижение между локациями было организовано на комфортабельном автомобиле
Отлично провели 5 часов в сопровождении гида Марии! Передвижение между локациями было организовано на комфортабельном автомобиле+5
Отлично провели 5 часов в сопровождении гида Марии! Передвижение между локациями было организовано на комфортабельном автомобиле
Отлично провели 5 часов в сопровождении гида Марии! Передвижение между локациями было организовано на комфортабельном автомобиле
Отлично провели 5 часов в сопровождении гида Марии! Передвижение между локациями было организовано на комфортабельном автомобиле
Отлично провели 5 часов в сопровождении гида Марии! Передвижение между локациями было организовано на комфортабельном автомобиле
Отлично провели 5 часов в сопровождении гида Марии! Передвижение между локациями было организовано на комфортабельном автомобиле
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Наталья
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Наталья удивительно приятный и спокойный человек. С ней было очень комфортно общаться. Экскурсия была очень насыщенной и содержательной. Рекомендую. Тем более, что в пещерах без гида сложно разобраться.
Наталья удивительно приятный и спокойный человек. С ней было очень комфортно общаться. Экскурсия была очень насыщенной
Наталья удивительно приятный и спокойный человек. С ней было очень комфортно общаться. Экскурсия была очень насыщенной
Наталья удивительно приятный и спокойный человек. С ней было очень комфортно общаться. Экскурсия была очень насыщенной
Наталья удивительно приятный и спокойный человек. С ней было очень комфортно общаться. Экскурсия была очень насыщенной+1
Наталья удивительно приятный и спокойный человек. С ней было очень комфортно общаться. Экскурсия была очень насыщенной
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Ю
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Тур с Натальей очень понравился. Все было организовано замечательно. Наталья любит историю и глубоко погружена в тонкости буддизма. Рекомендуем как увлекательную и познавательную экскурсию.
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Всего 28 отзывов в Дананге в категории "Пещеры"

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Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда;
  2. Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона;
  3. Небесные врата Донгзянг, стеклянный мост и пещера Тьен-Кунг;
  4. Из Дананга в неизведанный Донгзянг: к стеклянному мосту и горной деревне.
Какие места ещё посмотреть в Дананге
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Хойан;
  3. Мост Дракона;
  4. Французская деревня;
  5. Хюэ;
  6. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Данангу в августе 2026
Сейчас в Дананге в категории "Пещеры" можно забронировать 4 экскурсии от 93 до 380. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Дананге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Пещеры», 28 ⭐ отзывов, цены от $93. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь