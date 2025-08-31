Мини-группа
до 6 чел.
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
«Увидите пещерные храмы и пагоды, скрытые в скалах, — святыни, где до сих пор молятся»
Завтра в 07:00
4 авг в 07:00
$93 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
Погрузиться в атмосферу Вьетнама, тайны пещер и величие храмов
Начало: От вашего отеля
«Вы погуляете по живописным холмам, на которых расположено множество древних пещер и буддийских храмов»
4 авг в 14:00
6 авг в 14:00
от $280 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Небесные врата Донгзянг, стеклянный мост и пещера Тьен-Кунг
Путешествие из Дананга в парк с природными и архитектурными чудесами (билеты включены)
Начало: От вашего отеля
«Мы посетим два водопада, пещеру Тьен-Кунг и визитную карточку парка — стеклянный мост, с которого вы насладитесь потрясающими видами»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
6 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$180 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дананга в неизведанный Донгзянг: к стеклянному мосту и горной деревне
За один день - пещеры, водопады и поселение народа Ко Ту
Начало: У вашего отеля
«Спуститесь в огромную пещеру со сталактитами, сталагмитами и каменными колоннами, которые формировались тысячи лет»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 31 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию. Ирина профессионал своего дела, очень много рассказала. На самой экскурсии приходилось много ходить и подниматься по ступенькам, очень активный выдался день.
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Бала на экскурсии от Натальи, экскурсовод Мария. Мой отель находился далеко, Наталья заботливо организовала индивидуальный трансфер. Экскурсия прошла на одном
+1
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Д
Только что вернулась с удивительной экскурсии "Духовные символы Вьетнама: Мраморные горы и Леди Будда"! Потрясающая подача информации! Было настолько интересно,
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Доброго дня. Посетили экскурсию. Все было безупоечно. Забрали прямо из отеля, гид прекрасная, приятная девушка Мария, рассказала все подробно и
+1
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Л
маршрут был скорректировать специально доя нас с учётом вечернего вылета в Нячанг. понравилась программа и локации. рекомендую.
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Т
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Была дикая жара. Экскурсовод Мария очень старалась обеспечить нам комфортный маршрут. В целом, интересно и познавательно.
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С
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Марии. Было интересно и познавательно. Мы посетили много красивых локаций как на Мраморных горах,
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A
Отлично провели 5 часов в сопровождении гида Марии! Передвижение между локациями было организовано на комфортабельном автомобиле Тойота В нашей компании
+5
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Наталья удивительно приятный и спокойный человек. С ней было очень комфортно общаться. Экскурсия была очень насыщенной и содержательной. Рекомендую. Тем более, что в пещерах без гида сложно разобраться.
+1
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Ю
Тур с Натальей очень понравился. Все было организовано замечательно. Наталья любит историю и глубоко погружена в тонкости буддизма. Рекомендуем как увлекательную и познавательную экскурсию.
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Всего 28 отзывов в Дананге в категории "Пещеры"
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Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Пещеры»
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Сейчас в Дананге в категории "Пещеры" можно забронировать 4 экскурсии от 93 до 380. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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