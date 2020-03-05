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Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города

Дмитрий
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Дмитрий – представитель гидов
Вам предстоит прожить полный впечатлений и открытий день в режиме 100-процентного погружения в жизнь Дананга.

Мы прогуляемся по нетуристическим закоулкам города, исследуем колоритные рынки, мосты и буддийские храмы.

Разберемся в тонкостях вьетнамского языка и пустимся в гастрономические авантюры в самых атмосферных кафе Дананга.
От
€110
99 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Фуд-тур по самобытному Данангу
Фуд-тур по самобытному Данангу

Что вас ожидает

Попробовать город на вкус
За день мы разведаем самые вкусные точки Дананга с истинно вьетнамской кухней, где позавтракаем, пообедаем и поужинаем, потратив на восхитительные блюда сущие копейки. А еще не забудем отыскать и попробовать лучший кофе в Дананге и оценить традиционные вьетнамские десерты с яркими вкусами.

Это по-вьетнамски!
Мы преодолеем несколько километров колоритных проспектов, улочек и переулков центральной части Дананга, заберемся в потайные местечки, недоступные обычным туристам, и увидим отражение истории Вьетнама в быте его жителей. При этом вы найдете пищу не только для тела, но и для души — мы посетим буддийские пагоды и проникнем в суть философских учений Юго-Восточной Азии. Кроме того, я расскажу об особенностях вьетнамского языка и поделюсь наблюдениями о внутренней жизни страны.

Знаковые места Дананга
Фоном для нашего погружения в жизнь вьетнамцев станут самые атмосферные места Дананга. Мы можем включить в маршрут знаменитые мосты и набережные, аллею Любви, один из лучших пляжей Азии, парк развлечений и главный городской рынок, Найт-маркет и улицу Художников, музеи войны или тямского искусства. Расскажите, что вас интересует, и я помогу вам составить свой личный образ Вьетнама.

Организационные детали

  • Мы стартуем в 9 утра и будем исследовать Дананг, пока вы не устанете
  • Захватите удобную обувь, головные уборы и солнцезащитный крем
Фуд-тур по самобытному Данангу
Фуд-тур по самобытному Данангу
Фуд-тур по самобытному Данангу
Фуд-тур по самобытному Данангу
Фуд-тур по самобытному Данангу
Фуд-тур по самобытному Данангу
Фуд-тур по самобытному Данангу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Я эрудированный путешественник, бизнесмен, публицист, инста-блогер, шоумен и специалист по странам Юго-Восточной Азии. Среди моих увлечений: история, археология, религии, философские системы, этнография, культурное наследие, искусство и кулинария. Я точно знаю, что ищут путешественники, и вместе с командой профессионалов составляю маршруты, которые надолго остаются в сердцах и памяти наших гостей. До встречи во Вьетнаме!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 марта 2020
Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом заказать экскурсию. Сначала мы позавтракали безумно вкусной лапшой, в это заведение съезжаются все местные). Потом выпили соленный кофе. вообще я кофе не пью, а тут с удовольствием и кстати, рецепт приготовления хранится в тайне, что делает его ещё вкуснее)))). Пообедали по вьетнамским традициям - много, вкусно и дёшево. И закончился вечер десертом из дуриана - это было ням. Все места, которые показывал Дима, он узнавал от местных, а в том изобилии предлагаемых Данангом не сразу можно разобраться (как это вышло у нас: зашли в «туристическое место» и просто поели такую бяку).
Но мы не только ели, но ещё и увидели всю красота города. Дима хорошо владеет информацией и доносит ее до слушателей.
И когда ты заказываешь ещё одну экскурсию у гида, то это не просто так. Как это сделали мы и второй день подряд Дима был с нами ))))

Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Мото-приключение в ДанангеМото-приключение в ДанангеМото-приключение в Дананге
От 180 за экскурсию
12 часов
1 отзыв
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Самый простой и удобный способ узнать Дананг — исследовать его на мотобайке в компании местного проводника. Вместе с мото-гидом вы посетите самые колоритные места города и окрестностей, пересечете мосты Дананга, затеряетесь на аутентичных улицах и рынках. А еще узнаете секреты города, оцените местную кухню и по-настоящему полюбите Вьетнам.
Влюбиться в Дананг за один день!Влюбиться в Дананг за один день!Влюбиться в Дананг за один день!
300 за экскурсию
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Самые интересные достопримечательности колоритного города на авто-пешеходной экскурсии
Дананг — удивительное место, где широкие проспекты и небоскребы соседствуют с тысячелетними памятниками истории, а белоснежные пляжи упираются в горные хребты. Вы познакомитесь с местными традициями, мифами и легендами и услышите о настоящем, прошлом и будущем этой гостеприимной земли.
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
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Незабываемый день в центральном Вьетнаме — прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Это большое путешествие приведет вас к самым впечатляющим видам страны, поможет узнать историю Вьетнама и понять его суть. В Дананге вы пройдете по Золотому мосту на горе, проедете по высочайшей канатной дороге мира и покатаетесь на аттракционах в азиатском Диснейленде. А в Хойане, застывшем во времени, поплаваете по каналам и оцените национальную кухню.

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