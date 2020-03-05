Что вас ожидает

Попробовать город на вкус

За день мы разведаем самые вкусные точки Дананга с истинно вьетнамской кухней, где позавтракаем, пообедаем и поужинаем, потратив на восхитительные блюда сущие копейки. А еще не забудем отыскать и попробовать лучший кофе в Дананге и оценить традиционные вьетнамские десерты с яркими вкусами.

Это по-вьетнамски!

Мы преодолеем несколько километров колоритных проспектов, улочек и переулков центральной части Дананга, заберемся в потайные местечки, недоступные обычным туристам, и увидим отражение истории Вьетнама в быте его жителей. При этом вы найдете пищу не только для тела, но и для души — мы посетим буддийские пагоды и проникнем в суть философских учений Юго-Восточной Азии. Кроме того, я расскажу об особенностях вьетнамского языка и поделюсь наблюдениями о внутренней жизни страны.

Знаковые места Дананга

Фоном для нашего погружения в жизнь вьетнамцев станут самые атмосферные места Дананга. Мы можем включить в маршрут знаменитые мосты и набережные, аллею Любви, один из лучших пляжей Азии, парк развлечений и главный городской рынок, Найт-маркет и улицу Художников, музеи войны или тямского искусства. Расскажите, что вас интересует, и я помогу вам составить свой личный образ Вьетнама.