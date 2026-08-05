Фотопрогулка для двоих в Дананге, которая останется в памяти

Не нужно уметь позировать, чтобы получить красивые фотографии.
Во время неспешной прогулки по побережью Дананга я помогу вам расслабиться и забыть о камере, а в кадре останутся ваши настоящие эмоции. Через несколько лет эти снимки помогут снова вспомнить закат, шум моря и ваше путешествие вдвоём.
Во время неспешной прогулки по побережью Дананга я помогу вам расслабиться и забыть о камере, а в кадре останутся ваши настоящие эмоции. Через несколько лет эти снимки помогут снова вспомнить закат, шум моря и ваше путешествие вдвоём.
Описание фото-прогулки
Красивые локации Дананга. Мы пройдём по живописным уголкам побережья, заглянем к скалам у моря и встретим закат на пляже. Маршрут подбирается так, чтобы фотографии получились разнообразными и атмосферными.
Живые кадры вместо постановки. Мы будем общаться, гулять вдоль моря, бегать по берегу, смеяться и наслаждаться моментом. Именно такие искренние эмоции становятся лучшими фотографиями.
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony α7R III.
- После фотопрогулки вы получите:
— на следующий день — все удачные фотографии в базовой цветокоррекции через онлайн-галерею
— в течение 5 дней — 20 лучших кадров в авторской ретуши
- Лучшее время для съёмки — рассвет или 1–2 часа до заката
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провёл экскурсии для 206 туристов
Я профессиональный фотограф с более чем 35-летним опытом. Фотографией увлекаюсь с детства, а профессионально работаю с 1990 года. За это время снимал свадьбы, семейные истории, портреты и творческие проекты в
Входит в следующие категории Дананга
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