Фотопрогулка для двоих в Дананге, которая останется в памяти

Не нужно уметь позировать, чтобы получить красивые фотографии. Во время неспешной прогулки по побережью Дананга я помогу вам расслабиться и забыть о камере, а в кадре останутся ваши настоящие эмоции. Через несколько лет эти снимки помогут снова вспомнить закат, шум моря и ваше путешествие вдвоём.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Красивые локации Дананга. Мы пройдём по живописным уголкам побережья, заглянем к скалам у моря и встретим закат на пляже. Маршрут подбирается так, чтобы фотографии получились разнообразными и атмосферными.

Живые кадры вместо постановки. Мы будем общаться, гулять вдоль моря, бегать по берегу, смеяться и наслаждаться моментом. Именно такие искренние эмоции становятся лучшими фотографиями.

Организационные детали