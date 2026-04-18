читать дальше уменьшить плане организации есть над чем работать! Туристу важно получить максимум от экскурсии, а погода не та, или ой давайте лодку через 2 часа, не очень удобно! Пжл учтите этот момент для будущих гостей)👌 Павлу огромное спасибо, удивительный человек!!!!

Александр, ваш гид Павел удача, всем его обязательно рекомендую!!!Самое интересное погружение в историю и не только, великолепный, интересный собеседник!!!!Но в