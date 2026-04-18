Индивидуальная
до 15 чел.
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
Погрузиться в атмосферу Вьетнама, тайны пещер и величие храмов
Начало: От вашего отеля
4 авг в 14:00
6 авг в 14:00
от $280 за всё до 2 чел.
Групповая
до 16 чел.
Чамские острова на скоростном катере - из Дананга (всё включено)
Побывать в биосферном заповеднике, поплавать у коралловых рифов и отдохнуть у моря
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
$80 за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка для двоих в Дананге, которая останется в памяти
Провести вечер у моря и сохранить его в искренних фотографиях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
маршрут был скорректировать специально доя нас с учётом вечернего вылета в Нячанг. понравилась программа и локации. рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Александр, ваш гид Павел удача, всем его обязательно рекомендую!!!
Самое интересное погружение в историю и не только, великолепный, интересный собеседник!!!!
Но в
Самое интересное погружение в историю и не только, великолепный, интересный собеседник!!!!
Но в
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2 отзыва в Дананге в категории "Романтические"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Дананге
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Данангу в августе 2026
Сейчас в Дананге в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 280. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Дананге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Романтические», 2 ⭐ отзыва, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь