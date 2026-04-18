Мои заказы

Романтические экскурсии по Данангу

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Дананге на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
На машине
Музыкальные теплоходы
Круизы
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
Погрузиться в атмосферу Вьетнама, тайны пещер и величие храмов
Начало: От вашего отеля
4 авг в 14:00
6 авг в 14:00
от $280 за всё до 2 чел.
Чамские острова на скоростном катере - из Дананга (всё включено)
На катере
6 часов
Групповая
до 16 чел.
Чамские острова на скоростном катере - из Дананга (всё включено)
Побывать в биосферном заповеднике, поплавать у коралловых рифов и отдохнуть у моря
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
$80 за человека
Фотопрогулка для двоих в Дананге, которая останется в памяти
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка для двоих в Дананге, которая останется в памяти
Провести вечер у моря и сохранить его в искренних фотографиях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
маршрут был скорректировать специально доя нас с учётом вечернего вылета в Нячанг. понравилась программа и локации. рекомендую.
маршрут был скорректировать специально доя нас с учётом вечернего вылета в Нячанг. понравилась программа и локации. рекомендую.
маршрут был скорректировать специально доя нас с учётом вечернего вылета в Нячанг. понравилась программа и локации. рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
Александр, ваш гид Павел удача, всем его обязательно рекомендую!!!
Самое интересное погружение в историю и не только, великолепный, интересный собеседник!!!!
Но в
читать дальшеуменьшить

плане организации есть над чем работать! Туристу важно получить максимум от экскурсии, а погода не та, или ой давайте лодку через 2 часа, не очень удобно! Пжл учтите этот момент для будущих гостей)👌 Павлу огромное спасибо, удивительный человек!!!!

Александр, ваш гид Павел удача, всем его обязательно рекомендую!!!
Александр, ваш гид Павел удача, всем его обязательно рекомендую!!!
Александр, ваш гид Павел удача, всем его обязательно рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2 отзыва в Дананге в категории "Романтические"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона;
  2. Чамские острова на скоростном катере - из Дананга (всё включено);
  3. Фотопрогулка для двоих в Дананге, которая останется в памяти.
Какие места ещё посмотреть в Дананге
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Хойан;
  3. Мост Дракона;
  4. Французская деревня;
  5. Хюэ;
  6. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Данангу в августе 2026
Сейчас в Дананге в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 280. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Дананге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Романтические», 2 ⭐ отзыва, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь