Билеты
Куда поехать? В «Бо На Хиллс»
Побывайте в «Бо На Хиллс» и насладитесь канатной дорогой, Золотым мостом и Французской деревней. Захватывающие виды и культурные открытия ждут вас
13 апр в 08:30
14 апр в 08:30
$215 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
Завтра в 09:00
13 апр в 09:00
от $500 за всё до 10 чел.
-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога» - из Дананга и Хойана
Взлететь на канатке и посетить Французскую деревню, «Фэнтези Парк» и сады среди облаков
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
Расписание: ежедневно в 07:30
13 апр в 07:30
14 апр в 07:30
$140
$175 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander3 октября 2024Миша - замечательный человек. Получил огромное удовольствие от общения с ним. И многое узнал про Вьетнам. Рекомендую посетить экскурсии этого гида
- ООльга10 июня 2022День с гидом - это всегда возможность открыть для себя город по новому. Наш день был насыщенным и интересным. Спасибо
- ЮЮлия5 марта 2020Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Пешеходные»
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