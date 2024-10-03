Пешие экскурсии-прогулки в Дананге с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Дананге на русском языке, цены от $140, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Куда поехать? В Ба На Хиллс
Пешая
10 часов
1 отзыв
Билеты
Куда поехать? В «Бо На Хиллс»
Побывайте в «Бо На Хиллс» и насладитесь канатной дорогой, Золотым мостом и Французской деревней. Захватывающие виды и культурные открытия ждут вас
13 апр в 08:30
14 апр в 08:30
$215 за билет
Фуд-тур по самобытному Данангу
Пешая
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
Завтра в 09:00
13 апр в 09:00
от $500 за всё до 10 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога» - из Дананга и Хойана
Пешая
9 часов
-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога» - из Дананга и Хойана
Взлететь на канатке и посетить Французскую деревню, «Фэнтези Парк» и сады среди облаков
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
Расписание: ежедневно в 07:30
13 апр в 07:30
14 апр в 07:30
$140$175 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    3 октября 2024
    Куда поехать? В Ба На Хиллс
    Миша - замечательный человек. Получил огромное удовольствие от общения с ним. И многое узнал про Вьетнам. Рекомендую посетить экскурсии этого гида
  • О
    Ольга
    10 июня 2022
    Фуд-тур по самобытному Данангу
    День с гидом - это всегда возможность открыть для себя город по новому. Наш день был насыщенным и интересным. Спасибо
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    Дмитрию за ценную информацию, персонализированный подход и прекрасный маршрут. Мы действительно посмотрели на Дананг с другой стороны. Расширили для себя представление о вьетнамцах, их культуре и религии. Спасибо! Экскурсию и гида очень рекомендую

  • Ю
    Юлия
    5 марта 2020
    Фуд-тур по самобытному Данангу
    Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом
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    заказать экскурсию. Сначала мы позавтракали безумно вкусной лапшой, в это заведение съезжаются все местные). Потом выпили соленный кофе. вообще я кофе не пью, а тут с удовольствием и кстати, рецепт приготовления хранится в тайне, что делает его ещё вкуснее)))). Пообедали по вьетнамским традициям - много, вкусно и дёшево. И закончился вечер десертом из дуриана - это было ням. Все места, которые показывал Дима, он узнавал от местных, а в том изобилии предлагаемых Данангом не сразу можно разобраться (как это вышло у нас: зашли в «туристическое место» и просто поели такую бяку). Но мы не только ели, но ещё и увидели всю красота города. Дима хорошо владеет информацией и доносит ее до слушателей. И когда ты заказываешь ещё одну экскурсию у гида, то это не просто так. Как это сделали мы и второй день подряд Дима был с нами))))

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Пешеходные»

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  1. Куда поехать? В Ба На Хиллс
  2. Фуд-тур по самобытному Данангу
  3. Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога» - из Дананга и Хойана
Сколько стоит экскурсия по Данангу в апреле 2025
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