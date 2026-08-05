Что вас ожидает

Сделаем фото у моря, скал и на широком песчаном пляже. Каждый фон создаст собственный настрой: лёгкий, драматичный, нежный.

Я всегда строю съёмку вокруг движения. Вы будете гулять и двигаться, а я сделаю живые и эмоциональные кадры.

Даже если это ваша первая фотосессия, переживать не стоит. Я помогу с позированием и сделаю всё, чтобы вы чувствовали себя легко и уверенно.

Получить снимки, напоминающие кадры из кино, помогут развевающиеся платья, ветер и волны. Особенно красиво побережье на рассвете или за 1–2 часа до заката, когда море становится золотым, а свет — мягким и объёмным.

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