Море не бывает одинаковым: в один день спокойное и золотое, в другой — драматичное и мрачное. Именно поэтому побережье Дананга идеально для эффектных и разнообразных кадров. Мы посетим несколько локаций и в каждой поймаем своё настроение. А также уловим ветер и ваши движения, чтобы фотографии получились живыми и эмоциональными.
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Сделаем фото у моря, скал и на широком песчаном пляже. Каждый фон создаст собственный настрой: лёгкий, драматичный, нежный.
Я всегда строю съёмку вокруг движения. Вы будете гулять и двигаться, а я сделаю живые и эмоциональные кадры.
Даже если это ваша первая фотосессия, переживать не стоит. Я помогу с позированием и сделаю всё, чтобы вы чувствовали себя легко и уверенно.
Получить снимки, напоминающие кадры из кино, помогут развевающиеся платья, ветер и волны. Особенно красиво побережье на рассвете или за 1–2 часа до заката, когда море становится золотым, а свет — мягким и объёмным.
Организационные детали
- Снимаю на Sony α7R III.
- На следующий день после съёмки вы получите ссылку на все удачные фото в базовой цветокоррекции.
- В течение 5 дней я подготовлю 10 лучших кадров в авторской ретуши.
- Аренда платьев оплачивается отдельно — $20–30.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$155
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провёл экскурсии для 206 туристов
Я профессиональный фотограф с более чем 35-летним опытом. Фотографией увлекаюсь с детства, а профессионально работаю с 1990 года. За это время снимал свадьбы, семейные истории, портреты и творческие проекты в
Входит в следующие категории Дананга
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