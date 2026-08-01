Мы отправимся в Донгзянг — один из крупнейших природно-туристических комплексов Вьетнама.
Здесь горный рельеф соседствует с густыми лесами, а масштабная архитектура изящно встраивается в ландшафт террасами, мостами и видовыми площадками.
Мы посетим два водопада, пещеру Тьен-Кунг и визитную карточку парка — стеклянный мост, с которого вы насладитесь потрясающими видами.
Здесь горный рельеф соседствует с густыми лесами, а масштабная архитектура изящно встраивается в ландшафт террасами, мостами и видовыми площадками.
Мы посетим два водопада, пещеру Тьен-Кунг и визитную карточку парка — стеклянный мост, с которого вы насладитесь потрясающими видами.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из отеля
9:00 — прибытие в парк
10:00 — стеклянный мост в форме золотистого дракона, который обнимает гору Бао Лам. Мы поднимемся на него по канатной дороге
12:00 — посещение двух водопадов, в одном из которых можно искупаться
14:30 — пещера Тьен-Кунг — огромный подземный лабиринт с мягкой подсветкой сталактитов
16:00 — отправление в Дананг
18:00 — примерное прибытие в отель
Организационные детали
- В стоимость входит комфортный трансфер, все билеты
- Обед по желанию, оплачивается дополнительно
- Ходить придётся много, в том числе подниматься по ступеням, поэтому рассчитывайте свои силы
в понедельник и четверг в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 108 туристов
Я Миша, и я азиат. Шучу, я просто влюблён в Азию и путешествия. Давайте знакомиться? Я очень открытый и дружелюбный немолодой человек, который хочет максимально расширить свой круг друзей. Поэтому, если
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