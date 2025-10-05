Авторская экскурсия из Фантьета в горный Далат (всё включено)

Приглашаю познакомиться с самобытным Далатом! Чего в нём только нет: озеро, водопады, пагоды, кофейные плантации и сказочный «сумасшедший дом». Не торопясь вы посетите все эти места, шаг за шагом погружаясь в культурное и природное разнообразие города. А я расскажу много интересного о вьетнамских традициях, истории, культуре и повседневной жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

от $600 за экскурсию

Ваш гид в Фантьете

Описание экскурсии

Крейзи хаус — удивительное здание, погружающее в фантазийный мир. Вы пройдёте по его извилистыми коридорами, рассматривая причудливые архитектурные формы.

Озеро Суан Хыонг — центральное озеро Далата, окружённое соснами и садами. Вы прогуляетесь по его набережной и подышите свежим горным воздухом.

Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов. Вы увидите величественную статую Будды и узнаете интересные факты о буддизме.

Водопады Датанла и Понгур — здесь вы сможете насладиться первозданной природой горного Вьетнама.

Канатная дорога — вы прокатитесь по канатной дороге длиной около 2 км, наслаждаясь потрясающими видами на горы, сосновые леса и монастырь Чук Лам.

Кофейные плантации — вас ждёт знакомство с процессом выращивания и обработки кофе. А также дегустация свежих сортов.

Организационные детали