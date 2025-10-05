Авторская экскурсия из Фантьета в горный Далат (всё включено)
Отправиться в город вечной весны и увидеть его самые интересные места в душевной компании
Приглашаю познакомиться с самобытным Далатом! Чего в нём только нет: озеро, водопады, пагоды, кофейные плантации и сказочный «сумасшедший дом».
Не торопясь вы посетите все эти места, шаг за шагом погружаясь в культурное и природное разнообразие города. А я расскажу много интересного о вьетнамских традициях, истории, культуре и повседневной жизни.
Описание экскурсии
Крейзи хаус — удивительное здание, погружающее в фантазийный мир. Вы пройдёте по его извилистыми коридорами, рассматривая причудливые архитектурные формы.
Озеро Суан Хыонг — центральное озеро Далата, окружённое соснами и садами. Вы прогуляетесь по его набережной и подышите свежим горным воздухом.
Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов. Вы увидите величественную статую Будды и узнаете интересные факты о буддизме.
Водопады Датанла и Понгур — здесь вы сможете насладиться первозданной природой горного Вьетнама.
Канатная дорога — вы прокатитесь по канатной дороге длиной около 2 км, наслаждаясь потрясающими видами на горы, сосновые леса и монастырь Чук Лам.
Кофейные плантации — вас ждёт знакомство с процессом выращивания и обработки кофе. А также дегустация свежих сортов.
Организационные детали
В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, канатная дорога, обед в местном ресторане и дегустация кофе
В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковом авто или микроавтобусе с кондиционером
За рулём будет опытный водитель, моё внимание будет полностью посвящено вам
По запросу я могу провести экскурсию для большего числа гостей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Фантьете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 76 туристов
Меня зовут Максим, я живу и работаю во Вьетнаме с 2010 года, из которых большую часть времени провел в Муйне. За моими плечами тысячи экскурсий. Я не просто показываю популярные достопримечательности, но и делюсь особенностями быта вьетнамцев, их культурой и традициями. Делаю всё возможное, чтобы по-настоящему раскрыть Вьетнам гостям.
Отзывы и рейтинг
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Эльвира
Классная экскурсия, нас максимально погрузили в историю и культуру. Максим очень увлечен своим делом и от этого еще интереснее и увлекательнее. Моя супер большая рекомендация!
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