Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия в Далат
Увлекательное путешествие в Далат, где вы увидите водопады, пагоды и кофейные плантации. Откройте для себя уникальные места и традиции Вьетнама
Завтра в 05:00
11 окт в 05:00
$450 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация
Погрузитесь в культуру Вьетнама через ароматы чая и кофе. Узнайте секреты приготовления и попробуйте уникальные сорта
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
12 окт в 18:00
$13 за человека
Индивидуальная
Дельта Меконга + Хошимин из Фантьета
Увлекательное путешествие по дельте Меконга и Хошимину. Погружение в культуру и историю Вьетнама без лишних забот и дополнительных расходов
Начало: По договорённости с гидом
11 окт в 04:30
12 окт в 04:30
от $360 за всё до 85 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия17 сентября 2025С удовольствием провели время! Максим — настоящий эксперт: знает очень много о чае и кофе, а ещё щедро делится знаниями о Вьетнаме. Было и познавательно, и душевно! Очень рекомендуем 👍🏼
- ААндрей23 июля 2025Очень познавательная, интересная и вкусная лекция! Нам всё очень понравилось, кофе очень вкусный, чай вообще высший уровень!!
