И Ирина Из Фантьета - в Далат на целый день Все было замечательно! Организация на высоте, все четко. 12 часов пролетели незаметно. Mr. Hai, спасибо!

А Андрей Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне) Очень познавательная, интересная и вкусная лекция! Нам всё очень понравилось, кофе очень вкусный, чай вообще высший уровень!!

О Ольга Из Фантьета - в Далат на целый день Великолепная экскурсия, прекрасный гид Хай. Очень насыщенная программа, при этом ничего лишнего. Вернулись с наилучшими впечатлениями, спасибо!!

Н Нина Из Фантьета - в Далат на целый день Программа насыщенная и действительно интересная. Огромное спасибо нашему гиду Толе (Tuan) за незабываемый день 🥰 Потрясающе красивые водопады, замечательный город со своим уникальным колоритом. Ездили с двумя детьми, они остались в восторге от катания на страусах и «санях» у водопада, ну а мы взрослые от прекрасных видов.

Е Елена Из Фантьета - в Далат на целый день Были в начале февраля, все понравилось: спасибо большое! Удивительно и интересно, красиво и познавательно.

Нужно обязательно учитывать то, что часть дороги сложная, но наш водитель и гид справились, хотя местами прям небезопасно.