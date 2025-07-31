Индивидуальная
до 13 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: храм из стекла, кофейные плантации и водопады. Это возможность увидеть другой Вьетнам
Начало: Во Фантьете
3 окт в 05:00
4 окт в 05:00
от $300 за всё до 13 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация
Погрузитесь в культуру Вьетнама через ароматы чая и кофе. Узнайте секреты приготовления и попробуйте уникальные сорта
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 11:00
3 окт в 18:00
$13 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая авторская экскурсия из Фантьета в горный Далат (всё включено)
Отправиться в город вечной весны и увидеть его самые интересные места в душевной компании
Начало: У вашего места проживания
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
4 окт в 05:30
7 окт в 05:30
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 июля 2025Все было замечательно! Организация на высоте, все четко. 12 часов пролетели незаметно. Mr. Hai, спасибо!
- ААндрей23 июля 2025Очень познавательная, интересная и вкусная лекция! Нам всё очень понравилось, кофе очень вкусный, чай вообще высший уровень!!
- ООльга9 июля 2025Великолепная экскурсия, прекрасный гид Хай. Очень насыщенная программа, при этом ничего лишнего. Вернулись с наилучшими впечатлениями, спасибо!!
- ННина25 марта 2025Потрясающе красивые водопады, замечательный город со своим уникальным колоритом. Ездили с двумя детьми, они остались в восторге от катания на
- ЕЕлена22 марта 2025Были в начале февраля, все понравилось: спасибо большое! Удивительно и интересно, красиво и познавательно.
Нужно обязательно учитывать то, что часть дороги сложная, но наш водитель и гид справились, хотя местами прям небезопасно.
- ААлександр15 февраля 20258 февраля брали экскурсию в Далат, гид Зунга (Женя). Все прошло отлично, масса эмоций, красивые виды, впечатляюще и не забываемо. Немного скорректировали маршрут, за что и любим индивидуальные экскурсии. Жени отдельное спасибо, за интересную подачу, за внимание и заботу.
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фантьете
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фантьету в октябре 2025
Сейчас в Фантьете в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 300. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Фантьете (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 9 ⭐ отзывов, цены от $13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь