Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни
Откройте для себя культурное наследие Биньтхуана: от горы Таку с лежащим Буддой до маяка Ке Га и древних Чамских башен
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
«Священная гора Таку и лежащий Будда»
4 июл в 07:00
5 июл в 08:00
$177 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия из Фантьета в горный Далат (всё включено)
Отправиться в город вечной весны и увидеть его самые интересные места в душевной компании
«Канатная дорога — вы прокатитесь по канатной дороге длиной около 2 км, наслаждаясь потрясающими видами на горы, сосновые леса и монастырь Чук Лам»
$420 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в Далат из Фантьета
Познакомьтесь с уникальным Далатом: водопады, озеро, пагоды и кофейные плантации. Всё включено для вашего комфорта и удовольствия
Начало: У вашего места проживания
«Канатная дорога — вы прокатитесь по канатной дороге длиной около 2 км, наслаждаясь потрясающими видами на горы, сосновые леса и монастырь Чук Лам»
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
5 июл в 05:30
12 июл в 05:30
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита14 февраля 2025Большое спасибо Михаилу! Интересный человек, с хорошим чувством юмора, большими знаниями истории и культуры Вьетнама, и крутым общим кругозором. Очень интересная экскурсия.
- ИИрина28 сентября 2024Хорошо провели время, красивые виды, а ещё удалось прокатиться на круглой лодке!
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Горы»
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Сколько стоит экскурсия по Фантьету в июле 2025
Сейчас в Фантьете в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 420. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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