Мои заказы

Экскурсии по Фукуоку на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Фукуоке на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Вьетнамский Фукуок за один день
На машине
Джиппинг
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Фукуок за один день
Путешествие по Фукуоку на авто: пляжи, джунгли, пагоды и местная культура. Откройте для себя остров с комфортом и получите массу впечатлений
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
3 сен в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер на острове Фукуок
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Комфортная поездка с аэропорта
Комфортный трансфер по Фукуоку: встреча в аэропорту, англоговорящий водитель, русскоязычная поддержка. Вода и удобство на протяжении всего пути
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 00:00
3 сен в 00:00
$30 за всё до 3 чел.
Фототур по острову Фукуок
На машине
10 часов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фототур по острову Фукуок
Устроить себе яркое приключение на тропическом острове и запечатлеть лучшие моменты
Завтра в 10:00
3 сен в 08:00
$526 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 марта 2025
    Вьетнамский Фукуок за один день
    В путешествие мы ездили вчетвером, все взрослые или почти взрослые. Самые приятные впечатления получили!! Организационно- все четко, быстро ответили на
    читать дальше

    все вопросы, придерживались тайминга, программу под индивидуальные запросы любезно меняют. Большие молодцы, приятно имеет дело. Поездка получилась супер интересной, познавательной, потрясающие виды, места и люди. Посмотрели, посмеялись от души, накупались, наелись. Мы очень довольны, спасибо Сергею и его команде, Елене отдельный привет и лайк❤️

  • R
    Reus-Levcisina
    4 марта 2025
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Всё было хорошо организованно,отдельно 👍 спасибо нашему году Сергею за познавательный экскурс в быт и историю Вьетнама,и в частности, Фукуок. Без напрягает. Все прошло,как на одном дыхание.
  • В
    Вадим
    22 февраля 2025
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Брали экскурсию. Сами сформировали маршрут. Всё прошло на ура. Гид Елена супер. Спортсменка, комсомолка и наконец просто красавица😊😊😊
    Экскурсией остались очень
    читать дальше

    довольны. Правда то что видили по тик току и реальность не везде совпадают, имейте это ввиду (организаторы здесь ни при чём, это действительность). А так рекомендую 👍👍👍

  • Л
    Любовь
    29 января 2025
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Бронировали экскурсию для родителей. Им очень понравилось. Спасибо больше!
  • И
    Ирина
    23 января 2025
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Благодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость и его отличное чувство юмора сделали наш день!!
    Благодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость иБлагодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость иБлагодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость иБлагодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость иБлагодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость иБлагодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость иБлагодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость иБлагодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость иБлагодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость иБлагодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость и
  • А
    Александр
    4 января 2025
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Экскурсия была невероятно увлекательной! Мы посетили несколько знаковых достопримечательностей и узнали много нового. Хотелось бы особо отметить гида Елену, которая прекрасно провела экскурсию и поделилась интересными фактами! Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о культуре региона!
  • N
    Natalia
    23 декабря 2024
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️
    Провели целый день в компании с Василием и по окончанию экскурсии нам
    читать дальше

    казалось, что знакомы мы уже очень давно и встретили старого приятеля. По нашей просьбе он показал нам на острове то, что хотел бы показать своим друзьям. Маршрут корректировали прямо по ходу экскурсии. Все было организовано на высшем уровне - комфортабельный транспорт, внимание к нашим пожеланиям и максимальный комфорт на протяжении всего дня.
    Василий оказался очень интересным, приятным, тактичным собеседником и рассказчиком. Нас не особо интересуют даты и очередность исторических событий, но на каждый интересующий нас вопрос об острове, вьетнамцах, культурных традициях мы получили ответ.
    .. и даже попросили о другой экскурсии, которая прошла на следующий день 😊

    Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️
  • А
    Александр
    18 октября 2024
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Спасибо большое Сергею за очень интересную и познавательную экскурсию. Мы посетили все заявленные места и локации, обедали свежайшими морепродуктами, купались в чистейшем море и наслаждались видами красивейшего пляжа. Однозначно экскурсию рекомендую!
    Спасибо большое Сергею за очень интересную и познавательную экскурсию. Мы посетили все заявленные места и локацииСпасибо большое Сергею за очень интересную и познавательную экскурсию. Мы посетили все заявленные места и локацииСпасибо большое Сергею за очень интересную и познавательную экскурсию. Мы посетили все заявленные места и локацииСпасибо большое Сергею за очень интересную и познавательную экскурсию. Мы посетили все заявленные места и локацииСпасибо большое Сергею за очень интересную и познавательную экскурсию. Мы посетили все заявленные места и локацииСпасибо большое Сергею за очень интересную и познавательную экскурсию. Мы посетили все заявленные места и локации
  • Y
    Yevgeniy
    29 марта 2024
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Брали с супругой экскурсию "Весь Фукуок за один день", всё очень понравилось. Василий, наш гид, профессионал своего дела и просто
    читать дальше

    интересный собеседник с которым интересно пообщаться. Все прошло информативно и интересно. Не задумываясь заказали еще две экскурсии на следующие дни у этих ребят. Следующую экскурсию на Сафари проводил Сергей (организатор), тоже профессионал своего дела, организовал всё на высшем уровне, рассказал все секреты посещения Сафари парка и как нужно общаться с животными в парке, как кормить жирафов и лемуров. Рекомендую пользоваться услугами ребят, они молодцы, с душой относятся к своей работе и клиентам, одни словом красавчики. Однозначно, при следующем посещении будем пользоваться их услугами. Рахмет вам с Казахстана.

    Брали с супругой экскурсию "Весь Фукуок за один день", всё очень понравилось. Василий, наш гид, профессионалБрали с супругой экскурсию "Весь Фукуок за один день", всё очень понравилось. Василий, наш гид, профессионал
  • О
    Ольга
    12 февраля 2024
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Все было просто супер. Отлично проведенное время в течении 8 часов. Не забываемые впечатление, много открытий и приятных сюрпризов.
  • С
    Салават
    17 января 2024
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Нашим гидом был Василий. Нам все понравилось. Посмотрели все интересное, без напряга, с хорошим рассказом, с возможростью выбора маршрута.
  • Ю
    Юлия
    1 января 2024
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Отличная экскурсия! Автомобиль комфортабельный, водитель аккуратный, гид внимательный, программа экскурсии насыщенная. Спасибо!
    Отличная экскурсия! Автомобиль комфортабельный, водитель аккуратный, гид внимательный, программа экскурсии насыщенная. Спасибо!Отличная экскурсия! Автомобиль комфортабельный, водитель аккуратный, гид внимательный, программа экскурсии насыщенная. Спасибо!Отличная экскурсия! Автомобиль комфортабельный, водитель аккуратный, гид внимательный, программа экскурсии насыщенная. Спасибо!Отличная экскурсия! Автомобиль комфортабельный, водитель аккуратный, гид внимательный, программа экскурсии насыщенная. Спасибо!Отличная экскурсия! Автомобиль комфортабельный, водитель аккуратный, гид внимательный, программа экскурсии насыщенная. Спасибо!Отличная экскурсия! Автомобиль комфортабельный, водитель аккуратный, гид внимательный, программа экскурсии насыщенная. Спасибо!
  • Ю
    Юрий
    23 декабря 2023
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Хороший маршрут. Приятная экскурсия!
  • К
    Ксения
    14 октября 2023
    Вьетнамский Фукуок за один день
    спасибо.
  • Т
    Татьяна
    14 сентября 2023
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Сергей один из тех гидов, с кем нам просто сказочно повезло! За пять дней съездили с ним на три экскурсии,
    читать дальше

    в частности, весь Фукуок за один день и сафари. Сейчас про первую. Экскурсия на релаксе, длинных переездов нет, и даже если переезд минут 40- за общением с Сергеем время проходит незаметно. Он много знает про Вьетнам, и не только про него. Без проблем подстраивает маршрут под туристов - мы к примеру отказались от пары храмов в пользу подольше задержаться в паре других мест. Все пять точек, которые мы посетили- прекрасны. Какая домашняя еда была на обед на третьей точке - словами не описать- до этого я во Вьетнаме неделю не ела вообще ничего- здесь смела за пять минут, нечасто так вкусно поешь, хоть в отпуске, хоть в России. В общем, рекомендую Сергея прямо очень. Думаю даже, что если б не он - далеко не так мы бы были довольны этим островом).

  • Р
    Роман
    11 апреля 2023
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Отличная экскурсия! Сергей прекрасный собеседник и гид! Рекомендую
  • A
    ARTUR
    6 апреля 2023
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Были на обзорной экскурсии с Сергеем. Все было замечательно, удобно. Комфортная машина (микроавтобус) с кондиционером, возможностью отклониться от маршрута по
    читать дальше

    желанию. Среди прочего посетили пляж со звездами и пляж "Баунти". Везде имели возможность искупаться, сделать красивые фотографии. Вкусный обед из рыбы и креветок. Особое спасибо за возможность попробовать свежайших ежей, которых достали из воды прямо при нас, а иголочки продолжали шевелиться после тог как они были съедены. Сергей дал полезные советы по посещению Сафари парка, парка развлечений Vin wonder и канатной дороги. Ответил на все вопросы по организации бытовых мелочей и питанию. Однозначно рекомендую.

  • С
    Сергей
    13 марта 2023
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Отличная экскурсия, позволяет сформировать представление об острове и жизни населения. Так же затрагиваются исторические моменты Вьетнама. Шикарные пляжи и замечательный обед. Рекомендую.
  • А
    Алексей
    29 января 2023
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Сергей - прекрасный гид! И отличный человек!
    Рекомендую!
  • В
    Вадим
    27 января 2023
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Все супер, спасибо Сергею!

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вьетнамский Фукуок за один день
  2. Индивидуальный трансфер на острове Фукуок
  3. Фототур по острову Фукуок
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в сентябре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 526. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на машине, 30 ⭐ отзывов, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь