в частности, весь Фукуок за один день и сафари. Сейчас про первую. Экскурсия на релаксе, длинных переездов нет, и даже если переезд минут 40- за общением с Сергеем время проходит незаметно. Он много знает про Вьетнам, и не только про него. Без проблем подстраивает маршрут под туристов - мы к примеру отказались от пары храмов в пользу подольше задержаться в паре других мест. Все пять точек, которые мы посетили- прекрасны. Какая домашняя еда была на обед на третьей точке - словами не описать- до этого я во Вьетнаме неделю не ела вообще ничего- здесь смела за пять минут, нечасто так вкусно поешь, хоть в отпуске, хоть в России. В общем, рекомендую Сергея прямо очень. Думаю даже, что если б не он - далеко не так мы бы были довольны этим островом).