Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Фукуок за один день
Путешествие по Фукуоку на авто: пляжи, джунгли, пагоды и местная культура. Откройте для себя остров с комфортом и получите массу впечатлений
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
3 сен в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Комфортная поездка с аэропорта
Комфортный трансфер по Фукуоку: встреча в аэропорту, англоговорящий водитель, русскоязычная поддержка. Вода и удобство на протяжении всего пути
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 00:00
3 сен в 00:00
$30 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фототур по острову Фукуок
Устроить себе яркое приключение на тропическом острове и запечатлеть лучшие моменты
Завтра в 10:00
3 сен в 08:00
$526 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 марта 2025В путешествие мы ездили вчетвером, все взрослые или почти взрослые. Самые приятные впечатления получили!! Организационно- все четко, быстро ответили на
- RReus-Levcisina4 марта 2025Всё было хорошо организованно,отдельно 👍 спасибо нашему году Сергею за познавательный экскурс в быт и историю Вьетнама,и в частности, Фукуок. Без напрягает. Все прошло,как на одном дыхание.
- ВВадим22 февраля 2025Брали экскурсию. Сами сформировали маршрут. Всё прошло на ура. Гид Елена супер. Спортсменка, комсомолка и наконец просто красавица😊😊😊
Экскурсией остались очень
- ЛЛюбовь29 января 2025Бронировали экскурсию для родителей. Им очень понравилось. Спасибо больше!
- ИИрина23 января 2025Благодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость и его отличное чувство юмора сделали наш день!!
- ААлександр4 января 2025Экскурсия была невероятно увлекательной! Мы посетили несколько знаковых достопримечательностей и узнали много нового. Хотелось бы особо отметить гида Елену, которая прекрасно провела экскурсию и поделилась интересными фактами! Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о культуре региона!
- NNatalia23 декабря 2024Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️
Провели целый день в компании с Василием и по окончанию экскурсии нам
- ААлександр18 октября 2024Спасибо большое Сергею за очень интересную и познавательную экскурсию. Мы посетили все заявленные места и локации, обедали свежайшими морепродуктами, купались в чистейшем море и наслаждались видами красивейшего пляжа. Однозначно экскурсию рекомендую!
- YYevgeniy29 марта 2024Брали с супругой экскурсию "Весь Фукуок за один день", всё очень понравилось. Василий, наш гид, профессионал своего дела и просто
- ООльга12 февраля 2024Все было просто супер. Отлично проведенное время в течении 8 часов. Не забываемые впечатление, много открытий и приятных сюрпризов.
- ССалават17 января 2024Нашим гидом был Василий. Нам все понравилось. Посмотрели все интересное, без напряга, с хорошим рассказом, с возможростью выбора маршрута.
- ЮЮлия1 января 2024Отличная экскурсия! Автомобиль комфортабельный, водитель аккуратный, гид внимательный, программа экскурсии насыщенная. Спасибо!
- ЮЮрий23 декабря 2023Хороший маршрут. Приятная экскурсия!
- ККсения14 октября 2023спасибо.
- ТТатьяна14 сентября 2023Сергей один из тех гидов, с кем нам просто сказочно повезло! За пять дней съездили с ним на три экскурсии,
- РРоман11 апреля 2023Отличная экскурсия! Сергей прекрасный собеседник и гид! Рекомендую
- AARTUR6 апреля 2023Были на обзорной экскурсии с Сергеем. Все было замечательно, удобно. Комфортная машина (микроавтобус) с кондиционером, возможностью отклониться от маршрута по
- ССергей13 марта 2023Отличная экскурсия, позволяет сформировать представление об острове и жизни населения. Так же затрагиваются исторические моменты Вьетнама. Шикарные пляжи и замечательный обед. Рекомендую.
- ААлексей29 января 2023Сергей - прекрасный гид! И отличный человек!
Рекомендую!
- ВВадим27 января 2023Все супер, спасибо Сергею!
