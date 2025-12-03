Найдено 3 экскурсии в категории « Пляж Сансет Санато » в Фукуоке на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6 часов 9 отзывов Индивидуальная Самое интересное на Фукуоке Познакомиться с островом, зайти в буддийский храм, побывать на жемчужной ферме и насладиться закатом Начало: По договорённости с организатором $85 за человека На машине 5 часов Фотопрогулка до 4 чел. Фотопутешествие по Фукуоку Побывать в живописных уголках острова и сделать колоритные кадры Начало: По договорённости с организатором $250 за всё до 4 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме Начало: У вашего отеля на Фукуоке $350 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Фукуока

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Пляж Сансет Санато»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке Самое интересное на Фукуоке Фотопутешествие по Фукуоку Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Фукуоке Самое главное Набережная 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре: Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025 Сейчас в Фукуоке в категории "Пляж Сансет Санато" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 350. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5

Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пляж Сансет Санато», 9 ⭐ отзывов, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль