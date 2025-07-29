Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Ханоя

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Ханое на русском языке, цены от $67, скидки до 4%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
«Храмовый комплекс Бай Динь — вы увидите самую высокую пагоду во Вьетнаме, древний храм на горе, гигантский колокол и крупнейшего позолоченного Будду в Азии»
7 сен в 08:30
8 сен в 08:30
от $494 за всё до 7 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
Проведите незабываемый день в Ханое с детьми! Увлекательные истории о Вьетнаме, посещение храмов и местных достопримечательностей ждут вас
«Ван-Мьеу (храм литературы) — первый университет Вьетнама»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день
На автобусе
7 часов
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день
Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
Начало: В Старом квартале
«При посещении храмов и пагод необходимо соблюдать скромный дресс-код (от плеч до колен)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
$67$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варвара
    29 июля 2025
    Семейное приключение: Ханой с детьми
    Нам очень понравилась экскурсия с Лизой!
    Лиза опытный экскурсовод, обладает не только знаниями, но и владеет несколькими языками, для нас это
    было шикарным бонусом, так как в нашей компании был англоговорящий человек.
    Так же, был доволен ребенок, и программой и вниманием со стороны Лизы.
    Всем рекомендуем такое теплое знакомство с Ханоем!

    Нам очень понравилась экскурсия с Лизой!
  • А
    Алсу
    9 мая 2025
    Семейное приключение: Ханой с детьми
    Лиза очень интересный рассказчик, нам понравилось. Спасибо!
  • А
    Алена
    25 марта 2025
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень много интересного про культуру и историю Вьетнама.
    Невероятные пейзажи впечатлили
    Программа очень насыщенная, но усталости нет
    Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень много интересного про культуру и историю Вьетнама.
    Невероятные пейзажи впечатлили
    Программа очень насыщенная, но усталости нет
  • О
    Ольга
    1 января 2025
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Отличная экскурсия. Огромное спасибо Игорю. Многое узнали об истории Вьетнама. Посмотрели великолепные места.
    Отличная экскурсия. Огромное спасибо Игорю. Многое узнали об истории Вьетнама. Посмотрели великолепные места.
  • О
    Ольга
    12 августа 2024
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Все супер, Игорь очень интересный рассказчик и собеседник, а еще и отличный фотограф экскурсантов на потрясающих фонах! Всем рекомендую
  • А
    Анна
    16 октября 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно
    владеющий темой, ненавязчиво, но очень качественно рассказал об истории Вьетнама и о местах, которыми мы посетили. Выбор ресторана был также отличный. В дополнение ко всему мы ещё и получили отличное видео, сделанное Игрекм с дрона. Это вообще получилось как неожиданный, но очень приятный бонус.

    1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно владеющий темой, ненавязчиво, но очень качественно рассказал об истории Вьетнама и о местах, которыми мы посетили. Выбор ресторана был также отличный. В дополнение ко всему мы ещё и получили отличное видео, сделанное Игрекм с дрона. Это вообще получилось как неожиданный, но очень приятный бонус.
  • И
    Инна
    30 июля 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Здравствуйте!
    Чудесная экскурсия! Гид - Туан. Интересный и образованный человек. Великолепно знает историю и русский язык (в прошлом журналист).
    Великолепная природа!
    Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    В конце января были на экскурсии "Северный Вьетнам". Экскурсию проводил Игорь. Изначально, у нас был чёткий план, того что мы
    хотим и как, так как уже брали ни раз индивидуальные экскурсии. Сказать, что экскурсия понравилась - это ничего не сказать. Она была потрясающая от начала и до конца. Именно то, что мы хотели. Рано утром за нами приехала машина, для двух взрослых и ребёнка самое то. На протяжение всей экскурсии Игорь рассказывал не только историю места где мы были, но и историю самого Вьетнама, проводя параллели с другими странами и историческими событиями, так же рассказывал о культуре, обычиях, традициях страны, народа, а также несколько весёлых сказок. Знает он это не по наслышке (женат на прекрасной местной девушке). Сама экскурсия проходит в очень интересных местах, живописная природа, тёплый климат. А когда мы плыли по реке, в маленькой лодочке, между скалами, заплывая в пещеры, казалось вот ещё чуть чуть и появятся динозавры, или из за поворота увидим того самого Кинг Конга из фильма. Не было момента чтобы мы скучали или происходили какие то заминки. Все наши пожелания были услышаны и исполнены. Наша дочь была в восторге, а на следующий день просила поехать к Дяде Игорю еще😜. Ну и конечно сам по себе Игорь открытый, добрый и отзывчивый человек. Это удовольствие стоит своих денег, а может и больше, не пожалеете если возьмёте, рекомендую всем. И да, вернувшись домой, первый наш фильм был Кинг Конг остров черепа. И мы с мужем на перебой кричали, что мы там были и все видели 😊 От всей души благодарим Игоря и его команду!!!!!

  • А
    Александр
    1 января 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Экскурсия замечательная! Гид был очень дружелюбный, интересно рассказывал про посещаемые места и отвечал на все вопросы. Места по маршруту по-разному раскрывают особенности северного Вьетнама, его природу, культуру и историю.
    Всё очень понравилось, безусловно рекомендую.
  • Е
    Елена
    30 декабря 2022
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Очень редко обращаюсь к услугам гидов так как очень часто все проходит по стандарнтой программе с выученным текстом. Так как
    во Вьетнаме никакой иностранный язык (а я свободно говорю на английском и французском) не сильно помогает и не было времени на самостоятельную организацию решила обратиться к услугам Игоря и не пожалела. Игорь имеет хорошие знание истории и очень глубокие познания в религии и культуре Вьетнама и соседних государств, с ним было очень интересно на протяжении всей экскурсии. Как человек, проживший много лет во Вьетнаме он также делился интересными особенностями местного быта и культуры. Экскурсия была выстроена в соответствии с моими пожеланиями так как хотелось посетить еще одно место вне программы и мы все успели. Правда нас заставил немного понервничать водитель который ехал чересчур по правилам, но это если придираться так как я люблю быструю езду))) и боялась не успеть все посмотреть за отведенное время так как другого времени на осмотр достопримечательностей к меня не было. От души всем рекомендую, не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
  2. Семейное приключение: Ханой с детьми
  3. Всё самое важное в Ханое - за день
Сколько стоит экскурсия по Ханою в сентябре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 494 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 12 ⭐ отзывов, цены от $67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь