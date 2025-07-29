Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
«Храмовый комплекс Бай Динь — вы увидите самую высокую пагоду во Вьетнаме, древний храм на горе, гигантский колокол и крупнейшего позолоченного Будду в Азии»
7 сен в 08:30
8 сен в 08:30
от $494 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
Проведите незабываемый день в Ханое с детьми! Увлекательные истории о Вьетнаме, посещение храмов и местных достопримечательностей ждут вас
«Ван-Мьеу (храм литературы) — первый университет Вьетнама»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день
Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
Начало: В Старом квартале
«При посещении храмов и пагод необходимо соблюдать скромный дресс-код (от плеч до колен)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
$67
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара29 июля 2025Нам очень понравилась экскурсия с Лизой!
Лиза опытный экскурсовод, обладает не только знаниями, но и владеет несколькими языками, для нас это
- ААлсу9 мая 2025Лиза очень интересный рассказчик, нам понравилось. Спасибо!
- ААлена25 марта 2025Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень много интересного про культуру и историю Вьетнама.
Невероятные пейзажи впечатлили
Программа очень насыщенная, но усталости нет
- ООльга1 января 2025Отличная экскурсия. Огромное спасибо Игорю. Многое узнали об истории Вьетнама. Посмотрели великолепные места.
- ООльга12 августа 2024Все супер, Игорь очень интересный рассказчик и собеседник, а еще и отличный фотограф экскурсантов на потрясающих фонах! Всем рекомендую
- ААнна16 октября 20231. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно
- ИИнна30 июля 2023Здравствуйте!
Чудесная экскурсия! Гид - Туан. Интересный и образованный человек. Великолепно знает историю и русский язык (в прошлом журналист).
Великолепная природа!
Рекомендую!
- ННадежда4 апреля 2023В конце января были на экскурсии "Северный Вьетнам". Экскурсию проводил Игорь. Изначально, у нас был чёткий план, того что мы
- ААлександр1 января 2023Экскурсия замечательная! Гид был очень дружелюбный, интересно рассказывал про посещаемые места и отвечал на все вопросы. Места по маршруту по-разному раскрывают особенности северного Вьетнама, его природу, культуру и историю.
Всё очень понравилось, безусловно рекомендую.
- ЕЕлена30 декабря 2022Очень редко обращаюсь к услугам гидов так как очень часто все проходит по стандарнтой программе с выученным текстом. Так как
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ханою в сентябре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 494 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 12 ⭐ отзывов, цены от $67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь