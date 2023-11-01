Пещеры, водопады, рисовые террасы и деревни горных племён Северного Вьетнама
Приглашаем в фантастически живописное путешествие по Северному Вьетнаму! Первый день мы посвятим долине Пулун.
Вы прокатитесь по реке на бамбуковых плотах, погуляете по карстовой пещере и посетите деревню племени тайдам. Второй день мы проведём в более туристической долине Май Чау. Вы искупаетесь в горном водопаде и подниметесь на смотровые площадки с шикарными видами.
Вы прокатитесь по реке на бамбуковых плотах, погуляете по карстовой пещере и посетите деревню племени тайдам. Второй день мы проведём в более туристической долине Май Чау. Вы искупаетесь в горном водопаде и подниметесь на смотровые площадки с шикарными видами.
Ближайшие даты:
1
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ноя
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ноя
5
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6
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7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
День 1. Долина Пулун
07:00 Выезд из Ханоя
11:30 Прибытие в нетронутую цивилизацией долину Пулун, окружённую горами
12:00 Катание на бамбуковых плотах по реке
13:00 Деревня горного племени тайдам. Вы проникнетесь местным колоритом, полюбуетесь традиционными играми и танцами.
15:00 Карстовая пещера в заповеднике Пу Луонг. Вы увидите сталактиты, сталагмиты и множество летучих мышей.
17:00 Переезд в долину Май Чау и ночёвка в отеле с бассейном и видом на рисовые террасы
День 2. Долина Май Чау
08:00 Завтрак в отеле
09:00 Долина Май Чау. Смотровые площадки с видом на долину и рисовые террасы.
12:00 Горный водопад Голао, в котором можно искупаться
14:30 Выезд в Ханой. По пути вы увидите живописное озеро Хоабинь.
19:00 Возвращение в Ханой
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость включено: кондиционированный транспорт (седан или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 4*, завтрак в отеле на второй день
- Питание оплачивается дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Ханое
Провели экскурсии для 73 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Игорь, я живу во Вьетнаме почти 10 лет, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
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