Фантастически живописное путешествие по Северному Вьетнаму! В первый день экскурсии вы посетите долину Пулун, где прокатитесь по реке на бамбуковых плотах, исследуете карстовую пещеру и познакомитесь с культурой племени тайдам.
Второй
Второй
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные долины
- 🛶 Катание на бамбуковых плотах
- 🏞️ Карстовые пещеры
- 🌾 Деревня племени тайдам
- 💦 Купание в горном водопаде
- 📸 Смотровые площадки
Что можно увидеть
- Долина Пулун
- Карстовая пещера
- Деревня племени тайдам
- Долина Май Чау
- Горный водопад Голао
- Озеро Хоабинь
Описание экскурсии
День 1. Долина Пулун
07:00 Выезд из Ханоя
11:30 Прибытие в нетронутую цивилизацией долину Пулун, окружённую горами
12:00 Катание на бамбуковых плотах по реке
13:00 Деревня горного племени тайдам. Вы проникнетесь местным колоритом, полюбуетесь традиционными играми и танцами.
15:00 Карстовая пещера в заповеднике Пу Луонг. Вы увидите сталактиты, сталагмиты и множество летучих мышей.
17:00 Переезд в долину Май Чау и ночёвка в отеле с бассейном и видом на рисовые террасы
День 2. Долина Май Чау
08:00 Завтрак в отеле
09:00 Долина Май Чау. Смотровые площадки с видом на долину и рисовые террасы.
12:00 Горный водопад Голао, в котором можно искупаться
14:30 Выезд в Ханой. По пути вы увидите живописное озеро Хоабинь.
19:00 Возвращение в Ханой
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость включено: кондиционированный транспорт (седан или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 4*, завтрак в отеле на второй день
- Питание оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная безопасность и комфорт. Чудесные локации. Игорь подстроил по времени всё по моим запросам, большая благодарность за это. Очень хороший отель, милейшая гид и нереальный душевный кайф от увиденного. Моя однозначная рекомендация к посещению.
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Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
Тем, кто любит природные достопримечательности, этот тур понравится очень.
Нашим гидом был Кен -
Тем, кто любит природные достопримечательности, этот тур понравится очень.
Нашим гидом был Кен -
+2
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Великолепно! Для одного человека, возможно, дороговато, но для двоих обязательно к посещению. Кен прирождённый гид. Интересный рассказчик, собеседник, очень внимателен, с ним безопасно и надёжно. Интересные локации, шикарный номер в отеле.
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