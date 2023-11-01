Приглашаем в фантастически живописное путешествие по Северному Вьетнаму! Первый день мы посвятим долине Пулун. Вы прокатитесь по реке на бамбуковых плотах, погуляете по карстовой пещере и посетите деревню племени тайдам. Второй день мы проведём в более туристической долине Май Чау. Вы искупаетесь в горном водопаде и подниметесь на смотровые площадки с шикарными видами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1. Долина Пулун

07:00 Выезд из Ханоя

11:30 Прибытие в нетронутую цивилизацией долину Пулун, окружённую горами

12:00 Катание на бамбуковых плотах по реке

13:00 Деревня горного племени тайдам. Вы проникнетесь местным колоритом, полюбуетесь традиционными играми и танцами.

15:00 Карстовая пещера в заповеднике Пу Луонг. Вы увидите сталактиты, сталагмиты и множество летучих мышей.

17:00 Переезд в долину Май Чау и ночёвка в отеле с бассейном и видом на рисовые террасы

День 2. Долина Май Чау

08:00 Завтрак в отеле

09:00 Долина Май Чау. Смотровые площадки с видом на долину и рисовые террасы.

12:00 Горный водопад Голао, в котором можно искупаться

14:30 Выезд в Ханой. По пути вы увидите живописное озеро Хоабинь.

19:00 Возвращение в Ханой

Организационные детали