Долины Пулун и Май Чау: двухдневная экскурсия из Ханоя

Пещеры, водопады, рисовые террасы и деревни горных племён Северного Вьетнама

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Приглашаем в фантастически живописное путешествие по Северному Вьетнаму! Первый день мы посвятим долине Пулун.

Вы прокатитесь по реке на бамбуковых плотах, погуляете по карстовой пещере и посетите деревню племени тайдам. Второй день мы проведём в более туристической долине Май Чау. Вы искупаетесь в горном водопаде и подниметесь на смотровые площадки с шикарными видами.
Долины Пулун и Май Чау: двухдневная экскурсия из Ханоя
Долины Пулун и Май Чау: двухдневная экскурсия из Ханоя
Долины Пулун и Май Чау: двухдневная экскурсия из Ханоя
Долины Пулун и Май Чау: двухдневная экскурсия из Ханоя
Долины Пулун и Май Чау: двухдневная экскурсия из Ханоя
Долины Пулун и Май Чау: двухдневная экскурсия из Ханоя
Долины Пулун и Май Чау: двухдневная экскурсия из Ханоя
Долины Пулун и Май Чау: двухдневная экскурсия из Ханоя
Долины Пулун и Май Чау: двухдневная экскурсия из Ханоя
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1. Долина Пулун

07:00 Выезд из Ханоя
11:30 Прибытие в нетронутую цивилизацией долину Пулун, окружённую горами
12:00 Катание на бамбуковых плотах по реке
13:00 Деревня горного племени тайдам. Вы проникнетесь местным колоритом, полюбуетесь традиционными играми и танцами.
15:00 Карстовая пещера в заповеднике Пу Луонг. Вы увидите сталактиты, сталагмиты и множество летучих мышей.
17:00 Переезд в долину Май Чау и ночёвка в отеле с бассейном и видом на рисовые террасы

День 2. Долина Май Чау

08:00 Завтрак в отеле
09:00 Долина Май Чау. Смотровые площадки с видом на долину и рисовые террасы.
12:00 Горный водопад Голао, в котором можно искупаться
14:30 Выезд в Ханой. По пути вы увидите живописное озеро Хоабинь.
19:00 Возвращение в Ханой

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость включено: кондиционированный транспорт (седан или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 4*, завтрак в отеле на второй день
  • Питание оплачивается дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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